Ramadan 2026 Jumma: रोजेदार और नमाजी गौर फरमाएं! नोट करें रमजान के दूसरे जुमे की नमाज का समय

Ramadan 2026 Jumma: रोजेदार और नमाजी गौर फरमाएं! नोट करें रमजान के दूसरे जुमे की नमाज का समय

Ramadan 2026 Jumma Namaz: 27 फरवरी को रजमान का नौवां रोजा और दूसरा जुमा है. आज रोजेदार रोजा रखकर मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करेंगे. रमजान का जुम्मा रोजेदारों के लिए बरकत व मगफिरत का मौका लेकर आता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Feb 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 Jumma Namaz Time: इस्लाम में पाक महीने रमजान को मुकद्दस का महीना कहा गया है जो इबादत, रहमत, संयम, सब्र और रहमतों का महीना है. रमजान महीने का हर दिन बेहद खास और बरकतों वाला होता है, लेकिन जुमा (शुक्रवार) की अहमियत सबसे अधिक होती है.

20 फरवरी को रमजान का पहला जुमा था और आज 27 फरवरी को रमजान का दूसरा जुमा है. इस्लामिक मान्यता के अनुसार, रमजान महीने में पड़ने वाला मुजा खासतौर पर रोजेदारों के लिए बरकतों और मगफिरत का मौका लेकर आता है. इसलिए रोजेदारों और नमाजियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता कि, आज मस्जिदों में जुमे की नमाज का सही समय क्या रहेगा.

रमजान के दूसरे जुमे की नमाज का समय

जुमे की नमाज आमतौर पर दोपहर के समय में अदा की जाती है. हालांकि अलग-अलग शहरों के मस्जिदों में जुमे की नमाज के समय में थोड़ा बहुत अंतर होता है. ज्यादातर मस्जिदों में जुमे का खुतबा लगभग 12:15 बजे से 12:45 बजे के बीच होता है. 

बता दें कि ‘खुदबा’, जुमे की नमाज़ से पहले इमाम द्वारा दिया जाने वाला एक अनिवार्य उपदेश है, जिसमें अल्लाह की तारीफ, रसूल पर सलाम और नेक काम करने व गुनाहों से बचने की नसीहत शामिल होती है. वहीं नमाज 12:45 से 1:30 बजे के बीच अदा की जाती है. आप जुमे की नमाज की सटीक समय के लिए अपने शहर के स्थानीय मस्जिद या फिर इमाम साहब से सटीक समय की जानकारी ले सकते हैं.

जुमे की नमाज का महत्व

इस्लाम में जुमे का दिन सबसे अफजल माना जाता है. हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है. इसे ईद की तरह की विशेष माना जाता है. वहीं जुमा जब रमजान में पड़े तो उसकी फज़ीलत और अधिक बढ़ जाती है. ऐसा माना जाता है कि, जुमे के दिन की गई दुआएं खास कबूल होती हैं और अल्लाह बंदे के गुनाहों की मगफिरत करते हैं.

ये भी पढ़े: Ramadan 2026 Jumma: रमजान में इस बार 4 या 5 कितने जुमा होंगे, देखें इस्लामिक कैलेंडर की गणना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 27 Feb 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Jumme Ki Namaz Islamic Holy Month Jummah Ramadan 2026 Ramzan 2026
और पढ़ें
धर्म
पर्सनल कार्नर

