Happy Bengali New Year 2026 Wishes Message: पोईला बैसाख (पहला वैशाख) बंगाली समुदाय के लोगों के बीच पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है. बंगाली नववर्ष का यह दिन नई शुरुआत, खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. पोईला बैसाख मेष संक्रांति के अगले दिन मनाया जाता है. इस साल 2026 में पोईला बैसाख मंगलवार, 15 अप्रैल को है.

पोईला बैसाख पर लोग एक-दूसरे को ‘शुभो नबो बोर्शो’ (नववर्ष की शुभकामना) कहकर बधाई देते हैं. आज के डिजिटल दौर में लोग सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए भी अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजते हैं. अगर आप भी इस खास दिन को और खास बनाना चाहते हैं, तो इन संदेशों के जरिए पोईला बैसाख की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

पोईला बैसाख पर हाल खाता रस्म भी निभाई जाती है. इस दिन व्यापारी वर्ग के लोग अपने पुराने खाते को बंद कर नया खाता तैयार करते हैं. इसे ही हाल खाता कहा जाता है. डिजिटल दौर जहां ऑनलाइट पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है, इसके बाद भी पोईला बैसाख पर यह परंपरा पूर्ण श्रद्धा से निभाई जाती है. इसके साथ ही पोईला बोइशाख के दिन को मांगलिक कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है. इसलिए इस दिन लोग गृह प्रवेश, खरीदारी, नया व्यापार शुरू करना, घर खरीदने आदि जैसे काम भी करते हैं.

पोईला बैसाख का महत्व

पोईला बैसाख या पोईला बोईशाख बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है. इसलिए बंगाली नववर्ष की शुरुआत पर लोग आस्था और परंपरा के साथ इसका जश्न मनाते हैं. लोग स्नान कर नए कपड़े पहनते हैं, घर-मंदिर में पूजा-पाठ कर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

घरों में विशेषकर लूची (पूड़ी), माछ (मछली), रोसोगुल्ला (रसगुल्ला), मिष्ठी दोई (मीठी दही) और आलू दम जैसे पकवान तैयार होते हैं और परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं.

पोईला बैसाख पर लोग एक दूसरे को शुभो नबो बोर्शों की बधाई देते हैं. अगर आप भी बंगाली नववर्ष की शुभकामना देना चाहते है तो यहां देखिए-Bengali New Year Wishes Message Images Quotes

शुभो नबो बरसो!

मुझे उम्मीद है कि आपका साल शानदार रहे!

बंगाली नव वर्ष की शुभकामनाएं!





आपको नई उम्मीदों, नए सपनों और अनंत संभावनाओं से भरा एक साल की शुभकामनाएं.

आपको और आपके परिवार को शुभो नोबोबोर्शो.

पोहेला बैसाख की शुभकामनाएं!

आपको शांति, प्रेम और खुशी का आशीर्वाद मिले!





गुल को गुलशन मुबारक,

चांद को चांदनी मुबारक,

शायर को शायरी मुबारक,

आपको हमारी तरफ से पोइला बैसाख मुबारक..

बंगाली नए साल की शुरुआत आपके जीवन में खुशियां और सफलता लेकर आए.

Shubho Noboborsho 2026

नोतुन बोछोर लाए सुख और समृद्धि अपार,

आपका जीवन हो खुशियों से गुलजार.

Shubho Noboborsho 2026





मिष्ठी मिष्ठी हाशी और ढेर सारी खुशी,

Poila Boishakh 2026 लाए जीवन में नई रोशनी.

ढाक की धुन और खुशियों की बहार,

आपके जीवन में आए खुशियों का त्योहार.

Shubho Noboborsho 2026





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