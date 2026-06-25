अयोध्या में कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को एसआईटी जांच कर रही है. इस मामले को लेकर सियासत और भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार (25 जून) को लखनऊ पहुंच गए, जहां से वो अयोध्या के लिए रवाना होने वाले हैं. इस बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब तक न कोई एफआईआर हुई है और ना ही निष्पक्ष जांच होती नजर आ रही है.

वहीं, आप नेता संजय सिंह भी आज (25 जून) लखनऊ मंडलायुक्त के ऑफिस पहुंचे. जहां पर उन्होंने राम मंदिर चंदा और चढ़ावा घोटाले से जुड़े कई सबूत सौंपे. AAP सांसद ने ये भी दावा किया कि बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला हुआ है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

एफआईआर के बिना SIT बिना तीर की कमान- अखिलेश यादव

उधर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर से ‘कागभुसुंडि’ के गायब होने की खबर भी सामने आ रही है. अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, ''एफआईआर के बिना SIT ‘बिना तीर की कमान’ है. अब दान में दिये गये ‘कागभुसुंडि’ के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है.''

उन्होंने आगे कहा, ''जिस तरह हर दिन ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है

उसे देखकर नेपाल और बाक़ी बार्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फरा न हो सकें. जब अभी खुलासे हो ही रहे हैं तो SIT की जांच क्या हासिल कर लेगी और खासतौर से तब जब ये ‘जांच’ से ज्यादा ‘ढांक’ के लिए बनी है या फिर ‘बाँट’ के लिए.''

FIR के बिना SIT ‘बिना तीर की कमान’ है।



अब दान में दिये गये ‘कागभुसुंडि’ के गायब हो जाने की निंदनीय ख़बर आई है। जिस तरह हर दिन ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाक़ी बार्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे… pic.twitter.com/tMkP7QSEAF — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 24, 2026

VHP ने भी खोला मोर्चा

वहीं अब विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी मांगें बताकर नया मोर्चा खोल दिया है. विश्वहिंदू परिषद के अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है. उन्होने बकायदा अपनी 4 मांगें सामने रखी हैं. अयोध्या मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए. जांच प्रक्रिया तेजी से चलनी चाहिए. फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलना चाहिए, जहां रोजाना सुनवाई की व्यवस्था हो. जो भी दोषी हैं उन्हे सजा मिलनी चाहिए. जांच की वजह से अयोध्या में 26 से 29 जून तक होने वाली विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक भी टल गई है.

6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी!

उधर, राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है. एसआईटी की टीम इसकी जांच कर रही है और प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है. अब खबर ये है कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज की जाएगी. इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक रिटायर अधिकारी को ट्रस्ट का सीईओ बनाने की तैयारी की जा रही है. सूत्रों की मानें तो एसआईटी दान चोरी के साथ ही कथित जमीन घोटाले की जांच भी शुरू कर सकती है.