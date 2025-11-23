हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNew Year 2026 Prediction: नववर्ष में कौन होगा राजा और कौन मंत्री, 2026 में ग्रहों की दशा और भविष्यवाणी

New Year 2026 Prediction: नववर्ष में कौन होगा राजा और कौन मंत्री, 2026 में ग्रहों की दशा और भविष्यवाणी

New Year 2026 Prediction: साल 2026 में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी रहेगी, जिससे रौद्र संवत का आरंभ होगा. इसमें गुरु राजा और मंगल मंत्री होंगे. जानें ग्रहों की दशा के अनुसार साल 2026 की भविष्यवाणी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Nov 2025 06:55 AM (IST)
New Year 2026 Prediction: अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से मानी जाती है. लेकिन हिंदू धर्म में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है. 2026 में नव विक्रम संवत्सर 2083 आरंभ होगा.

ज्योतिष शास्त्र में हर वर्ष ग्रहों की चाल के आधार पर यह तय होता है कि नए साल का राजा कौन होगा और मंत्री कौन रहेगा. राजा और मंत्री का चुनाव पंचांग के अनुसार व ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है. जो दो ग्रह नववर्ष के राजा और मंत्री होते हैं, उन्हीं दो ग्रहों से पूरे साल के घटनाक्रम, राजनीति, मौसम, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है.

बात करें 2026 की तो, नए साल में ग्रहों की चाल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और यही वजह है कि ज्योतिषाचार्य इसे परिवर्तन का वर्ष बता रहे हैं. बता दें कि, पंचाग और ग्रहों गणना के आधार पर साल 2026 में ग्रहों के राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे. गुरु का प्रभाव होने के कारण इस वर्ष धार्मिक आयोजनों में वृद्धि होगी. लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण देशों के बीच तनाव, युद्ध और अशांति जैसी स्थिति भी रहेगी.   

गुरु (Jupiter) के राजा बनने का प्रभाव

साल 2026 में गुरु के राजा होने से मंगल की उग्रता कुछ हद तक संतुलित होगी और जीवन में आध्यात्मिकता का प्रभाव मजबूत रहेगा. शिक्षा, धर्म और अध्यात्म में वृद्धि होगी. देश-दुनिया में धार्मिक यात्राएं और बड़े आयोजन संपन्न होंगे. न्याय, धर्म और सामाजिक सुधारों की संभावनाएं रहेंगी. आर्थिक सुधारों की दिशा में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति होगी. देश में सकारात्मकता और विश्वास बढ़ेगा.

मंगल (Mangal) के मंत्री बनने का प्रभाव

मंगल अग्नि तत्व ग्रह है. इसलिए मंगल के मंत्री बनने से साल 2026 में उग्रता, साहस और टकराव का माहौल बढ़ने की भविष्यवाणी की जा रही है. पूरे साल राजनीतिक हलचल और सत्ता में बड़े उतार-चढ़ाव देखे जाएंगे. देशों के बीच तनाव, युद्ध, संघर्ष बढ़ने की संभावना रहेगी. अग्नि, ऊर्जा, सेना, सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में वृद्धि होगी. मौसम में अत्यधिक गर्मी और सूखे का प्रभाव रह सकता है. दुनिया में कई जगह अचानक अप्रिय घटनाएं और उथल-पुथल रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 23 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Guru Hindu Nav Varsh MANGAL DEV New Year 2026 Year 2026 Prediction Year 2026 Bhavisyawani
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

