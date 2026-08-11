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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर शिवालयों में आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए उमड़ी कांवड़ियों की भीड़

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर शिवालयों में आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए उमड़ी कांवड़ियों की भीड़

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर देशभर में कांवड़िए और महादेव के भक्तों का उत्साह चरम पर है. काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, गौरी शंकर मंदिर जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 11 Aug 2026 02:19 PM (IST)
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Sawan Shivratri 2026: आज सावन शिवरात्रि है. सालन के पहले दिन से शुरू हुई कांवड़ यात्रा आज समाप्त होगी. सुबह से ही देशभर में शिव भक्त और कांवड़िए शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए शिवालय में लंबी कतारों में खड़े होकर जलाभिषेक का इंतजार कर रहे हैं. दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ या फिर अन्य शिव मंदिरों में जन सैलाब उमड़ पड़ा है.

काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलेब

सावन महीने की शिवरात्रि पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. मंगला आरती से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया. सुबह कपाट खुलते ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गईं. वहीं, इस पवित्र अवसर पर बाबा विश्वनाथ के धाम को फूलों और विशेष लाइटों से सजाया गया है.

बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए लंबी कतार

सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से ही भक्त भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में नजर आए. हर-हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर और आसपास का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है.

हर की पौड़ी पर कांवड़ियों की भारी भीड़

सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर हरिद्वार की हर की पौड़ी में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र जल लेने पहुंचे. हर-हर महादेव के जयघोष के बीच घाटों पर भक्तिमय माहौल नजर आया. बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर रवाना हुए.

सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक का महत्व

जल को शुद्धि और शीतलता का प्रतीक माना जाता है. लिंगपुराण में भी शिवलिंग की पूजा में अभिषेक की विशेष महिमा वर्णित है. सावन शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, इसलिए ये शिव को अति प्रिय है. शिव जी का जलाभिषेक करने वालों के पापों के क्षय, मानसिक शांति और कल्याण की कामना पूरी होती है. शिव कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 11 Aug 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Kashi Vishwanath Kanwar Yatra 2026 Sawan Shivratri 2026
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