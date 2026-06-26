एक तरफ अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षाबलों का सख्त पहरा और करोड़ों रुपयों का सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद देश के कई बड़े और वीआईपी मंदिरों से दान की रकम और बहुमूल्य आभूषण गायब होने की खबरें सामने आती हैं.

दूसरी तरफ भारत की इसी मिट्टी पर एक ऐसा गांव भी है, जहां सदियों से घरों में ताले तक नहीं लगते. यह विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी समाज को अपराध मुक्त रखने के लिए केवल तकनीक और कड़े कानून काफी हैं, या मानवीय चेतना और नैतिक अनुशासन उससे भी बड़ी सुरक्षा दीवार बन सकते हैं? इस गहरे सवाल का सबसे रोचक और व्यावहारिक उत्तर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक छोटे से गांव 'शनि शिंगणापुर' में मिलता है.

प्राचीन भारत में मंदिरों की आर्थिक भूमिका

प्राचीन भारत के इतिहास को यदि केवल धार्मिक चश्मे से देखा जाए, तो यह उस कालखंड के साथ अन्याय होगा. बड़े देवालय और मंदिर उस समय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य केंद्र थे.

इतिहासकार के.ए. नीलकंठ शास्त्री ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द चोलस' में स्पष्ट किया है कि दक्षिण भारत के मंदिर तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के आधार थे, जिनके पास अपनी कृषि भूमि, स्वर्ण भंडार और अनाज के कोठे होते थे. धर्मशास्त्रों में मंदिर की इस पूरी संपत्ति के लिए 'देवद्रव्य' शब्द का प्रयोग मिलता है. कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में राजधर्म के अंतर्गत देवालयों की सुरक्षा और उनके बही-खातों के सालाना ऑडिट को विशेष महत्व दिया है.

अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में यह मिलता है कि एक बार जो वस्तु देव-अर्पित हो गई, वह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं रह जाती. इसलिए गबन या चोरी केवल एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सीधे राज्य और समाज के सामूहिक विश्वास पर आघात माना जाता था.

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शनि शिंगणापुर की परंपरा एक जीवंत केस-स्टडी

यहीं पर इतिहास और वर्तमान के बीच एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या केवल तकनीक और भौतिक सुरक्षा किसी समाज से लालच को मिटा सकती है? हाल के वर्षों में राम मंदिर और कई बड़े वीआईपी धार्मिक परिसरों में दान और प्रबंधन को लेकर आई अनियमितताओं की खबरों ने यह साबित किया है कि कानून में लूपहोल्स (कमियां) ढूंढने वाली इंसानी नीयत को सिर्फ कैमरों के भरोसे नहीं सुधारा जा सकता.

इस आधुनिक संकट के बीच शनि शिंगणापुर की परंपरा एक जीवंत केस-स्टडी बनकर सामने आती है. इस गांव में सुरक्षा का कोई आधुनिक तामझाम नहीं है, घरों में आज भी ताले नहीं दिखते हैं. यह व्यवस्था यह साफ करती है कि जहां आधुनिक राजकीय कानून की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां समाज की आंतरिक नैतिक चेतना और एक सामूहिक नियम काम करना शुरू करता है.

शनि शिंगणापुर का असली सच

इस गांव की परंपरा को समझने के लिए वैदिक दर्शन में शनि के प्रतीकात्मक अर्थ को समझना जरूरी है. वैदिक परंपरा में शनि देव को केवल क्रूर या दंड देने वाले देवता के रूप में नहीं, बल्कि न्याय, अनुशासन और कर्मफल के संवाहक के रूप में देखा जाता है.

शनि शिंगणापुर की पूरी सामाजिक संरचना इसी सांस्कृतिक और ज्योतिषीय विश्वास पर टिकी है कि मनुष्य का कोई भी कर्म ईश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता. स्थानीय मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस गांव की सीमा के भीतर चोरी या बेईमानी करता है, तो उसे 'दैवी न्याय' या देवदंड का सामना करना पड़ता है.

इस गांव की मूल परंपरा और स्थानीय लोगों का अपनी आस्था के प्रति नैतिक अनुशासन आज भी उतना ही मजबूत है, जो बाहरी अपराधियों के लिए भी एक मनोवैज्ञानिक बाधा का काम करता है.

क्या है आज के भारत के लिए सीख?

शनि शिंगणापुर के इस अनोखे सामाजिक ढांचे से आधुनिक भारत के नीति-निर्माताओं और समाजशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख मिलती है. सुरक्षा व्यवस्था और कड़े कानून किसी समाज में अपराध को भौतिक रूप से रोक तो सकते हैं, लेकिन वे इंसान के भीतर के लालच को समाप्त नहीं कर सकते.

लालच पर वास्तविक नियंत्रण केवल कानून से नहीं, बल्कि संस्कार, सामाजिक उत्तरदायित्व और आस्था के संयुक्त प्रभाव से आता है. प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में भी इसी कारण 'दंड' (कानून) और 'धर्म' (नैतिक कर्तव्य) दोनों को समान महत्व दिया गया था.

आज के संवैधानिक लोकतंत्र में जहां हर अपराध की जांच आधुनिक कानूनों के तहत ही होती है, यह इतिहास और यह गांव हमें याद दिलाता है कि संस्थानों की पारदर्शिता, जवाबदेही और समाज की आंतरिक चेतना को जगाए रखना उतना ही जरूरी है, जितना उनकी बाहरी सुरक्षा को मजबूत करना.

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