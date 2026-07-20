INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmazing Temple: भारत का ऐसा मंदिर, जहां भगवान को चढ़ता है काली मिर्च वाला विशेष प्रसाद, जानिए सदियों पुरानी अनोखी परंपरा

Amazing Temple: भारत का ऐसा मंदिर, जहां भगवान को चढ़ता है काली मिर्च वाला विशेष प्रसाद, जानिए सदियों पुरानी अनोखी परंपरा

Amazing Temple: तमिलनाडु के कल्लाझागर मंदिर में भगवान विष्णु को प्रतिदिन काली मिर्च से बने विशेष 'मिलगु दोसा' का भोग लगाया जाता है। जानिए इस अनोखी परंपरा का धार्मिक महत्व।

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Preferred Sources

Amazing Temple: भारत के मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं. कहीं भगवान को मिट्टी का प्रसाद चढ़ाया जाता है तो कहीं पंचामृत का भोग लगाया जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु के मदुरै स्थित कल्लाझागर (अळगर कोविल) मंदिर में भगवान विष्णु को प्रतिदिन काली मिर्च से बना विशेष 'मिलगु दोसा' अर्पित किया जाता है? यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठानों में गिनी जाती है. 

कहां स्थित है यह मंदिर?

कल्लाझागर मंदिर तमिलनाडु के मदुरै जिले की पहाड़ियों के बीच स्थित है. यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम (Divya Desam) में शामिल प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है. यहां भगवान विष्णु की पूजा कल्लाझागर स्वरूप में की जाती है और देशभर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. 

क्या है काली मिर्च वाले प्रसाद की खासियत?

इस मंदिर में भगवान को साधारण दोसा नहीं, बल्कि 'मिलगु दोसा' का भोग लगाया जाता है. यह विशेष दोसा चावल, उड़द दाल, जीरा, सूखी अदरक और साबुत काली मिर्च से तैयार किया जाता है तथा घी में पकाया जाता है. इसके बाद इसे भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जाता है और बाद में श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है. 

क्यों चढ़ाया जाता है ऐसा प्रसाद?

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, यह विशेष प्रसाद मंदिर की प्राचीन वैष्णव परंपरा का हिस्सा है. काली मिर्च, जीरा और सूखी अदरक जैसे मसालों से तैयार यह नैवेद्य स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक माना जाता है. सदियों से यह परंपरा बिना रुके निभाई जा रही है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, भारत के अलग-अलग मंदिरों में अलग-अलग प्रकार के भोग लगाने की परंपरा स्थानीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती है. इन परंपराओं का उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना होता है, न कि किसी एक प्रकार के प्रसाद को श्रेष्ठ बताना.

मंदिर की एक और खास बात

माना जाता है कि प्रतिदिन शाम को भगवान को यह विशेष मिलगु दोसा अर्पित किया जाता है. मंदिर की रसोई में इसे पारंपरिक विधि से तैयार किया जाता है और इसके बाद श्रद्धालुओं को छोटे आकार में यही प्रसाद वितरित किया जाता है. 

श्रद्धालुओं की क्यों लगी रहती है भीड़?

  • भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में शामिल प्रमुख मंदिर.
  • अनोखे काली मिर्च वाले प्रसाद की परंपरा.
  • प्राचीन द्रविड़ वास्तुकला.
  • मदुरै आने वाले श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ.
  • धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व.

Shukra Gochar 2026: 12 साल बाद कर्क राशि में शुक्र-गुरु की युति से बनेगा 'गजलक्ष्मी राजयोग', इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Vishnu Temple Amazing Temple Kallazhagar Temple Milagu Dosai Pepper Prasad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Amazing Temple: भारत का ऐसा मंदिर, जहां भगवान को चढ़ता है काली मिर्च वाला विशेष प्रसाद, जानिए सदियों पुरानी अनोखी परंपरा
Amazing Temple: भारत का ऐसा मंदिर, जहां भगवान को चढ़ता है काली मिर्च वाला विशेष प्रसाद, जानिए सदियों पुरानी अनोखी परंपरा
धर्म
समुद्र मंथन, हलाहल विष और 'नीलकंठ' का रहस्य; जानिए सावन में क्यों किया जाता है शिव जी का जलाभिषेक
क्या सच में सावन के महीने में ही हुआ था समुद्र मंथन? जानिए शिव पुराण के अनुसार इसका असली रहस्य
धर्म
Rashifal 21 July 2026: गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी पर मंगलवार का संयोग, 5 राशियों को मिल सकती है गुड न्यूज, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल
गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी पर मंगलवार का संयोग, 5 राशियों को मिल सकती है गुड न्यूज, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल
धर्म
Sawan 2026 Date: 30 जुलाई से सावन का शुभारंभ, नोट कर लें 4 सोमवार और मंगला गौरी व्रत की सही तिथियां
Sawan 2026: 30 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना, नोट कर लें सोमवार और मंगला गौरी व्रत की सही तिथियां
Advertisement

वीडियोज

BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
इंडिया
Explained: 'वंदे मातरम बिल' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
'वंदे मातरम' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: मंडे को दोपहर 6 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
Live Updates: मंडे को दोपहर 6 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
क्रिकेट
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
इंडिया
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
फ़ुटबॉल
वो खौफनाक मंजर, तस्करों ने गर्भवती को तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा; स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी रुला देगी
तस्करों ने गर्भवती को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा, स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी
इंडिया
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget