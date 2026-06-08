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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: सफलता के लिए क्यों जरूरी हैं धैर्य, दूरदर्शिता और सही रणनीति?

Mahabharat: सफलता के लिए क्यों जरूरी हैं धैर्य, दूरदर्शिता और सही रणनीति?

Mahabharat: महाभारत की ये कथाएं सिखाती हैं कि केवल ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, दूरदर्शिता, सही समय पर निर्णय और विवेक भी सफलता की कुंजी हैं. जल्दबाजी और अहंकार अक्सर संकट को जन्म देते हैं.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 08 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत की ये कथाएं सिखाती हैं कि केवल ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, दूरदर्शिता, सही समय पर निर्णय और विवेक भी सफलता की कुंजी हैं. जल्दबाजी और अहंकार अक्सर संकट को जन्म देते हैं.

महाभारत कथा

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हस्तिनापुर में पांडवों की लोकप्रियता और उनकी बढ़ती ताकत को देखकर धृतराष्ट्र के मन में चिंता घर करने लगी. उन्हें डर था कि भविष्य में पांडव उनके पुत्रों के लिए चुनौती बन सकते हैं. यही चिंता आगे चलकर कई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बनी.
हस्तिनापुर में पांडवों की लोकप्रियता और उनकी बढ़ती ताकत को देखकर धृतराष्ट्र के मन में चिंता घर करने लगी. उन्हें डर था कि भविष्य में पांडव उनके पुत्रों के लिए चुनौती बन सकते हैं. यही चिंता आगे चलकर कई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बनी.
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द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पांडव युद्धकला, धनुर्विद्या और नीति में निपुण हो चुके थे. उनके शौर्य और अनुशासन की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होने लगी थी. उनकी प्रतिभा ने उन्हें अन्य राजकुमारों से अलग पहचान दिलाई.
द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पांडव युद्धकला, धनुर्विद्या और नीति में निपुण हो चुके थे. उनके शौर्य और अनुशासन की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होने लगी थी. उनकी प्रतिभा ने उन्हें अन्य राजकुमारों से अलग पहचान दिलाई.
Published at : 08 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Dhritarashtra Mahabharat Kanika Niti

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