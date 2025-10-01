हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRavan Dahan 2025: दशहरा पर घर में रावण दहन करना चाहिए या नहीं? इससे कोई दोष तो नहीं लगता है, जानें सच्चाई

Ravan Dahan 2025: दशहरा पर घर में रावण दहन करना चाहिए या नहीं? इससे कोई दोष तो नहीं लगता है, जानें सच्चाई

Ravan Dahan 2025: 2 अक्टूबर को विजयादशी पर रावण दहन किया जाएगा. आजकल बाजार या सुपर मार्केट में रावण का पुतला और कैंडल आदि मिलते हैं. लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि, क्या इसे हम घर पर जला सकते हैं?

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Oct 2025 01:28 PM (IST)
Ravan Dahan 2025: नवरात्रि के बाद आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रावण का पुतला जलाया जाता है. इस दिन को रावण दहन, विजयादशमी और दशहरा जैसे नामों से जाना जाता है. इस साल रावण दहन गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. रावण दहण की परंपरा वर्षों से चली आ रही है.

रावण दहन का पर्व अधर्म के बाद धर्म की स्थापना और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है. भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी. इसलिए हर साल लोग दशमी तिथि पर रावण दहन करते हैं. आमतौर पर रावण दहन बड़े पैमाने पर शहर या गांव-कस्बों के किसी विशेष स्थान, जैसे मैदान, सार्वजनिक स्थान या चौराहे आदि पर किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं.

आज कल बाजार में भी रावण के छोटे-बड़े पुतले मिलते हैं. वहीं सुपर मार्केट में तो रावण का कैंडल भी उपलब्ध है. तो क्या हम इन चीजों को घर पर जला सकते हैं. क्या घर पर रावण दहन किया जा सकता है या इसके कोई दोष है. ऐसा सवाल कई लोगों के मन में आता है, आइए जानते हैं इसका सवाब क्या है.


Ravan Dahan 2025: दशहरा पर घर में रावण दहन करना चाहिए या नहीं? इससे कोई दोष तो नहीं लगता है, जानें सच्चाई

क्या घर पर रावण दहन कर सकते हैं

धार्मिक दृष्टि से शास्त्रों में सीधे तौर पर घर पर रावण दहन करना निषिद्ध नहीं बता गया है. रावण दहन सार्वजनिक स्थानों या खुले मैदानों में सुरक्षा की दृष्टि से किए जाते हैं. खुले और बड़े स्थानों पर रावण दहन करने का एक कारण यह भी होता है कि, इसमें अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर इसके साक्षी बन सके. हालांकि शास्त्रों में घर या आंगन में भी रावण जलाने करने का उल्लेख नहीं मिलता है. लेकिन इसे सीधे तौर पर निषिद्ध भी नहीं माना जा सकता है.

क्या घर पर रावण जलाना अपशकुन होता है

आप रावण का बहुत छोटा पुतला बनाकर या बाजार से खरीदकर प्रतीकात्मक रूप से जला सकते हैं. इसमें कोई दोष या अपशकुन नहीं है. लेकन बहुत बड़ा पुतला जलाने की कुछ विधियां होती हैं, इसलिए इसे घर पर जलाना शुभ नहीं होता है. साथ ही बड़ा पुतला घर पर जलाना सेहत और सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं होता है.

इस बात का भी ध्यान रखें कि, अगर घर पर रावण का छोटा पुतला या प्रतीकात्मक रूप से रावण का कैंडल आदि कुछ भी जला रहे हैं तो इसके बाद घर पर गंगाजल छिड़के और दीप जलाएं. इससे कोई दोष नहीं होता है.

दशहरा पर आप अगर रावण का पुतला नहीं जलाते या किसी सार्वजनिक स्थान पर जहां रावण दहन हो रहे हों, वहां शामिल नहीं हो पाते, तो आप इस दिन दीप जलाकर, रामायण का पाठ करके या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करके भी विजयादशमी पर्व को शुभ बना सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 01 Oct 2025 01:28 PM (IST)
Vijayadashami Dussehra 2025 Ravan Dahan 2025 Vijayadashmi 2025
