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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: इन 5 कामों से खुश होते हैं भगवान शिव, खुलते हैं सुख-समृद्धि के द्वार

Sawan 2026: इन 5 कामों से खुश होते हैं भगवान शिव, खुलते हैं सुख-समृद्धि के द्वार

Sawan 2026: सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन-से काम करने चाहिए? जानिए 5 ऐसे आसान उपाय, जिन्हें करने से सुख-समृद्धि, शांति और शिव कृपा प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 05:54 PM (IST)
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Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस पूरे महीने सच्चे मन से महादेव की पूजा करने और कुछ विशेष कार्य करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है.

कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं. आइए जानते हैं वे 5 काम, जिन्हें सावन में करने से भगवान शिव की कृपा मिलने की मान्यता है.

शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें

सावन में प्रतिदिन या सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल या स्वच्छ जल चढ़ाएं. इसके साथ तीन पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.

'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें

सावन में प्रतिदिन कम से कम 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. यह मंत्र मन को शांति देने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला माना जाता है.

जरूरतमंदों की सेवा और दान करें

भगवान शिव करुणा और दया के प्रतीक माने जाते हैं. इसलिए सावन में गरीबों को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान देना पुण्यदायी माना जाता है. इससे समाज सेवा के साथ धार्मिक संतोष भी मिलता है.

सात्विक जीवन अपनाएं

सावन के दौरान सात्विक भोजन करें और नशे, क्रोध, झूठ व बुरे व्यवहार से दूर रहें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुद्ध विचार और संयमित जीवन भगवान शिव को प्रिय है.

शिव मंदिर में दीपक जलाएं

सावन के सोमवार या प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाना और श्रद्धा से पूजा करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

भगवान शिव को प्रसन्न करने का मूल मंत्र

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को दिखावे से अधिक सच्ची श्रद्धा, सरलता और निष्कपट भक्ति प्रिय है. इसलिए पूजा के साथ अच्छे कर्म, विनम्र व्यवहार और दूसरों की सहायता करना भी शिव कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है.

FAQ

सावन में भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है?
 बेलपत्र, गंगाजल, धतूरा, भस्म और सच्चे मन से की गई भक्ति भगवान शिव को प्रिय मानी जाती है.

सावन में कौन-सा मंत्र जपना चाहिए?

'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप सबसे शुभ माना जाता है.

क्या सावन में दान करना शुभ होता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में दान और सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है.

सावन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सात्विक भोजन करें, नशे से दूर रहें, क्रोध न करें और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें.

क्या केवल सोमवार को पूजा करने से लाभ मिलता है?

सोमवार का विशेष महत्व है, लेकिन पूरे सावन माह में श्रद्धा के साथ पूजा करना शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 03 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Bel Patra Sawan Somwar Shiva Puja Sawan 2026
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