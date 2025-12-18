हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShakambhari Navratri 2025: कब से कब तक मनाई जाएगी शाकंभरी नवरात्र?जानें तिथि,महत्व और पूजा विधि

Shakambhari Navratri 2025: कब से कब तक मनाई जाएगी शाकंभरी नवरात्र?जानें तिथि,महत्व और पूजा विधि

Shakambhari Navratri 2025: शाकंभरी नवरात्रि 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक मनाई जाएगी. इसमें देवी शाकंभरी की पूजा अष्टमी से पूर्णिमा तक की जाती है, जिससे स्वास्थ्य, भरण-पोषण और समृद्धि मिलती है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 18 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

Shakambhari Navratri 2025: शाकंभरी नवरात्रि हिंदू धर्म का एक विशेष और आध्यात्मिक पर्व है, जो देवी शाकंभरी को समर्पित है. देवी शाकंभरी को भगवती का वह रूप माना जाता है. उन्होंने अकाल और भूख से मानवता की रक्षा की थी.

यह नवरात्रि पौष माह में मनाई जाती है और खास तौर पर कृषि से जुड़े क्षेत्रों में इसका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. यह रूप शक्ति, समृद्धि और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शाकंभरी नवरात्र 28 दिसंबर 2025 से शुरू होगी. वहीं, इसका समापन 03 जनवरी 2026 को होगा.

इसे प्रकृति की पूजा से भी जोड़ कर देखा जाता है. यह पर्व हमें प्रकृति, अन्न के प्रति संवेदनशील होना सीखाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शाकंभरी नवरात्रि पूजा विधि और महत्व. 

कब से कब तक मनाया जाएगा पर्व

  • शाकंभरी नवरात्रि का प्रारंभ- 28 दिसंबर 2025
  • शाकंभरी नवरात्रि की समाप्ति- 3 जनवरी 2026
  • बाणदा अष्टमी या पौष शुक्ल अष्टमी-  28 दिसंबर 2025
  • शाकंभरी जयंती या पौष पूर्णिमा- 3 जनवरी 2026     

पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल अष्टमी तिथि 27 दिसंबर को दोपहर 01.09 बजे शुरू होकर 28 दिसंबर को सुबह 11.59 बजे समाप्त होगी.

क्यों होती है यह बाकी नवरात्रियों से अलग

हिंदू धर्म में चार बार नवरात्रि मनाई जाती है. शाकंभरी नवरात्रि अन्य नवरात्रियों से अलग होती है. यह शुक्ल प्रतिपदा से नहीं, बल्कि पौष शुक्ल अष्टमी से शुरू होती है और पौष पूर्णिमा तक चलती है.

आमतौर पर यह आठ दिनों का पर्व होता है, लेकिन तिथि के कारण कभी-कभी इसकी अवधि सात या नौ दिन की भी हो सकती है. इसे बाणदा अष्टमी से शुरू होने के कारण विशेष रूप से शुभ माना जाता है.

देवी शाकंभरी का महत्व

देवी शाकंभरी को उस दिव्य शक्ति का रूप माना जाता है, जिन्होंने धरती पर अकाल समाप्त करने के लिए फल, सब्जियां, अनाज और हरियाली उत्पन्न की. इसलिए उन्हें वनस्पति, फसल और पोषण की देवी कहा जाता है.

प्रतिमाओं में देवी को हरियाली से घिरा दिखाया जाता है, जो समृद्धि, उर्वरता और जीवन का प्रतीक है. उनकी पूजा प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाती है. कुछ जगहों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है.

पूजा मंत्र: 

  • ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भगवति माहेश्वरी अन्नपूर्णा स्वाहा॥
  • ॐ महानारायण्यै च विदमहे महादुर्गायै धीमहि तन्नो शाकम्भरी: प्रचोदयात्॥
  • ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य: सुतान्वित:। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय:॥
  • शाकैः पालितविष्टपा शतदृशा शाकोल्लसद्विग्रहा । शङ्कर्यष्टफलप्रदा भगवती शाकम्भरी पातु माम् ॥


पूजा विधि, क्षेत्रीय महत्व और आध्यात्मिक संदेश

शाकंभरी नवरात्रि के दौरान भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करते हैं. शाकंभरी नवरात्रि में भक्त उपवास रखते हैं. मंत्र जाप करते हैं.  मां शाकंभरी को  लाल चुनरी समेत अन्य 16 शृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं.

देवी को फल, सब्जियां व हरे पत्ते अर्पित करते हैं. दुर्गा सप्तशती का पाठ कर आरती करें. इस दिन मिट्टी के एक पात्र में जौ के बीज बोएं और उस पर 8 दिनों तक पानी छिड़कें ताकि जौ अच्छे से उगे. इस दौरान सभी तरह की तामसिक चीजों से दूर रहते हैं. 

कई मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक और सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं. कर्नाटक में देवी की पूजा बाणशंकरी देवी के रूप में की जाती है और बाणदा अष्टमी का विशेष महत्व है.

यह पर्व राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कई हिस्सों में श्रद्धा से मनाया जाता है. शाकंभरी नवरात्रि प्रकृति का संरक्षण का भी संदेश देता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 18 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Hindu Festivals Shakambhari Navratri 2025 Goddess Shakambhari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi Muscat Visit: 'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
इंडिया
'मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें...', RSS के दत्तात्रेय ने यह क्या कह दिया?
'मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें...', RSS के दत्तात्रेय ने यह क्या कह दिया?
बॉलीवुड
'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये
'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये
Advertisement

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Muscat Visit: 'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
इंडिया
'मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें...', RSS के दत्तात्रेय ने यह क्या कह दिया?
'मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें...', RSS के दत्तात्रेय ने यह क्या कह दिया?
बॉलीवुड
'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये
'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये
आईपीएल 2026
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
बिहार
रोहतास: दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौत, एक वाहन जलकर खाक
रोहतास: दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौत, एक वाहन जलकर खाक
जनरल नॉलेज
देश में 100 करोड़ हिंदू, लेकिन एक-दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक? जानें इनके नाम
देश में 100 करोड़ हिंदू, लेकिन एक-दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक? जानें इनके नाम
Home Tips
चमकेगा घर का कोना-कोना, संडे को ऐसे करें डीप क्लीनिंग, देखें पूरी चेकलिस्ट
चमकेगा घर का कोना-कोना, संडे को ऐसे करें डीप क्लीनिंग, देखें पूरी चेकलिस्ट
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget