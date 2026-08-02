Sawan Ka Pehla Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है. आज के भागदौड़ भरे जीवन में ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए पूरे दिन उपवास, पूजा और काम के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता है.ऐसे में नौकरीपेशा लोग सावन सोमवार का व्रत कैसे रखें, शास्त्र अनुसार क्या है नियम, क्या ऑफिस के काम के साथ व्रत किया जा सकता है आइए जानते हैं.

ऑफिस जाने वाले कैसे रखें सावन सोमवार व्रत

शिव पुराण और व्रत परंपरा के अनुसार व्रत का महत्व सिर्फ मंदिर में रहने से नहीं, बल्कि श्रद्धा और संयम से जुड़ा है. व्रत का मूल उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की पवित्रता बनाए रखना है.

अगर आप पूरे दिन ऑफिस में हैं तो भी मन में भगवान शिव का स्मरण करें या फिर 5-10 मिनट निकालकर मन ही मन ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

क्रोध, झूठ, चुगली और नकारात्मक व्यवहार से बचें. ईमानदारी और शांत स्वभाव रखें. यही व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है.

उपवास नहीं कर सकते तो सात्विक भोजन करें, लहसुन-प्याज आदि का सेवन न करें.

शाम को घर लौटकर शिव आरती करें और व्रत का पारण करें

कैसे करें पूजन

धर्मशास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान शिव की पूजा करने का विधान बताया गया है. अगर आप ऑफिस जाते हैं तो सुबह जल्दी स्नान के बाद शिवलिंग पर जल या गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा या सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 11 बार ॐ नमः शिवाय या शिव चालीसा का पाठ करें.

शिव आडंबर नहीं भाव देखते हैं

शिव पुराण में भगवान शिव को भाव के भूखे कहा गया है. भोलेनाथ बाहरी दिखावे से अधिक सच्ची श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए निष्ठा, संयम और श्रद्धा के साथ सावन सोमवार का व्रत करता है, तो उसे भी व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है.

FAQ

Q1. क्या ऑफिस में रहकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जा सकता है?

उत्तर: हां. यदि मंदिर जाना संभव न हो तो ऑफिस में काम के बीच कुछ मिनट निकालकर मन ही मन 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जा सकता है. शास्त्रों में मानसिक जप को भी पुण्यदायी माना गया है.

Q2. क्या सावन सोमवार व्रत में भूखा रहना जरूरी है?

उत्तर: नहीं. यदि स्वास्थ्य या नौकरी के कारण उपवास संभव न हो, तो सात्विक भोजन करके भी व्रत रखा जा सकता है. व्रत में श्रद्धा, संयम और शिव स्मरण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है.

Q3. ऑफिस जाने वाले लोग सावन सोमवार व्रत में क्या खा सकते हैं?

उत्तर: फल, दूध, दही, मखाना, सूखे मेवे, नारियल पानी या हल्का सात्विक भोजन लिया जा सकता है. यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

Q3. बिना भूखे रहे कैसे करें सावन सोमवार व्रत?

सावन सोमवार व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति, सात्विकता और शिव स्मरण. यदि आप बिना भूखे रहे भी पूरे श्रद्धाभाव से पूजा, मंत्र जाप और संयम का पालन करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है.

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