हस्तिनापुर में पांडवों की लोकप्रियता और उनकी बढ़ती ताकत को देखकर धृतराष्ट्र के मन में चिंता घर करने लगी. उन्हें डर था कि भविष्य में पांडव उनके पुत्रों के लिए चुनौती बन सकते हैं. यही चिंता आगे चलकर कई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बनी.