हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Poila Baisakh 2026 Wishes: पोईला बैसाख पर दें बंगाली नववर्ष की बधाई, कहें- शुभो नबो बोर्शों

Happy Poila Baisakh 2026 Wishes: पोईला बैसाख पर दें बंगाली नववर्ष की बधाई, कहें- शुभो नबो बोर्शों

Happy Bengali New Year 2026 Wishes Message: पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष15 अप्रैल को है. इस दिन बंगाली समुदाय के लोग दोस्त, परिवार और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर बंगाली नववर्ष की बधाई देते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 14 Apr 2026 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

Happy Bengali New Year 2026 Wishes Message: पोईला बैसाख (पहला वैशाख) बंगाली समुदाय के लोगों के बीच पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है. बंगाली नववर्ष का यह दिन नई शुरुआत, खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. पोईला बैसाख मेष संक्रांति के अगले दिन मनाया जाता है. इस साल 2026 में पोईला बैसाख मंगलवार, 15 अप्रैल को है.

पोईला बैसाख पर लोग एक-दूसरे को ‘शुभो नबो बोर्शो’ (नववर्ष की शुभकामना) कहकर बधाई देते हैं. आज के डिजिटल दौर में लोग सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए भी अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजते हैं. अगर आप भी इस खास दिन को और खास बनाना चाहते हैं, तो इन संदेशों के जरिए पोईला बैसाख की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

पोईला बैसाख पर हाल खाता रस्म भी निभाई जाती है. इस दिन व्यापारी वर्ग के लोग अपने पुराने खाते को बंद कर नया खाता तैयार करते हैं. इसे ही हाल खाता कहा जाता है. डिजिटल दौर जहां ऑनलाइट पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है, इसके बाद भी पोईला बैसाख पर यह परंपरा पूर्ण श्रद्धा से निभाई जाती है. इसके साथ ही पोईला बोइशाख के दिन को मांगलिक कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है. इसलिए इस दिन लोग गृह प्रवेश, खरीदारी, नया व्यापार शुरू करना, घर खरीदने आदि जैसे काम भी करते हैं.

पोईला बैसाख का महत्व

पोईला बैसाख या पोईला बोईशाख बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है. इसलिए बंगाली नववर्ष की शुरुआत पर लोग आस्था और परंपरा के साथ इसका जश्न मनाते हैं. लोग स्नान कर नए कपड़े पहनते हैं, घर-मंदिर में पूजा-पाठ कर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

घरों में विशेषकर लूची (पूड़ी), माछ (मछली), रोसोगुल्ला (रसगुल्ला), मिष्ठी दोई (मीठी दही) और आलू दम जैसे पकवान तैयार होते हैं और परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं.

पोईला बैसाख पर लोग एक दूसरे को शुभो नबो बोर्शों की बधाई देते हैं. अगर आप भी बंगाली नववर्ष की शुभकामना देना चाहते है तो यहां देखिए-Bengali New Year Wishes Message Images Quotes

शुभो नबो बरसो! 
मुझे उम्मीद है कि आपका साल शानदार रहे! 
बंगाली नव वर्ष की शुभकामनाएं!


Happy Poila Baisakh 2026 Wishes: पोईला बैसाख पर दें बंगाली नववर्ष की बधाई, कहें- शुभो नबो बोर्शों

आपको नई उम्मीदों, नए सपनों और अनंत संभावनाओं से भरा एक साल की शुभकामनाएं.
आपको और आपके परिवार को शुभो नोबोबोर्शो.

पोहेला बैसाख की शुभकामनाएं! 
आपको शांति, प्रेम और खुशी का आशीर्वाद मिले!


Happy Poila Baisakh 2026 Wishes: पोईला बैसाख पर दें बंगाली नववर्ष की बधाई, कहें- शुभो नबो बोर्शों

गुल को गुलशन मुबारक,
चांद को चांदनी मुबारक,
शायर को शायरी मुबारक,
आपको हमारी तरफ से पोइला बैसाख मुबारक..

बंगाली नए साल की शुरुआत आपके जीवन में खुशियां और सफलता लेकर आए.
Shubho Noboborsho 2026

नोतुन बोछोर लाए सुख और समृद्धि अपार,
आपका जीवन हो खुशियों से गुलजार.
Shubho Noboborsho 2026


Happy Poila Baisakh 2026 Wishes: पोईला बैसाख पर दें बंगाली नववर्ष की बधाई, कहें- शुभो नबो बोर्शों

मिष्ठी मिष्ठी हाशी और ढेर सारी खुशी,
Poila Boishakh 2026 लाए जीवन में नई रोशनी.

ढाक की धुन और खुशियों की बहार,
आपके जीवन में आए खुशियों का त्योहार.
Shubho Noboborsho 2026


Happy Poila Baisakh 2026 Wishes: पोईला बैसाख पर दें बंगाली नववर्ष की बधाई, कहें- शुभो नबो बोर्शों

ये भी पढ़ें: Satuan 2026: असकतियन के तीन नहान, खिचड़ी फगुआ आ सतुआन, जानें सतुआन पर्व की परंपरा, महत्व और दान
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 14 Apr 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Poila Boisakh Bengali New Year 2026 Poila Baisakh 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Happy Poila Baisakh 2026 Wishes: पोईला बैसाख पर दें बंगाली नववर्ष की बधाई, कहें- शुभो नबो बोर्शों
Happy Poila Baisakh 2026 Wishes: पोईला बैसाख पर दें बंगाली नववर्ष की बधाई, कहें- शुभो नबो बोर्शों
धर्म
Rashifal 15 April 2026: मीन राशि में नीच राजभंग योग बनेगा, सभी 12 राशियों में जानें किसे होगी लाभ, किसे नुकसान
मीन राशि में नीच राजभंग योग बनेगा, सभी 12 राशियों में जानें किसे होगी लाभ, किसे नुकसान
धर्म
Aaj Ka Panchang 15 April 2026: प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें
प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें
धर्म
Masik Shivratri 2026: वैशाख मासिक शिवरात्रि कल ? इस मुहूर्त में शिव साधना होगी फलदायी
वैशाख मासिक शिवरात्रि कल ? इस मुहूर्त में शिव साधना होगी फलदायी
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Samrat Chaudhary Bihar New CM LIVE: एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद
LIVE: एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद
इंडिया
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
विश्व
Hormuz Blockade: ‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक दहिया, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले, देखें Inside Video
दिव्यांका की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर अखिलेश को मिला राहुल का साथ, पुलिस बोली- सब सामान्य
LIVE: नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर अखिलेश को मिला राहुल का साथ, पुलिस बोली- सब सामान्य
विश्व
US Iran War News Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', अमेरिका की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो..
Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', US की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
बिहार
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget