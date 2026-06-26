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हिंदी न्यूज़न्यूज़भगवान के मंदिर से चोरी होती थी तो राजा क्या करता था? प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था का सच

भगवान के मंदिर से चोरी होती थी तो राजा क्या करता था? प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था का सच

क्या प्राचीन भारत में मंदिर से चोरी पर कठोर दंड मिलता था? कौटिल्य, मनुस्मृति, शिलालेख और इतिहासकारों के प्रमाणों से जानिए मंदिर चोरी का वास्तविक इतिहास.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Jun 2026 01:20 PM (IST)
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जब किसी मंदिर में चोरी की घटना सामने आती है, तो खबर केवल इसलिए नहीं बनती कि कुछ आभूषण या धन गायब हो गया. मंदिर से जुड़ी हर वस्तु लाखों लोगों की आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक होती है.

इसलिए, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मंदिर की चोरी को सामान्य चोरी से अलग माना गया है. प्रश्न यह उठता है कि क्या प्राचीन भारत में भी ऐसी घटनाएं होती थीं, और यदि होती थीं, तो उस समय की न्याय व्यवस्था इनका सामना कैसे करती थी?

भगवान के मंदिर से चोरी होती थी तो राजा क्या करता था? प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था का सच

मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, उस दौर की सबसे बड़ी सार्वजनिक संस्था थे!

प्राचीन भारत में बड़े मंदिर उस समय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे. उनके पास कृषि भूमि होती थी, दान से प्राप्त स्वर्ण और आभूषण सुरक्षित रखे जाते थे, अनाज के भंडार होते थे और अनेक मंदिर शिक्षा, चिकित्सा तथा जनकल्याण से जुड़े कार्य भी करते थे. 

इतिहासकार के.ए. नीलकंठ शास्त्री (K.A. Nilakanta Sastri) ने 'द चोलस' में चोलकालीन मंदिरों को दक्षिण भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार बताया है. बर्टन स्टीन (Burton Stein) के अनुसार, मंदिर स्थानीय प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थे. इसी कारण मंदिर की संपत्ति को निजी संपत्ति नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक और पवित्र उत्तरदायित्व माना जाता था.

'देवद्रव्य': आस्था और कानून का संगम

धर्मशास्त्रों में मंदिर की संपत्ति के लिए 'देवद्रव्य' शब्द का प्रयोग मिलता है. इसका अर्थ केवल भगवान के आभूषण नहीं, बल्कि मंदिर की भूमि, दान, अन्न, पशुधन और पूजा सामग्री जैसी हर वस्तु थी जो देवता को समर्पित की जा चुकी थी. एक बार जो वस्तु देव-अर्पित हो गई, वह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं रहती थी. इसलिए इसकी चोरी केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक विश्वास का गंभीर उल्लंघन मानी जाती थी.

राजा की जिम्मेदारी और कौटिल्य का अर्थशास्त्र

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा का प्रथम कर्तव्य धर्म और सार्वजनिक संस्थाओं की रक्षा करना था. कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में देवालयों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है. विद्वान आर.पी. कांगले के अनुसार, कौटिल्य की दंडनीति का मुख्य उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था को सुरक्षित रखना था. वहां अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार दंड का निर्धारण होता था, जिसमें आर्थिक जुर्माना, संपत्ति की जब्ती और अन्य कठोर उपाय शामिल थे.

न्याय की प्रक्रिया: आरोप से लेकर फैसले तक

प्राचीन न्याय व्यवस्था का एक रोचक पक्ष उसकी प्रक्रियात्मक सतर्कता है. शिलालेखों और ग्रंथों से संकेत मिलता है कि केवल आरोप के आधार पर दंड नहीं दिया जाता था. राजा या उसके नियुक्त अधिकारी मामले की विस्तृत जांच करते थे, गवाहों के बयान लिए जाते थे और मंदिर के बही-खातों (लेखा-जोखा) का मिलान किया जाता था. मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी दंड एक समान नहीं था, वह चोरी की वस्तु, उसके मूल्य और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर बहुस्तरीय होता था. राजा के समक्ष अपराधी का अपराध स्वीकार कर प्रायश्चित करना भी न्याय प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता था.

इतिहास के पन्ने और शिलालेखों की गवाही

यह विषय केवल धर्मशास्त्रों तक सीमित नहीं है. दक्षिण भारत के शिलालेख इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि मंदिर की संपत्ति का हिसाब-किताब कितनी पारदर्शिता से रखा जाता था. 15वीं शताब्दी के कई तमिल अभिलेखों में मंदिर की आय का गबन करने वालों के प्रति अत्यंत सख्त रुख अपनाया गया है. ऐसे अपराधियों को 'शिवद्रोही' (भगवान शिव का द्रोही) और 'गुरुद्रोही' कहा जाता था. ये शब्द केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक रूप से अपराधी को समाज से पूरी तरह अलग-थलग कर देते थे.

क्या है आज के भारत के लिए सीख?

प्राचीन भारत के उपलब्ध ग्रंथों, शिलालेखों और इतिहासकारों के शोध एक बात पर सहमत हैं, मंदिर की संपत्ति निजी धन नहीं, बल्कि 'देवद्रव्य' थी. हालांकि अलग-अलग कालखंडों में दंड व्यवस्था बदलती रही, लेकिन एक बात समान रही, मंदिर से चोरी को समाज के विश्वास पर आघात माना गया.

इतिहास का उद्देश्य आज के दौर में उसी दंड व्यवस्था को लागू करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि किसी भी समाज में आस्था से जुड़े संस्थानों की पारदर्शिता, लेखा-जोखा और जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण होती है. हजारों वर्ष पहले मंदिरों की संपत्ति का रिकॉर्ड रखना और उसके दुरुपयोग को गंभीर अपराध मानना, आज के समय में भी सार्वजनिक संस्थाओं के कुशल प्रबंधन के लिए एक प्रेरणा है.

FAQ

क्या प्राचीन भारत में मंदिर से चोरी पर मृत्युदंड मिलता था?

सभी राज्यों और सभी मामलों में नहीं. उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि दंड अपराध की गंभीरता और स्थानीय कानूनों पर निर्भर करता था.

देवद्रव्य क्या होता है?

देवता को समर्पित धन, भूमि, आभूषण, अनाज और अन्य संपत्ति को धर्मशास्त्रों में देवद्रव्य कहा गया है.

क्या कौटिल्य ने मंदिर चोरी पर कानून बनाया था?

अर्थशास्त्र में देवालयों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को राजधर्म का हिस्सा माना गया है तथा गंभीर अपराधों पर कठोर दंड का उल्लेख मिलता है.

क्या मनुस्मृति में मंदिर चोरी का उल्लेख है?

मनुस्मृति में चोरी के विभिन्न प्रकारों और दंड का वर्णन है. धार्मिक और मूल्यवान संपत्ति की चोरी को गंभीर अपराध माना गया है, लेकिन हर मामले के लिए एक समान दंड निर्धारित नहीं किया गया.

क्या इतिहास में मंदिर चोरी के वास्तविक उदाहरण मिलते हैं?

हां. विशेष रूप से दक्षिण भारत के चोलकालीन शिलालेख मंदिरों के वित्तीय प्रबंधन, जांच और गबन के मामलों पर प्रशासनिक कार्रवाई के प्रमाण देते हैं.

यह भी पढ़ें- Ram Mandir Donation Case Live: राम मंदिर चंदा चोरी मामले के सभी 8 आरोपियों के बयान रिकॉर्ड, बैंक खातों के जरिए पैसे ट्रैक करेगी पुलिस

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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