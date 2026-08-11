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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 11 August 2026: आज सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 11 August 2026: आज सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 9 August 2026: आज सावन कृष्ण त्रयोदशी तिथि और सोमवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 11 Aug 2026 10:57 AM (IST)
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Hindi Panchang, 10 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार है. आज सावन शिवरात्रि और दूसरा मंगला गौरी व्रत है, शिव और माता पार्वती की पूजा का खास संयोग बन रहा है. अखंड सौभाग्य के लिए देवी मंगला गौरी को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, वहीं मोक्ष प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें. 

आज का व्रत - सावन शिवरात्रि व्रत की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में भी की जाती है. वहीं मंगला गौरी व्रत में माताएं पति की लंबी आयु, संतान प्राप्ति के लिए निराहार व्रत रखती हैं.

11 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 August 2026)

  • तिथि – चतुर्दशी (10 अगस्त 2026, सुबह 4:54 -12 अगस्त 2026, रात 1:52 बजे तक)
  • वार – मंगलवार
  • नक्षत्र – पुनर्वसु 
  • योग – सिद्धि
  • सूर्योदय – सुबह 5:48
  • सूर्यास्त – शाम 7:04 
  • चंद्रोदय – रात 3:51 
  • चंद्रास्त – शाम 6:12
  • चंद्र राशि – कर्क

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चल चौघड़िया – सुबह 9:06 - 10:46
  • दोपहर का लाभ चौघड़िया – सुबह 10:46 - दोपहर 12:25
  • शाम का शुभ चौघड़िया – दोपहर 3:43 - शाम 5:22 
  • अमृत चौघड़िया – दोपहर 12:25 - 2:04 

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल – दोपहर 3:43 - शाम 5:22 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 9:06 - 10:46 बजे
  • गुलिक काल – दोपहर 12:25 - 2:04 बजे

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar - 11 August 2026)

  • सूर्य – कर्क
  • चंद्रमा – कर्क
  • मंगल – मिथुन
  • बुध – कर्क
  • गुरुकर्क
  • शुक्र – कन्या
  • शनि – मीन (वक्री)
  • राहु – कुंभ
  • केतु – सिंह

11 अगस्त का राशिफल

मेष राशि: संपत्ति लाभ और कानूनी मामलों में जीत के योग हैं. रुके काम पूरे होंगे. हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृष राशि: धन लाभ और मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. संतान व परिवार से खुशखबरी मिलेगी. चमेली तेल का दीपक जलाएं.

मिथुन राशि: काम पर फोकस रखें और दूसरों के मामलों से दूर रहें. पुरानी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है. सुंदरकांड पढ़ें.

कर्क राशि: प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं. बिजनेस में उलझन दूर होगी. माताजी की सेहत का ध्यान रखें. शिवलिंग पर दूध-जल चढ़ाएं.

सिंह राशि: रुके काम पूरे होंगे और दिन सकारात्मक रहेगा. पुराने मित्र से मुलाकात होगी. सूर्य को अर्घ्य दें.

कन्या राशि: नौकरी में मनपसंद काम मिल सकता है. वाहन खर्च बढ़ सकता है. परिवार में स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. हनुमान चालीसा पढ़ें.

तुला राशि: कार्यस्थल पर सावधानी रखें और बेवजह खर्च न करें. मौसम से सेहत प्रभावित हो सकती है. हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि: धन-धान्य में वृद्धि होगी और रुके काम पूरे होंगे. परिवार में मिल-बैठकर मामले सुलझाएं. हनुमान अष्टक पढ़ें.

धनु राशि: मान-सम्मान बढ़ेगा और पुरस्कार मिल सकता है. जल्दबाजी से बचें. विष्णु-हनुमान जी को पीला फल अर्पित करें.

मकर राशि: पार्टनरशिप में बिजनेस से बचें. नए संपर्क लाभ देंगे. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.

कुंभ राशि: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. माताजी की सेहत का ध्यान रखें. हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें.

मीन राशि: करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. रुके काम गति पकड़ेंगे. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर योजना बनेगी. हनुमान मंत्र का जाप करें.

आज का उपाय

नकारात्मकता और बाधाओं से मुक्ति की कामना के लिए शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं.

आज का लकी कलर

नारंगी, हरा

Sawan Shivratri 2026 Wishes: शिव पर चढ़ेगा जल....सावन शिवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 11 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Sawan Shivratri 2026 Mangla Gauri Vrat 2026
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