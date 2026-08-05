Guru Pushya Gochar: बैंकिंग से लेकर IT तक, इन 5 सेक्टरों में दिख सकती है बड़ी हलचल!

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरअटका पैसा लौटेगा और बढ़ेगा बैंक बैलेंस! पुष्य नक्षत्र में गुरु की एंट्री से चांदी सा चमकेगा भाग्य!

अटका पैसा लौटेगा और बढ़ेगा बैंक बैलेंस! पुष्य नक्षत्र में गुरु की एंट्री से चांदी सा चमकेगा भाग्य!

Guru Gochar 2026: गुरु के पुष्य नक्षत्र में आते ही शेयर बाजार में हलचल तेज हो गई है. जानिए कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों को कैसे होगा तगड़ा धन लाभ और किन सेक्टर्स में दिखेगा बड़ा उछाल.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 05 Aug 2026 03:39 PM (IST)
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Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर और उनके नक्षत्र परिवर्तन का बहुत बड़ा और गहरा महत्व माना गया है. जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना नक्षत्र बदलता है, तो उसका असर हर इंसान के जीवन पर पड़ता है. इसी कड़ी में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन एक बेहद ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है.

ज्योतिषीय गणनाओं की मानें तो गुरु ग्रह को ज्ञान, वृद्धि, समृद्धि, सुख और धन का मुख्य कारक माना गया है. जब ज्ञान और धन के कारक ग्रह बृहस्पति 'नक्षत्रों के राजा' कहे जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे आम जीवन के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक संकेतकों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है.

वित्तीय बाजार और सेक्टरों पर गुरु गोचर का असर

वैदिक ज्योतिष और बाजार विश्लेषकों का यह मानना है कि पुष्य नक्षत्र में गुरु का यह गोचर वित्तीय जगत में कई बड़े बदलाव ला सकता है. इसके प्रभाव से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, बुलियन यानी सोना-चांदी का बाजार, रियल एस्टेट और आईटी (IT) सेक्टर में एक नया उत्साह और सकारात्मक हलचल पैदा हो सकती है.

हालांकि, निवेशकों को एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय फैसलों में जोखिम हमेशा बना रहता है. इसलिए, सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टिकोण के भरोसे रहने के बजाय इसे बाजार के बुनियादी विश्लेषण (Fundamental Analysis) के साथ मिलाकर देखना ही निवेशकों के लिए सबसे व्यावहारिक और समझदारी भरी रणनीति साबित हो सकती है.

इन 4 राशियों को मिल सकता है जबरदस्त मुनाफा

पुष्य नक्षत्र में गुरु ग्रह के प्रवेश करते ही मुख्य रूप से 4 राशियों के जातकों को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, व्यापार और नए निवेश में बड़ा फायदा मिलने के बेहद मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं:

कर्क राशि (Cancer): गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कमाई बढ़ाने के कई नए और बेहतरीन रास्ते खोलेगा. अगर आपने अतीत में शेयर बाजार या जमीन-जायदाद में पैसा लगाया था, तो उस पुराने निवेश से आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिल सकता है. इसके अलावा, लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio): इस समयावधि के दौरान किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है. शेयर बाजार में सही समय पर समझदारी से लिया गया एक छोटा सा फैसला भी आपको बड़ा धन लाभ करा सकता है. इस दौरान ट्रेडिंग करने वालों और नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अचानक धन लाभ के शानदार योग बन रहे हैं.

धनु राशि (Sagittarius): आपकी राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए गुरु की यह विशेष स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाएगी. अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या कमोडिटी मार्केट में नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही सही और फायदेमंद साबित हो सकता है.

मीन राशि (Pisces): मीन राशि के जातकों के लिए भी यह समय कमाई के नए-नए रास्ते और अवसर लेकर आएगा. अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयरों या गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, तो आपको वहां से बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है. इसके अलावा आपके काम-धंधे और व्यापार में पहले से बनाई गई योजनाएं पूरी तरह सफल होंगी, जिससे आपको बड़ा लाभ होगा.

यह भी पढ़े- 16 दिनों में 2 ग्रहण: सत्ता से सीमा तक बढ़ सकती है हलचल, भारत की वर्षकुंडली दे रही बड़े संकट के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 05 Aug 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
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