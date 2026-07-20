Rashifal 21 July 2026: गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी पर मंगलवार का संयोग, 5 राशियों को मिल सकती है गुड न्यूज, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल
Rashifal 21 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज सोमवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 21 July 2026: आज 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष सप्तमी तिथि सुबह 06 बजकर 49 मिनट तक रहेगा, उपरांत अष्टमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा कन्या राशि में सुबह 11:40 मिनट तक संचरण करेगे,उपरांत तुला राशि में संचरण करेगे आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. कई मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. बच्चों से जुड़ी किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन समझदारी से समस्या का समाधान निकल आएगा. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में किसी नए निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें. बिना सोचे-समझे किया गया कोई कदम नुकसान पहुंचा सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और सरकारी कार्यों में सफलता के संकेत हैं. कार्यस्थल पर संयमित व्यवहार लाभ देगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी. मेहनत का परिणाम तुरंत न मिलने पर भी निराश न हों. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. थकान, सिरदर्द या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें. अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. निवेश से जुड़े बड़े फैसले सोच-समझकर लें. जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है. अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, इससे संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: गहरा नीला
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
वृषभ राशि
- आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपने दायित्वों को पूरा करेंगे. सरकारी कार्यों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है. हालांकि संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण सामान्य से बेहतर रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर में सुख-शांति बनी रहेगी. संतान की शिक्षा, करियर या अन्य आवश्यकताओं पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन यह खर्च भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. नए निवेश या संपत्ति संबंधी सौदों को फिलहाल टालना उचित रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे कार्यभार बढ़ेगा. हालांकि आपकी मेहनत और कार्यकुशलता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा और वे अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ मिल सकता है. कलाकारों और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा तथा उनके प्रदर्शन की सराहना होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेना आवश्यक होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन संतोषजनक रहेगा. आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन संतान से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी समझ बेहतर होगी. विवाहित जीवन भी सुखद रहेगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यों में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
मिथुन राशि
- आपके लिए प्रगति और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. किसी नई परियोजना या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा. सरकार या प्रशासन से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कई अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक माहौल सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होने की संभावना है. घर में सकारात्मक वातावरण बनेगा और आपसी समझ बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को अपने बिजनेस पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यस्थल पर सहयोग प्राप्त होगा. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से काम करेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा का स्तर बेहतर बना रहेगा. छोटी यात्रा के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आय के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन निवेश से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में न लें. किसी भी वित्तीय योजना को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.
कर्क राशि
- आपके लिए संयम और धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है. मन में किसी बात को लेकर असंतोष या उदासी की भावना रह सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है. नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें. जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेगा. किसी छोटी बात को लेकर परिजनों के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखें तथा बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें. घर के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में सामान्य गति बनी रहेगी, लेकिन नए सौदों या महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी. सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी, लेकिन मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. निराश होने के बजाय नियमित प्रयास जारी रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य बनाए रखना चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. शारीरिक थकान, मानसिक तनाव और आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग करने से बचें.
- आर्थिक स्थिति: आज खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें. निवेश संबंधी निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमी हो सकती है. अपने साथी से खुलकर संवाद करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
सिंह राशि
- आपके लिए आत्मविश्वास और सक्रियता से भरा रहेगा. आप अपने लंबे समय से अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास करेंगे. आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, लेकिन किसी भी काम में जल्दबाजी करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. सोच-समझकर लिए गए निर्णय ही आपको बेहतर परिणाम देंगे. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होने के संकेत हैं. पिता तथा बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. अपने व्यवहार और वाणी में मधुरता बनाए रखें. घर के बड़े सदस्यों का सम्मान करने से संबंध मजबूत होंगे और पारिवारिक सुख बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन प्रगति देने वाला रहेगा. पुराने रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना है, लेकिन क्रोध या अहंकार के कारण किसी से विवाद न करें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों और करियर से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. आत्मविश्वास के बल पर आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव या अधिक क्रोध का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन सामान्य से अच्छा रहेगा. बड़े-बुजुर्गों या पिता के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से संबंध प्रभावित हो सकते हैं. साथी के साथ खुलकर बातचीत करें.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे क्रोध पर नियंत्रण रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.
कन्या राशि
- आपके लिए धैर्य और संयम बनाए रखने का संकेत दे रहा है. शारीरिक और मानसिक चिंताओं के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है. किसी भी व्यक्ति के साथ अहंकार या वाद-विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है. आज शांत मन से लिए गए निर्णय ही आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन किसी सदस्य के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है. बातचीत में संयम बनाए रखें और दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. मित्रों या करीबी लोगों के साथ भी किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावना है, इसलिए धैर्य से काम लें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी नए सौदे या महत्वपूर्ण निर्णय को पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही अंतिम रूप दें. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या सहयोगियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए. कार्यस्थल पर लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. करियर से जुड़े लोगों को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए. धैर्य और निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. मानसिक तनाव, थकान या सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त आराम करें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. आकस्मिक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. धार्मिक कार्यों या सामाजिक जिम्मेदारियों पर धन खर्च होने की संभावना है. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. साथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और बाधाओं से राहत मिलेगी.
