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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 8 June 2026: अधिकमास की कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का मुहूर्त, योग राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 8 June 2026: अधिकमास की कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का मुहूर्त, योग राशिफल और पूरा पंचांग

Panchang 8 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 08 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 8 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार है. आज अधिकमास की कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का संयोग बन रहा है. काल भैरव शिव जी के ही रौद्र स्वरूप हैं. भय, नकारात्मक शक्तियों, शत्रु बाधा और जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए अधिकमास कालाष्टमी पर पूजा अचूक मानी जाती है. 

आज का व्रत 

कालाष्टमी का व्रत के दिन काल भैरवाष्टक का पाठ करें, ऊं कालभैरवाय नम: मंत्र का जाप करें. इस दिन आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र, उड़द दाल या तिल का दान करें.

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8 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 June 2026)

  • तिथि - अष्टमी (8 जून 2026, सुबह 3.24 - 9 जून 2026, सुबह 3.23)
  • वार- सोमवार
  • नक्षत्र- शतभिषा
  • योग- विष्कंभ
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 12.50
  • चंद्रोस्त- सुबह 12.06, 9 जून
  • चंद्र राशि- कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 7.07
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.18 - रात 8.33

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 07.07 - सुबह 8,52
  • यमगण्ड काल- सुबह 10.36 - दोपहर 12.20
  • आडल योग - सुबह 09.09 - दोपहर 1.39
  • गुलिक काल - दोपहर 2.05 - दोपहर 3.49
  • पंचक - पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - कुंभ
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

8 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष: कल कार्यक्षेत्र में आपके क्रिएटिव आइडियाज की सराहना होगी, जिससे मान-सम्मान बढ़ेगा और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन सेहत का ध्यान रखें और अनजान लोगों की बातों में आने से बचें.
  • वृषभ: कल कार्यस्थल पर विवादों और ऑफिस राजनीति से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा मानसिक तनाव बढ़ सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और किसी भी लालच या जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.
  • मिथुन: पूर्व में किया गया निवेश कल अच्छा लाभ दे सकता है और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कारोबार में विरोधियों से सावधान रहें, लेकिन आपकी सूझबूझ हर चुनौती को आसान बना देगी.
  • कर्क: कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिन्हें सीनियर्स की सलाह से दूर करने में सफलता मिलेगी. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने के योग हैं और जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
  • सिंह: व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें.
  • कन्या: आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र के जरूरी काम समय पर पूरे करें और किसी भी जोखिम भरे फैसले को सोच-समझकर लें.
  • तुला: आमदनी का नया स्रोत मिलने और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और साझेदारी में नया काम शुरू करने से फिलहाल बचें.
  • वृश्चिक: बिजनेस से जुड़ी नई योजनाएं भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकती हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी बदलने की इच्छा रखने वालों को बेहतर अवसर मिल सकता है, जबकि निवेश में भी लाभ के योग हैं.
  • धनु: राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. परिवार के सहयोग से आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा और धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.
  • मकर: संपत्ति से जुड़े किसी पुराने मामले में आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है. व्यापार में लाभ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी.
  • कुंभ: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापारिक यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है. निवेश में फायदा होगा, लेकिन कानूनी मामलों और उधार देने में सतर्कता जरूरी है.
  • मीन: करियर में नए अवसर मिलेंगे और आय के नए स्रोत आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे. मानसिक तनाव दूर होगा और मकान, वाहन या संपत्ति से जुड़े निर्णयों में लाभ मिलने के संकेत हैं.
आज का उपाय

कालाष्टमी के दिन काल भैरव को इमरती का भोग लगाएं और काले कुत्ते की सेवा करें.

आज का लकी कलर 

सिल्वर, सफेद रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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