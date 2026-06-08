Aaj Ka Panchang 8 June 2026: अधिकमास की कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का मुहूर्त, योग राशिफल और पूरा पंचांग
Panchang 8 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 8 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार है. आज अधिकमास की कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का संयोग बन रहा है. काल भैरव शिव जी के ही रौद्र स्वरूप हैं. भय, नकारात्मक शक्तियों, शत्रु बाधा और जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए अधिकमास कालाष्टमी पर पूजा अचूक मानी जाती है.
आज का व्रत
कालाष्टमी का व्रत के दिन काल भैरवाष्टक का पाठ करें, ऊं कालभैरवाय नम: मंत्र का जाप करें. इस दिन आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र, उड़द दाल या तिल का दान करें.
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8 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 June 2026)
- तिथि - अष्टमी (8 जून 2026, सुबह 3.24 - 9 जून 2026, सुबह 3.23)
- वार- सोमवार
- नक्षत्र- शतभिषा
- योग- विष्कंभ
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 12.50
- चंद्रोस्त- सुबह 12.06, 9 जून
- चंद्र राशि- कुंभ
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 7.07
- शाम का चौघड़िया - रात 7.18 - रात 8.33
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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 07.07 - सुबह 8,52
- यमगण्ड काल- सुबह 10.36 - दोपहर 12.20
- आडल योग - सुबह 09.09 - दोपहर 1.39
- गुलिक काल - दोपहर 2.05 - दोपहर 3.49
- पंचक - पूरे दिन
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - कुंभ
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
8 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: कल कार्यक्षेत्र में आपके क्रिएटिव आइडियाज की सराहना होगी, जिससे मान-सम्मान बढ़ेगा और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन सेहत का ध्यान रखें और अनजान लोगों की बातों में आने से बचें.
- वृषभ: कल कार्यस्थल पर विवादों और ऑफिस राजनीति से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा मानसिक तनाव बढ़ सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और किसी भी लालच या जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.
- मिथुन: पूर्व में किया गया निवेश कल अच्छा लाभ दे सकता है और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कारोबार में विरोधियों से सावधान रहें, लेकिन आपकी सूझबूझ हर चुनौती को आसान बना देगी.
- कर्क: कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिन्हें सीनियर्स की सलाह से दूर करने में सफलता मिलेगी. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने के योग हैं और जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
- सिंह: व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें.
- कन्या: आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र के जरूरी काम समय पर पूरे करें और किसी भी जोखिम भरे फैसले को सोच-समझकर लें.
- तुला: आमदनी का नया स्रोत मिलने और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और साझेदारी में नया काम शुरू करने से फिलहाल बचें.
- वृश्चिक: बिजनेस से जुड़ी नई योजनाएं भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकती हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी बदलने की इच्छा रखने वालों को बेहतर अवसर मिल सकता है, जबकि निवेश में भी लाभ के योग हैं.
- धनु: राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. परिवार के सहयोग से आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा और धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.
- मकर: संपत्ति से जुड़े किसी पुराने मामले में आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है. व्यापार में लाभ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी.
- कुंभ: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापारिक यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है. निवेश में फायदा होगा, लेकिन कानूनी मामलों और उधार देने में सतर्कता जरूरी है.
- मीन: करियर में नए अवसर मिलेंगे और आय के नए स्रोत आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे. मानसिक तनाव दूर होगा और मकान, वाहन या संपत्ति से जुड़े निर्णयों में लाभ मिलने के संकेत हैं.
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