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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मभगवान शिव तक कैसे पहुंची कांवड़ यात्रा की परंपरा? जानें इतिहास, नियम और रोचक तथ्य

भगवान शिव तक कैसे पहुंची कांवड़ यात्रा की परंपरा? जानें इतिहास, नियम और रोचक तथ्य

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है? जानिए कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व, पौराणिक कथा, नियम, यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और इससे जुड़े रोचक तथ्य।

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 04:07 PM (IST)
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Kanwar Yatra 2026: सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में इस दौरान लाखों शिवभक्त गंगाजल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा करते हैं और अपने-अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. श्रद्धा, तपस्या और भक्ति का यह अनूठा संगम भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आखिर भक्त गंगाजल लेकर पैदल ही क्यों चलते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक मान्यता, धार्मिक महत्व और इस यात्रा से जुड़े नियम.

कांवड़ यात्रा का इतिहास

पौराणिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया. विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया. तभी से शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई.

एक अन्य मान्यता के अनुसार, भगवान परशुराम ने सबसे पहले गंगाजल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था. इसलिए उन्हें पहला कांवड़िया भी कहा जाता है.

कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में माना जाता है कि सावन में गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि संयम, अनुशासन, सेवा और आस्था का प्रतीक भी है. भक्त कई किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं.

कांवड़ यात्रा के दौरान किन नियमों का पालन किया जाता है?

कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता.

यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है.

मांस, मदिरा और नशे से दूरी रखी जाती है.

ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण का पालन किया जाता है.

गंगाजल को पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है.

यात्रा के दौरान साफ-सफाई और अनुशासन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

कांवड़ यात्रा के प्रकार

सामान्य कांवड़: भक्त गंगाजल लेकर विश्राम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं.

डाक कांवड़: इसमें कांवड़िए बिना रुके लगातार दौड़ते या तेज गति से चलते हुए जल लेकर निर्धारित समय में शिव मंदिर पहुंचते हैं.

कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश

कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की परंपरा नहीं है. यह धैर्य, सेवा, अनुशासन, त्याग और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का संदेश देती है. यात्रा के दौरान एक-दूसरे की सेवा करना और सहयोग करना भी इस परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

FAQ

कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है?

भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है.

कांवड़ यात्रा कब होती है?

यह यात्रा हर वर्ष सावन माह में आयोजित होती है और सावन के सोमवार तथा शिवरात्रि के आसपास विशेष महत्व रखती है.

कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना जाता है. वहीं एक मान्यता समुद्र मंथन के बाद देवताओं द्वारा भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाने से भी जुड़ी है.

कांवड़ यात्रा में गंगाजल क्यों लाया जाता है?

मान्यता है कि गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

कांवड़ यात्रा में कौन-कौन से नियम माने जाते हैं?

सात्विक जीवन, स्वच्छता, अनुशासन, नशे से दूरी, कांवड़ को जमीन पर न रखना और श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक करना प्रमुख नियम माने जाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 03 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Shiv Bhakt Lord Shiva Kanwar Yatra Gangajal सावन Sawan 2026
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