जापान का अनोखा बालों का मंदिर! गंजेपन से परेशान लोग यहां मांगते हैं मन्नत, क्या है रहस्य?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Hair Temple in Japan: दुनियाभर में गंजेपन और बाल झड़ने की समस्या से करोड़ों लोग जूझ रहे हैं. लेकिन जापान में इसी जुड़ी एक रोचक आस्था है, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.जापान के क्योटो शहर में प्रसिद्ध आरशियामा बांस फॉरेस्ट के समीप मिकामी श्राइन नाम का एक मंदिर है, जिसे लेकर मान्यता है कि, यह दर्शन करने से बालों से जुड़ी सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं.

यहां गंजेपन की समस्या का सामना कर रहे लोग चिट्ठी लिखते हैं और मन्नत मांगते हैं कि, उनकी बालों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाए.

जापान का क्योटो शहर में मिकामी श्राइन मंदिर

जापान के क्योटो शहर में स्थित मिकामी श्राइन मंदिर जापानी भगवान कामी यानी फुजिवारा उनेमेनोसुके मसायुकी को समर्पित है. माना जाता है कि, फुजीवरा मसायुकी जापान के पहले हेयर ड्रेसर थे जिन्होंने अपने समय में बालों की हेयरस्टाइल और देखभाल के लिए इतने ज्यादा फेमस थे कि,लोग इन्हें देवता के समान मानने लगे.

उनके निधन के बाद जापान में कई सालों से 17 तारीख को उनकी पुण्यतिथि मानई जाती है. इस दिन सैलून की दुकानें बंद रहती थीं. यह परंपरा उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा भावना को दर्शाती है.

View this post on Instagram A post shared by Shervin Abdolhamidi (@shervin_travels)

मंदिर से जुड़ी अनोखी मान्यताएं

जापान के बड़े से बड़े हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट इस मंदिर में आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. विशेषकर तब जब कोई नेशनल बार्बर या ब्यूटीशियन की परीक्षा देने जा रहे हो. इसके साथ ही जिन लोगों को बाल झड़ने, पतले बाल, या गंजेपन की शिकायत हो, तो वे इस मंदिर में अपनी मन्नत मांग कर जाते हैं.

मिकामी श्राइन में पूजा करने का तरीका अन्य मंदिरों की तुलना में काफी अनोखा है. यहां आने के बाद श्रद्धालु सबसे पहले एक खास तरह की प्रेयर एनवेलप यानी प्रार्थना लिफाफा खरीदते हैं. इसके बाद मंदिर के पुजारी श्रद्धालु के बालों की एक छोटी से लट काटकर उसे लिफाफे में रख देते हैं.

फिर व्यक्ति मंदिर के भगवान मसायुकी के समक्ष अपने बालों की सेहत और मनोकामना को लेकर एक प्रार्थना करता है. पूजा के बाद यह लिफाफा वापस पुजारी को सौंप दिया जाता है, जो व्यक्ति की इच्छा और बालों की सेहत के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं.

धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन का भी केंद्र

मान्यताओं के मुताबिक इस अनोखे मंदिर में पूजा करने से बालों से जुड़ी तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है. हालांकि वैज्ञानिक ऐसी किसी भी धारणा को सिरे से खारिज करते हैं. लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास के कारण यह मंदिर उन्हें मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है.

तनाव कम होने से बालों की सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है. आज क्योटो का मिकामी श्राइन केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि पर्यटन का अनोखा केंद्र भी बन चुका है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.