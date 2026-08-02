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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Somwar Vrat 2026: ऑफिस जाने वाले लोग कैसे रखें सावन सोमवार का व्रत? अपनाएं ये 4 आसान वर्क-लाइफ हैक्स

Sawan Somwar Vrat 2026: ऑफिस जाने वाले लोग कैसे रखें सावन सोमवार का व्रत? अपनाएं ये 4 आसान वर्क-लाइफ हैक्स

Sawan Ka Pehla Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, नौकरीपेशा लोग इस दिन व्रत कैसे कर सकते हैं, क्या है शास्त्रों में नियम, बिना भूखे रहे भी व्रत का फल मिलता है क्या जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Aug 2026 04:20 PM (IST)
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Sawan Ka Pehla Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है. आज के भागदौड़ भरे जीवन में ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए पूरे दिन उपवास, पूजा और काम के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता है.ऐसे में नौकरीपेशा लोग सावन सोमवार का व्रत कैसे रखें, शास्त्र अनुसार क्या है नियम, क्या ऑफिस के काम के साथ व्रत किया जा सकता है आइए जानते हैं.

ऑफिस जाने वाले कैसे रखें सावन सोमवार व्रत

  • शिव पुराण और व्रत परंपरा के अनुसार व्रत का महत्व सिर्फ मंदिर में रहने से नहीं, बल्कि श्रद्धा और संयम से जुड़ा है.  व्रत का मूल उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की पवित्रता बनाए रखना है.
  • अगर आप पूरे दिन ऑफिस में हैं तो भी मन में भगवान शिव का स्मरण करें या फिर 5-10 मिनट निकालकर मन ही मन ॐ नमः शिवाय का जाप करें.
  • क्रोध, झूठ, चुगली और नकारात्मक व्यवहार से बचें. ईमानदारी और शांत स्वभाव रखें. यही व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है.
  • उपवास नहीं कर सकते तो सात्विक भोजन करें, लहसुन-प्याज आदि का सेवन न करें.
  • शाम को घर लौटकर शिव आरती करें और व्रत का पारण करें

कैसे करें पूजन

धर्मशास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान शिव की पूजा करने का विधान बताया गया है. अगर आप ऑफिस जाते हैं तो सुबह जल्दी स्नान के बाद शिवलिंग पर जल या गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा या सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 11 बार ॐ नमः शिवाय या शिव चालीसा का पाठ करें.

शिव आडंबर नहीं भाव देखते हैं

शिव पुराण में भगवान शिव को भाव के भूखे कहा गया है. भोलेनाथ बाहरी दिखावे से अधिक सच्ची श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए निष्ठा, संयम और श्रद्धा के साथ सावन सोमवार का व्रत करता है, तो उसे भी व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है.

FAQ

Q1. क्या ऑफिस में रहकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जा सकता है?
उत्तर: हां. यदि मंदिर जाना संभव न हो तो ऑफिस में काम के बीच कुछ मिनट निकालकर मन ही मन 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जा सकता है. शास्त्रों में मानसिक जप को भी पुण्यदायी माना गया है.

Q2. क्या सावन सोमवार व्रत में भूखा रहना जरूरी है?
उत्तर: नहीं. यदि स्वास्थ्य या नौकरी के कारण उपवास संभव न हो, तो सात्विक भोजन करके भी व्रत रखा जा सकता है. व्रत में श्रद्धा, संयम और शिव स्मरण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है.

Q3. ऑफिस जाने वाले लोग सावन सोमवार व्रत में क्या खा सकते हैं?
उत्तर: फल, दूध, दही, मखाना, सूखे मेवे, नारियल पानी या हल्का सात्विक भोजन लिया जा सकता है. यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

Q3. बिना भूखे रहे कैसे करें सावन सोमवार व्रत?
सावन सोमवार व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति, सात्विकता और शिव स्मरण. यदि आप बिना भूखे रहे भी पूरे श्रद्धाभाव से पूजा, मंत्र जाप और संयम का पालन करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Aug 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
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