तुला राशि
- आपके लिए शुभ और लाभदायक रहने वाला है. कई क्षेत्रों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं. आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, जिससे कई कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं. दिन भर उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा. किसी मनोरंजक यात्रा या पर्यटन स्थल की सैर का अवसर भी मिल सकता है, जो आपको नई ऊर्जा और रोमांच का अनुभव कराएगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिजनों से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी संबंधों में मजबूती आएगी. घर में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. नए संपर्क और सहयोग भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन दोनों बेहतर रहेंगे. पुराने तनाव से राहत मिल सकती है. खानपान का आनंद लेने का अवसर मिलेगा, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन काफी अनुकूल रहेगा. आय के स्रोत बढ़ सकते हैं. मित्रों के साथ किसी कार्यक्रम या यात्रा पर धन खर्च होने की संभावना है, लेकिन यह खर्च आपको खुशी और संतोष देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ता पक्का होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें और "ॐ श्री हनुमते नमः" मंत्र का जप करें. इससे सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी.
वृश्चिक राशि
- आपके लिए सफलता और उपलब्धियों से भरपूर रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी और आपके अधिकांश कार्य योजनानुसार पूरे होंगे. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के बल पर आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा पाएंगे. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होने के संकेत हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद और संतोषजनक रहेगा. संतान की प्रगति या किसी उपलब्धि से आपको खुशी मिलेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. व्यापार स्थल पर अनुकूल वातावरण बनेगा और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के कार्यों से उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. कुछ जातकों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या सम्मान मिलने की संभावना भी है. कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. जो लोग नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह बना रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. निवेश से जुड़ी कोई बड़ी योजना बना सकते हैं. भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकता है. आय के नए स्रोतों पर भी विचार कर सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रियजन का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. आपसी विश्वास मजबूत होगा और रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: लाल
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे सफलता, सम्मान और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.
धनु राशि
- आपके लिए संयम और सतर्कता बनाए रखने का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आलस्य और चिंता के कारण आपके कार्यों की गति धीमी रह सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें और हर योजना को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं. विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों के साथ अनावश्यक विवाद से दूर रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: गृहस्थ जीवन सुखद और संतुलित बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा और परिजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. नए सौदों या निवेश संबंधी निर्णयों में विशेष सावधानी बरतें. नौकरीपेशा लोगों का मन कार्यस्थल पर पूरी तरह केंद्रित नहीं रह पाएगा, जिससे कार्यों में देरी हो सकती है. धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होंगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों और करियर से जुड़े लोगों को एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता होगी. मानसिक चिंता के कारण पढ़ाई या कार्य में ध्यान भटक सकता है. नियमित प्रयास और समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना है. थकान, आलस्य और मानसिक तनाव परेशान कर सकते हैं. पर्याप्त आराम करें और अनावश्यक भागदौड़ से बचें. आज शरीर और मन को विश्राम देना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. किसी भी नई योजना या निवेश को पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ाएं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रियजन का सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. रिश्तों में विश्वास और समझ बनाए रखने का प्रयास करें.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मकता दूर होगी.
मकर राशि
- आपके लिए मिश्रित लेकिन प्रगतिशील परिणाम लेकर आ सकता है. सामाजिक और व्यावहारिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी, जिसके कारण आपको घर से बाहर अधिक समय बिताना पड़ सकता है. कुछ आकस्मिक खर्च भी सामने आ सकते हैं, इसलिए अपने बजट का विशेष ध्यान रखें. दिनभर सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यही आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखने से रिश्तों में मजबूती आएगी. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या सामाजिक गतिविधि में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. घर के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. व्यापारियों को अपने कार्यों में प्रगति और सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तो भागीदारों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता और अनुभव दिखाने का अवसर मिलेगा. सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है. बाहर का भोजन कम करें और संतुलित आहार लें. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें.
- आर्थिक स्थिति: आज कुछ अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं. हालांकि आय की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी. धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का जप करें. इससे कार्यों में सफलता और मानसिक संतुलन प्राप्त होगा.
कुंभ राशि
- आपके लिए उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. आप अपने अधिकांश कार्यों को पूरे आत्मविश्वास के साथ सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. दिनभर कार्यों में गति बनी रहेगी और आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी. किसी छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपके लिए सुखद और लाभदायक साबित होगा. स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने और नए वस्त्र धारण करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिजनों का सहयोग और स्नेह आपके मन को प्रसन्न रखेगा. किसी पारिवारिक आयोजन या मिलन समारोह में शामिल होने की संभावना भी बन सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. व्यवसाय में भागीदारों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. लंबित कार्यों को टालने के बजाय आज ही निपटाना आपके लिए लाभकारी रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता की सराहना हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और नई उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. व्यवसाय और साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने से भविष्य में लाभ होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अपने प्रिय की भावनाओं और विचारों को महत्व दें. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और आपसी समझ मजबूत होगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
मीन राशि
- आपके लिए शुभ और उत्साहवर्धक रहने वाला है. आपका मनोबल और आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा, जिसके कारण आप अपने कार्यों को तेजी और दक्षता के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे. दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कई कार्य आपकी उम्मीद के अनुसार पूरे हो सकते हैं. विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने में भी आप सफल रहेंगे. हालांकि आवेश और उग्रता से बचना आवश्यक है, क्योंकि जल्दबाजी में कही गई बातें आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और सुखद बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और घर में आपसी सहयोग का माहौल देखने को मिलेगा. किसी पारिवारिक चर्चा या आयोजन में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है. महिलाओं के लिए दिन विशेष रूप से आनंददायक रहेगा और वे प्रियजनों के साथ सुखद बातचीत में समय व्यतीत कर सकती हैं.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नए कार्यों की योजना बनाने और पुराने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल पर काम आसान और सफलतापूर्वक पूरा होगा. वरिष्ठ अधिकारियों पर भी आपकी सकारात्मक छवि बनेगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और एकाग्रता बढ़ेगी. करियर से जुड़े लोग अपने लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन बना रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा. आय के स्रोत स्थिर रहेंगे और खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे. सोच-समझकर किए गए निर्णय भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक शांति मिलेगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.
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