हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSakat Chauth 2026: सकट चौथ पर 46 मिनट भद्रा, कितने बजे होगी पूजा कब निकलेगा चांद

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ पर 46 मिनट भद्रा, कितने बजे होगी पूजा कब निकलेगा चांद

Sakat Chauth 2026: मगंलवार 6 जनवरी को आज सकट चौथ व्रत है. लेकिन आज भद्रा काल का साया भी रहने वाला है. भद्रा के समय पूजा करने से बचें. जानें तिल चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Jan 2026 06:44 AM (IST)
Preferred Sources

Sakat Chauth 2026: पंचांग के अनुसार, हर साल माघ महीने (Magh Month) के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ मनाया जाता है. इसे तिलकुटा चौथ, माघी चतुर्थी, हीसंकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है. इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं. हिंदू धर्म में इसे महत्वपूर्ण व्रत माना गया है, इसलिए इसे साल की सबसे बड़ी चौथ भी कहा जाता है.

बता दें कि, इस वर्ष सकट चौथ का पावन व्रत आज मंगलवार 6 जनवरी 2026 को रखा गया है. चतुर्थी तिथि सुबह 08:01 से शुरू होगी और 7 जनवरी सुबह 06:52 तक रहेगी. आज व्रत रखकर माताएं शुभ मुहूर्त में पूजा-पाठ करेंगी और रात्रि में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलेंगी. इस प्रकार सकट चौथ का व्रत पूर्ण होगा.

सकट चौथ पर 46 मिनट भद्रा का साया (Sakat Chauth 2026 Bhadra Time)

आज सकट चौथ पर कुछ समय के लिए भद्रा काल रहेगा. भद्रा काल को पूजा-पाठ या शुभ कामों के लिए उचित नहीं माना जाता है. इसलिए भद्रा काल में पूजा या संकल्प आदि से बचना चाहिए. पंचांग (6 January 2026 Panchang) के अनुसार आज सकट चौथ पर सुबह 07:15 से 08:01 तक लगभग 46 मिनट तक भद्रा काल रहेगा. हालांकि चतुर्थी तिथि शुरू होने से पहले भद्रा काल समाप्त हो जाएगा. लेकिन कई लोग सुबह के समय ही पूजा-पाठ करते हैं या फिर स्नानादि कर संकल्प लेते हैं. इन कार्यों को भद्रा काल में छोड़कर ही करें.

सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त (Sakat Chauth 2026 Puja Muhurat)

कोई भी पूजा-पाठ शुभ मुहूर्त में करने पर ही उसका फल प्राप्त होता है. सकट चौथ की पूजा भद्रा समाप्त होने के बाद सुबह के समय कर सकते हैं. इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:06 से 12:48 के बीच भी पूजा कर सकते हैं. पूजा के लिए शाम 04:09 से 06:39 प्रदोष काल का समय भी शुभ रहेगा.

सकट चौथ पर रहेंगे शुभ योग (Sakat Chauth 2026 Shubh Yog)

आज सकट चौथ के दिन अमृत काल सुबह 10:46 से रात 12:17 बजे तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 07:15 से रात 12:17 बजे तक रहेगा. ये मुहूर्त भी पूजा-पाठ के लिए फलदायी माने जाते हैं.

सकट चौथ चांद निकलने का समय (Sakat Chauth Moonrise Time) 

सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा होता है. इसलिए आज सभी को चांद निकलने का इंतजार रहता है. बता दें कि आज रात 08:54 पर चंद्रमा उदित (Today Moonsrise Time) होगा. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 06 Jan 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Ganesh Puja Bhadra Kaal Sakat Chauth 2026 Til Chauth 2026 Magh Chaturthi 2026 Tilkut Chauth 2026
Embed widget