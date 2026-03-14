हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मशनि देव की पूजा में कड़वा तेल और लोहा ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे छिपा है गहरा रहस्य

शनि देव की पूजा में कड़वा तेल और लोहा ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे छिपा है गहरा रहस्य

Shani Dev: शनिवार को शनि देव की पूजा में सरसों का तेल और लोहा चढ़ाने की परंपरा क्यों है? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा, ज्योतिषीय कारण और धार्मिक महत्व.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Mar 2026 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

Shani Dev: भारतीय धर्म और ज्योतिष परंपरा में शनि देव को न्याय, कर्मफल और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. अक्सर लोग शनि का नाम सुनते ही भय या कठिन समय की कल्पना करते हैं, लेकिन शास्त्रों में शनि को केवल दंड देने वाला ग्रह नहीं, बल्कि कर्मों का निष्पक्ष न्यायाधीश कहा गया है. यही कारण है कि शनिवार के दिन लाखों श्रद्धालु शनि मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और विशेष रूप से कड़वा तेल (सरसों का तेल) तथा लोहा चढ़ाते हैं.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शनि देव की पूजा में इन्हीं वस्तुओं का महत्व क्यों माना गया है? इसके पीछे केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि पौराणिक कथा, ज्योतिषीय प्रतीक और आध्यात्मिक अर्थ भी जुड़े हुए हैं.

शनि देव का स्वभाव और उनकी छवि

ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन, कठिन परिश्रम और समय का कारक ग्रह माना जाता है. शनि का स्वभाव धीमा, गंभीर और गहरा माना गया है. वे किसी भी व्यक्ति को बिना कारण कष्ट नहीं देते, बल्कि कर्मों के आधार पर परिणाम देते हैं. इसी कारण शनि से जुड़ी हर चीज भी गंभीरता, कठोरता और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है. उदाहरण के लिए:

  • शनि का रंग - काला या गहरा नीला
  • धातु - लोहा
  • द्रव्य - तिल और सरसों का तेल
  • दिशा - पश्चिम
  • वाहन - कौआ

इन प्रतीकों के माध्यम से शनि की ऊर्जा को समझने की कोशिश की जाती है.

कड़वा तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है

शनि पूजा में सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है. इसे आम भाषा में 'कड़वा तेल' कहा जाता है.

1. शनि से जुड़ा द्रव्य माना जाता है

ज्योतिष में सरसों का तेल शनि का प्रतिनिधि द्रव्य माना जाता है. इसकी प्रकृति गहरी, भारी और ठंडी होती है, जो शनि ग्रह की प्रकृति से मेल खाती है. इसलिए शनिवार को शनि मंदिरों में तेल अर्पित करने की परंपरा बनी.

2. पौराणिक कथा

एक लोकप्रिय कथा के अनुसार, जब हनुमान जी और शनि देव का सामना हुआ तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति से शनि को परास्त कर दिया. उस समय शनि को चोट लगी और उनके शरीर में पीड़ा होने लगी.

हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें आराम मिला. तभी से यह मान्यता बनी कि शनि देव को तेल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं.

3. प्रतीकात्मक अर्थ

आध्यात्मिक दृष्टि से तेल चढ़ाने का अर्थ यह भी माना जाता है कि मनुष्य अपने अहंकार और कठोरता को शनि के चरणों में समर्पित करता है. तेल का चिकनापन जीवन में संतुलन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है.

लोहा चढ़ाने का महत्व

शनि पूजा में लोहा चढ़ाने की परंपरा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है.

1. शनि की धातु

ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह की एक विशेष धातु बताई गई है. शनि की धातु लोहा मानी जाती है. इसलिए लोहे से बनी वस्तुएं जैसे कील, छल्ला या लोहे का दान शनि पूजा में किया जाता है.

2. कठोरता और कर्म का प्रतीक

लोहा मजबूत और कठोर धातु है. यह शनि के उस स्वभाव का प्रतीक है जो अनुशासन और कर्मफल से जुड़ा है. इसलिए लोहे का दान या अर्पण यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारने और जीवन में अनुशासन लाने का संकल्प ले रहा है.

3. दान का महत्व

धार्मिक मान्यताओं में शनिवार को लोहे का दान करने की परंपरा भी है. माना जाता है कि इससे व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलती है.

शनि पूजा में इन वस्तुओं का आध्यात्मिक संदेश

कई विद्वान मानते हैं कि शनि पूजा में उपयोग होने वाली वस्तुएं केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं. तेल हमें जीवन में संतुलन और धैर्य का महत्व बताता है.

लोहा कठोर परिश्रम और अनुशासन का प्रतीक है. शनिवार का दिन हमें आत्ममंथन और कर्म सुधार की याद दिलाता है. इस दृष्टि से देखा जाए तो शनि पूजा केवल भय से जुड़ी परंपरा नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और कर्म सुधार की प्रेरणा भी है.

क्या केवल तेल और लोहा चढ़ाने से शनि प्रसन्न हो जाते हैं?

धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिषीय विचारों के अनुसार, शनि को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा तरीका सही कर्म और ईमानदारी है. शास्त्रों में कहा गया है कि शनि देव विशेष रूप से उन लोगों पर कृपा करते हैं जो:

  • परिश्रमी और ईमानदार होते हैं
  • गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं
  • अन्याय और छल से दूर रहते हैं

इसलिए केवल पूजा सामग्री ही नहीं, बल्कि व्यवहार और कर्म भी महत्वपूर्ण माने गए हैं.

शनिवार को क्या करना शुभ माना जाता है

धार्मिक परंपराओं में शनिवार को कुछ कार्य विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं:

  • शनि मंदिर में जाकर दीपक जलाना
  • तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाना
  • जरूरतमंद लोगों को दान देना
  • भगवान हनुमान की पूजा करना

इन परंपराओं को आस्था और श्रद्धा के साथ जोड़ा जाता है.

शनि को लेकर डर क्यों फैल गया

समय के साथ शनि को लेकर कई तरह की धारणाएं बन गईं, जिनमें से कुछ डर पर आधारित भी हैं. लेकिन शास्त्रों में शनि को न्यायप्रिय और निष्पक्ष ग्रह कहा गया है.

वे केवल वही परिणाम देते हैं जो व्यक्ति के कर्मों से जुड़े होते हैं. इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि शनि से डरने के बजाय उन्हें कर्म और अनुशासन का प्रतीक समझना चाहिए.

इसीलिए शनि देव की पूजा में कड़वा तेल और लोहा चढ़ाने की परंपरा केवल धार्मिक रस्म नहीं है. इसके पीछे पौराणिक कथाएं, ज्योतिषीय प्रतीक और जीवन से जुड़े गहरे संदेश छिपे हुए हैं.

तेल संतुलन और शांति का प्रतीक है, जबकि लोहा अनुशासन और कठोर परिश्रम का. इन दोनों के माध्यम से शनि पूजा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कर्म, धैर्य और न्याय सबसे महत्वपूर्ण हैं. इसलिए शनि पूजा का वास्तविक अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने और जीवन में संतुलन लाने का प्रयास भी माना जाता है.

यह भी पढ़ें- Chaitra Navratri 2026: कब से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि? जानें घटस्थापना मुहूर्त, 9 दिन का पूरा कैलेंडर और देवी के 9 स्वरूप

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
Read
Published at : 14 Mar 2026 06:21 AM (IST)
Tags :
Shani Dev Puja Shani Dev

Frequently Asked Questions

शनि देव की पूजा में कड़वा तेल (सरसों का तेल) क्यों चढ़ाया जाता है?

सरसों का तेल ज्योतिष में शनि का प्रतिनिधि द्रव्य माना जाता है, जिसकी प्रकृति शनि ग्रह से मेल खाती है. एक पौराणिक कथा के अनुसार, हनुमान जी ने शनि देव को चोट लगने पर उन पर सरसों का तेल लगाया था, जिससे उन्हें आराम मिला.

शनि पूजा में लोहा चढ़ाने का क्या महत्व है?

ज्योतिष में लोहा शनि की धातु मानी जाती है. लोहा कठोरता और अनुशासन का प्रतीक है, जो शनि के कर्मफल और न्याय के स्वभाव को दर्शाता है.

क्या शनि देव को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका तेल और लोहा चढ़ाना है?

नहीं, शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा तरीका सही कर्म, ईमानदारी, परिश्रमी होना और जरूरतमंदों की सहायता करना है. व्यवहार और कर्म पूजा सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण हैं.

शनि देव को लेकर डर क्यों फैला हुआ है?

समय के साथ शनि को लेकर भय पर आधारित धारणाएं बन गईं, लेकिन शास्त्रों में उन्हें न्यायप्रिय और निष्पक्ष ग्रह बताया गया है जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
शनि देव की पूजा में कड़वा तेल और लोहा ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे छिपा है गहरा रहस्य
शनि देव की पूजा में कड़वा तेल और लोहा ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे छिपा है गहरा रहस्य
धर्म
महाकाल दर्शन 14 मार्च 2026: शनिवार की सुबह करें महाकाल आरती के दिव्य दर्शन! जानें उज्जैन ज्योतिर्लिंग का महत्व?
महाकाल दर्शन 14 मार्च 2026: शनिवार की सुबह करें महाकाल आरती के दिव्य दर्शन! जानें उज्जैन ज्योतिर्लिंग का महत्व?
धर्म
Panchang 14 March 2026: आज शनि देव की पूजा में भद्रा की बाधा, इन अशुभ योग में पूजा न करें, जानें मुहूर्त, पंचांग
आज शनि देव की पूजा में भद्रा की बाधा, इन अशुभ योग में पूजा न करें, जानें मुहूर्त, पंचांग
धर्म
Eid Kab Hai 2026: 20 या 21 मार्च भारत में कब होगी ईद उल फितर, इस दिन दिख सकता है शव्वाल का नया चांद
Eid Kab Hai: 20 या 21 मार्च भारत में कब होगी ईद उल फितर, इस दिन दिख सकता है शव्वाल का नया चांद
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल, जानें सब कुछ
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल
महाराष्ट्र
Maharashtra News: धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
विश्व
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
स्पोर्ट्स
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
तमिल सिनेमा
Ustad Bhagat Singh First Review Out: आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
जनरल नॉलेज
Ship Fuel: बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
ऑटो
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget