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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRin Mukteshwar Mahadev: सावन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव जाने से पहले जान लें यह सच, एक बेजुबान की चीख से शुरू हुई थी परंपरा!

Rin Mukteshwar Mahadev: सावन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव जाने से पहले जान लें यह सच, एक बेजुबान की चीख से शुरू हुई थी परंपरा!

Rin Mukteshwar Temple: सावन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर चने की दाल चढ़ाने और बेजुबान पशुओं को भोजन कराने की परंपरा है. माना जाता है कि ऐसा करने से हर प्रकार के कर्ज और पापों से मुक्ति मिलती है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 05 Aug 2026 06:57 PM (IST)
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Sawan 2026, Rin Mukteshwar Mahadev Temple: सावन के पवित्र महीने में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों का रुख करते हैं. इन्हीं में से एक बेहद चर्चित और प्रसिद्ध धाम है 'ऋण मुक्तेश्वर महादेव'. मान्यता है कि यहां दर्शन और पूजा-अर्चना करने से इंसान को हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कर्जों (ऋण) से मुक्ति मिल जाती है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रसिद्ध स्थान की परंपरा के पीछे एक ऐसा कड़वा सच और दर्दनाक इतिहास छुपा है, जो एक बेजुबान जानवर की चीख से शुरू हुआ था? अगर आप इस सावन यहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो इस मंदिर का सच और पौराणिक कथा जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है.

एक बेजुबान की चीख से शुरू हुई थी परंपरा

पौराणिक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक व्यापारी रहता था. उस पर बहुत भारी कर्ज हो गया था. कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के कारण उसने अपने वफादार बैल (बेजुबान पशु) को एक साहूकार के पास गिरवी रख दिया.

साहूकार बैल से दिन-रात बहुत कठिन काम करवाता था और उसे बहुत यातनाएं देता था. बैल अत्यधिक थकावट और दर्द से चीखने-चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी दर्दभरी पुकार किसी ने नहीं सुनी. अंत में, अत्यधिक पीड़ा और भूख-प्यास के कारण उस बेजुबान ने उसी स्थान पर दम तोड़ दिया.

कहा जाता है कि उस पशु की मृत्यु के बाद उसके व्यापारी मालिक को बहुत गहरा पश्चाताप हुआ. उसने अपनी भूल और बेजुबान पर हुए अत्याचार का प्रायश्चित करने के लिए उसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की.

शिवजी ने कैसे दिलाई 'ऋण' से मुक्ति?

व्यापारी की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए. उन्होंने व्यापारी को न केवल उसके आर्थिक कर्ज से मुक्ति दिलाई, बल्कि उस बेजुबान जीव की आत्मा को भी शांति प्रदान की.

तभी से इस स्थान पर स्थापित शिवलिंग को 'ऋण मुक्तेश्वर महादेव' के नाम से जाना जाने लगा. लेकिन इसका असली कड़वा सच यही है कि इस धाम का महत्व एक बेजुबान के दर्द और मनुष्य के स्वार्थ से जुड़ा हुआ है. यह परंपरा हमें सिखाती है कि किसी बेजुबान को दुख देकर कमाया गया धन या मुक्ति कभी सफल नहीं हो सकती.

सावन में दर्शन का क्या है नियम?

अगर आप सावन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

  • सच्चे मन से प्रायश्चित: केवल जल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती. अगर आपसे अतीत में कोई भूल हुई है, तो उसका सच्चा प्रायश्चित करें.
  • बेजुबान जानवरों की सेवा: इस मंदिर में पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप नंदी (गाय/बैल) या किसी भी बेजुबान जानवर को भोजन कराते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं.
  • चने की दाल का दान: परंपरा के अनुसार, यहां शिवलिंग पर चने की दाल और पीले फूल अर्पित करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 05 Aug 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Sawan 2026 Rin Mukteshwar Mahadev Debt Relief Temple
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