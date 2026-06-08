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Mahabharat: सफलता के लिए क्यों जरूरी हैं धैर्य, दूरदर्शिता और सही रणनीति?
Mahabharat: महाभारत की ये कथाएं सिखाती हैं कि केवल ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, दूरदर्शिता, सही समय पर निर्णय और विवेक भी सफलता की कुंजी हैं. जल्दबाजी और अहंकार अक्सर संकट को जन्म देते हैं.
महाभारत कथा
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Published at : 08 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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