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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAlia Bhatt के स्लीप हैबिट से Sadhguru हुए हैरान! आपको भी जानना चाहिए नींद और आराम का असली सच

Alia Bhatt के स्लीप हैबिट से Sadhguru हुए हैरान! आपको भी जानना चाहिए नींद और आराम का असली सच

आलिया भट्ट ने हाल ही में सद्गुरु से मुलाकात की. सद्गुरु को अपनी दिनचर्या बताते हुए आलिया ने कहा कि वह 8-9 घंटे सोती है और उन्होंने सोना बहुत पसंद है, जिसपर सद्गुरु हैरान रह गए और कहा- जिंदगी कब जिओगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 14 Apr 2026 08:32 PM (IST)
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  • आलिया भट्ट ने सद्गुरु से नींद और आराम पर की बात.
  • सद्गुरु ने आलिया की 8-9 घंटे की नींद पर जताई हैरानी.
  • सद्गुरु ने समझाया कम सोने और तनाव प्रबंधन का महत्व.
  • आराम का मतलब तनाव मुक्त जीवन जीना है, न कि अधिक सोना.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और सद्गुरु (Sadhguru) के बीच चेन्नई में कई दिलचस्प बातचीत हुई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. आलिया ने सद्गुरु ने पैरेंटिंग, सफलता-असफलता और दिनचर्या पर बातचीत की. हालांकि ये मुद्दे नए तो नहीं है, लेकिन आलिया ने जिस मासूमियत से सवाल-जवाब किए और सद्गुरु ने जिंदगी ने नजरिए से जोड़ते हुए ऐसा जवाब दिया, जिससे हर शख्स सोचने पर मजबूर हो गया.

8-9 घंटे सोना पसंद करती है आलिया

सद्गुरु से बातचीत के दौरान आलिया भट्ट ने कहा कि, उन्हें नींद काफी पसंद है और वह आमतौर पर 8-9 घंटे सोती है. आलिया ने कहा कि, सोना उनकी पसंदीदा चीजों में एक है. कई बार तो वह सोने के बाद भी आराम करना पसंद करती है. इसका कारण यह है कि, सोने पर कई बार उन्हें सूकून का अहसास होता है. आलिया हंसते हुए कहती है कि- सोना उनके लिए सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं बल्कि एक ऐसा टाइम है, जब वह खुद को पूरी तरह रिलैक्स महसूस करती है.

आलिया की स्लीप हैबिट से सद्गुरु हैरान!

आलिया की स्लीप हैबिट सुनकर सद्गुरु भी हैरान रह गए. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- ये तो दिन का एक बड़ा हिस्सा है, फिर आप जिंदगी कब जिएंगी. उनका जवाब सुनकर पहले तो वहां मौजूद सारे लोग हंस पड़े और शायद आपको भी हंसी जरूर आई होगी. लेकिन सद्गुरु के इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. सद्गुरु ने बताया कि, वे दिन में सिर्फ 4-5 घंटे ही सोते हैं. उनका मानना है कि, कम सोना यानी जिंदगी को अधिक समय देना.

नींद और आराम का असली सच क्या है?

सद्गुरु ने कम सोने को लेकर ऐसी बात कही जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही. उन्होंने कहा कि, असल में इंसान को नींद से नहीं बल्कि उस आराम से प्यार है जो नींद के बाद मिलता है. सद्गुरु ने समझाते हुए कहा कि, हम खुद को पूरे दिन तनाव में रखते हैं और फिर उसी तनाव को खत्म करने के लिए ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर हम अपने भीतर के तनाव को संभालना सीख जाए तो ज्यादा नींद की जरूरत ही महसूस नहीं होगी.

अच्छी नींद से काम मे प्रोडक्टिविटी आती है और मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित रहता है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि, एक स्वस्थ व्यक्ति को औसतन 7-8 घंटे की नींद की जरूरत होती है, हालांकि यह हर व्यक्ति के शरीर और जीवनशैली पर निर्भर करता है. लेकिन सद्गुरु की बातों का सीधा अर्थ यह है कि, सिर्फ अधिक देर तक सोना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही तरीके से आराम करना और मानसिक संतुलन को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 14 Apr 2026 08:32 PM (IST)
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