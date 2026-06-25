Ram Mandir Donation Case LIVE: चंपत राय देंगे इस्तीफा? VHP के अध्यक्ष आलोक कुमार ने साफ की तस्वीर
Ayodhya Ram Mandir Donation Case LIVE: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है. सूत्रों के इस मुताबिक, FIR दर्ज करने की तैयारी है.
LIVE
Background
अयोध्या में कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को एसआईटी जांच कर रही है. इस मामले को लेकर सियासत और भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार (25 जून) को लखनऊ पहुंच गए, जहां से वो अयोध्या के लिए रवाना होने वाले हैं. इस बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब तक न कोई एफआईआर हुई है और ना ही निष्पक्ष जांच होती नजर आ रही है.
वहीं, आप नेता संजय सिंह भी आज (25 जून) लखनऊ मंडलायुक्त के ऑफिस पहुंचे. जहां पर उन्होंने राम मंदिर चंदा और चढ़ावा घोटाले से जुड़े कई सबूत सौंपे. AAP सांसद ने ये भी दावा किया कि बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला हुआ है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
एफआईआर के बिना SIT बिना तीर की कमान- अखिलेश यादव
उधर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर से ‘कागभुसुंडि’ के गायब होने की खबर भी सामने आ रही है. अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, ''एफआईआर के बिना SIT ‘बिना तीर की कमान’ है. अब दान में दिये गये ‘कागभुसुंडि’ के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है.''
उन्होंने आगे कहा, ''जिस तरह हर दिन ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है
उसे देखकर नेपाल और बाक़ी बार्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फरा न हो सकें. जब अभी खुलासे हो ही रहे हैं तो SIT की जांच क्या हासिल कर लेगी और खासतौर से तब जब ये ‘जांच’ से ज्यादा ‘ढांक’ के लिए बनी है या फिर ‘बाँट’ के लिए.''
FIR के बिना SIT ‘बिना तीर की कमान’ है।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 24, 2026
अब दान में दिये गये ‘कागभुसुंडि’ के गायब हो जाने की निंदनीय ख़बर आई है। जिस तरह हर दिन ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाक़ी बार्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे… pic.twitter.com/tMkP7QSEAF
VHP ने भी खोला मोर्चा
वहीं अब विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी मांगें बताकर नया मोर्चा खोल दिया है. विश्वहिंदू परिषद के अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है. उन्होने बकायदा अपनी 4 मांगें सामने रखी हैं. अयोध्या मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए. जांच प्रक्रिया तेजी से चलनी चाहिए. फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलना चाहिए, जहां रोजाना सुनवाई की व्यवस्था हो. जो भी दोषी हैं उन्हे सजा मिलनी चाहिए. जांच की वजह से अयोध्या में 26 से 29 जून तक होने वाली विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक भी टल गई है.
6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी!
उधर, राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है. एसआईटी की टीम इसकी जांच कर रही है और प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है. अब खबर ये है कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज की जाएगी. इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक रिटायर अधिकारी को ट्रस्ट का सीईओ बनाने की तैयारी की जा रही है. सूत्रों की मानें तो एसआईटी दान चोरी के साथ ही कथित जमीन घोटाले की जांच भी शुरू कर सकती है.
Ram Mandir Donation Case: सलमान खुर्शीद ने क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये तो कोई नहीं कहता की वहां पर चोरी नहीं हुई. भगवान से चोरी की है. आप सोचते हैं कि आप भगवान से छुप सकते हैं, पर्दा डाल सकते हैं. इस पर देश की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा. चोरी के लिए तो एफआईआर होनी चाहिए. जांच के लिए कानून के हिसाब से सबसे पहले एफआईआर ही दर्ज करना होता है.
Ram Mandir Donation Case LIVE: मेरा मन अत्यंत दुखी है- अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "इन लोगों ने भगवान राम की पादुका चोरी कर ली, हार चोरी कर लिया, दीपक चोरी कर लिए, गहने चोरी कर लिए, हीरे जवाहरात चोरी कर लिए, भगवान पर होने वाला चढ़ावा चोरी कर लिया. मेरा मन अत्यंत दुखी है. कल मैं भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा. श्री राम मंदिर जाऊंगा, हनुमान गढ़ी जाऊंगा, संतों से मिलूंगा."
इन लोगों ने भगवान राम की पादुका चोरी कर ली, हार चोरी कर लिया, दीपक चोरी कर लिए, गहने चोरी कर लिए, हीरे जवाहरात चोरी कर लिए, भगवान पर होने वाला चढ़ावा चोरी कर लिया। मेरा मन अत्यंत दुखी है। कल मैं भगवान राम के दर्शन करने जाऊँगा। श्री राम मंदिर जाऊँगा, हनुमान गढ़ी जाऊँगा, संतों से… pic.twitter.com/0T6KlAKzkq— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 25, 2026