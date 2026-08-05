Sawan 2026, Rin Mukteshwar Mahadev Temple: सावन के पवित्र महीने में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों का रुख करते हैं. इन्हीं में से एक बेहद चर्चित और प्रसिद्ध धाम है 'ऋण मुक्तेश्वर महादेव'. मान्यता है कि यहां दर्शन और पूजा-अर्चना करने से इंसान को हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कर्जों (ऋण) से मुक्ति मिल जाती है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रसिद्ध स्थान की परंपरा के पीछे एक ऐसा कड़वा सच और दर्दनाक इतिहास छुपा है, जो एक बेजुबान जानवर की चीख से शुरू हुआ था? अगर आप इस सावन यहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो इस मंदिर का सच और पौराणिक कथा जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है.

एक बेजुबान की चीख से शुरू हुई थी परंपरा

पौराणिक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक व्यापारी रहता था. उस पर बहुत भारी कर्ज हो गया था. कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के कारण उसने अपने वफादार बैल (बेजुबान पशु) को एक साहूकार के पास गिरवी रख दिया.

साहूकार बैल से दिन-रात बहुत कठिन काम करवाता था और उसे बहुत यातनाएं देता था. बैल अत्यधिक थकावट और दर्द से चीखने-चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी दर्दभरी पुकार किसी ने नहीं सुनी. अंत में, अत्यधिक पीड़ा और भूख-प्यास के कारण उस बेजुबान ने उसी स्थान पर दम तोड़ दिया.

कहा जाता है कि उस पशु की मृत्यु के बाद उसके व्यापारी मालिक को बहुत गहरा पश्चाताप हुआ. उसने अपनी भूल और बेजुबान पर हुए अत्याचार का प्रायश्चित करने के लिए उसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की.

शिवजी ने कैसे दिलाई 'ऋण' से मुक्ति?

व्यापारी की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए. उन्होंने व्यापारी को न केवल उसके आर्थिक कर्ज से मुक्ति दिलाई, बल्कि उस बेजुबान जीव की आत्मा को भी शांति प्रदान की.

तभी से इस स्थान पर स्थापित शिवलिंग को 'ऋण मुक्तेश्वर महादेव' के नाम से जाना जाने लगा. लेकिन इसका असली कड़वा सच यही है कि इस धाम का महत्व एक बेजुबान के दर्द और मनुष्य के स्वार्थ से जुड़ा हुआ है. यह परंपरा हमें सिखाती है कि किसी बेजुबान को दुख देकर कमाया गया धन या मुक्ति कभी सफल नहीं हो सकती.

सावन में दर्शन का क्या है नियम?

अगर आप सावन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

सच्चे मन से प्रायश्चित: केवल जल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती. अगर आपसे अतीत में कोई भूल हुई है, तो उसका सच्चा प्रायश्चित करें.

केवल जल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती. अगर आपसे अतीत में कोई भूल हुई है, तो उसका सच्चा प्रायश्चित करें. बेजुबान जानवरों की सेवा: इस मंदिर में पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप नंदी (गाय/बैल) या किसी भी बेजुबान जानवर को भोजन कराते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं.

इस मंदिर में पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप नंदी (गाय/बैल) या किसी भी बेजुबान जानवर को भोजन कराते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं. चने की दाल का दान: परंपरा के अनुसार, यहां शिवलिंग पर चने की दाल और पीले फूल अर्पित करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं.

यह भी पढ़े- अटका पैसा लौटेगा और बढ़ेगा बैंक बैलेंस! पुष्य नक्षत्र में गुरु की एंट्री से चांदी सा चमकेगा भाग्य!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.