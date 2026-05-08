मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा खाने से बचें, संतुलित आहार लें और मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग करें।
एक्सप्लोरर
Rashifal 9 May 2026: शनिवार इन 5 राशियों के लिए रहेगा शानदार, कर्क-सिंह पर गिरेगी गाज, मेष से मीन तक जानें राशिफल
Rashifal 9 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.
Rashifal: 09 मई 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि सप्तमी सुबह 08 बजकर 24 मिनट तक रहेगा उपरांत अष्टमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, देखें पूरा राशिफल.
मेष राशि (Aries)
- पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में आज पैसों को लेकर हल्की-फुल्की कहासुनी हो सकती है. ऐसे में आपको समझदारी दिखाते हुए सभी को स्पष्टता और पारदर्शिता की सलाह देनी चाहिए. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए शांत रहना जरूरी होगा. बच्चों के साथ समय बिताकर आप उन्हें समय का सही उपयोग करना भी सिखा सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपके काम की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके प्रयासों को नोटिस करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापार करने वालों को भी नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर यदि वे धैर्य और समझदारी से काम लें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है. करियर के क्षेत्र में भी आपको अपने कौशल को बेहतर बनाने के अवसर मिलेंगे, जिन्हें हाथ से जाने न दें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. हंसी-मजाक और सकारात्मक सोच आपके लिए लाभदायक साबित होगी. अधिक सोचने से बचें और पर्याप्त आराम करें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. निवेश करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें और परिवार के साथ वित्तीय मामलों में पारदर्शिता रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद खास है. आप अपने प्रिय को छोटे-छोटे उपहार जैसे टॉफ़ी या चॉकलेट देकर खुश कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा और आप प्रेम के खूबसूरत पलों का अनुभव करेंगे.
- लकी अंक: 3,7
- लकी रंग: लाल, पर्पल
- उपाय: आज हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें गुड़-चना अर्पित करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
- आज क्या करें: आज अपने व्यवहार में मधुरता रखें, परिवार के साथ खुलकर संवाद करें और कार्यक्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें.
वृषभ राशि (Taurus)
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ आज तालमेल बनाए रखना जरूरी है. आपके गुस्से या कठोर शब्दों से घर का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. यदि आप शांत रहकर सबकी भावनाओं को समझेंगे, तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने की जरूरत होगी. नई तकनीकों और नए तरीकों को अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आपकी कार्यशैली और नया अंदाज लोगों को आकर्षित करेगा, व्यापार में लाभ होगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और करियर की दिशा में आगे बढ़ रहे लोगों के लिए दिन सकारात्मक है. आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे भविष्य में लाभ होगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और समय का सही उपयोग करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. गुस्सा और अधिक सोच आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में खर्च हो सकता है. ऐसे में अपने बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्च से बचें. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना आपके लिए जरूरी होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले या भावनाओं में बहकर किया गया व्यवहार आपको परेशानी में डाल सकता है. अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और धैर्य रखें.
- लकी अंक: 2, 6
- लकी रंग: सफेद, नीला
- उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे मन को शांति मिलेगी और नकारात्मकता दूर होगी.
- आज क्या करें: आज अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, सोच-समझकर निर्णय लें और नई तकनीकों को अपनाकर अपने काम को बेहतर बनाने का प्रयास करें.
मिथुन राशि (Gemini)
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल आज थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, खासकर पैसों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में आपको बहुत सोच-समझकर बोलना चाहिए और परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, जिससे हल्का मानसिक तनाव महसूस होगा. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी. यदि आप किसी दस्तावेज या ईमेल से जुड़े काम कर रहे हैं, तो उसमें विशेष सावधानी बरतें, छोटी सी गलती भी परेशानी खड़ी कर सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज ध्यान भटकने की संभावना है, इसलिए पढ़ाई में फोकस बनाए रखना जरूरी है. करियर के क्षेत्र में आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए. नियमित अभ्यास से सफलता जरूर मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है. ज्यादा खाने से बचें और संतुलित आहार लें. नियमित व्यायाम और दिनचर्या को सही रखना आपको फिट और ऊर्जावान बनाए रखेगा. साथ ही मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग करें.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. पैसों की कमी के कारण घर में तनाव हो सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और समझदारी से आर्थिक निर्णय लें. किसी भी बड़े खर्च से पहले अच्छी तरह सोच लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज सुधार की जरूरत है. यदि आपने अपने साथी के साथ कोई कठोर व्यवहार किया है, तो माफी मांगने में देर न करें. ईमानदारी और सच्चे प्रयास से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं.
- लकी अंक: 2,5
- लकी रंग: हरा, लाल
- उपाय: आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा (घास) अर्पित करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.
- आज क्या करें: आज अपने खानपान पर नियंत्रण रखें, परिवार के साथ समय बिताएं और हर निर्णय सोच-समझकर लें.
कर्क राशि (Cancer)
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण घर के सदस्य थोड़ा उपेक्षित महसूस कर सकते हैं. खासकर जीवनसाथी को समय देना जरूरी होगा, वरना शाम के समय नाराजगी सामने आ सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कामकाज के क्षेत्र में आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन कार्यभार अधिक रह सकता है. व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि आज कोई बड़ा निवेश या जोखिम न लें. सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को निरंतर प्रयास करना होगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई रणनीति बनाना फायदेमंद रहेगा.
- स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है, इसलिए लंबी यात्रा से बचना ही बेहतर रहेगा. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम लें, इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज सतर्कता जरूरी है. दीर्घकालिक निवेश से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक राहत मिलेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज थोड़ी चुनौती आ सकती है. आपके प्रिय की तबियत खराब होने के कारण मुलाकात या रोमांस में कमी आ सकती है. ऐसे समय में उनका साथ देना और समझदारी दिखाना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा.
- लकी अंक: 4,8
- लकी रंग: क्रीम, पर्पल
- उपाय: आज चंद्रमा को जल अर्पित करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
- आज क्या करें: आज अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर विशेष ध्यान दें. अनावश्यक यात्रा से बचें, परिवार को समय दें और काम में पूरी ईमानदारी से जुटे रहें. दोस्तों के साथ हल्का-फुल्का समय बिताना आपके मूड को बेहतर बनाएगा.
सिंह राशि (Leo)
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ आज संवाद बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. घर के सदस्यों से आर्थिक मामलों को लेकर चर्चा करना फायदेमंद साबित होगा. उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है. हालांकि, अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी लाने की जरूरत है, क्योंकि गुस्से के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता का है. यदि आप किसी नए पार्टनर के साथ जुड़ने की सोच रहे हैं, तो पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम पर फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि छोटी-सी गलती भी परेशानी खड़ी कर सकती है.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आज का दिन मेहनत मांगता है. छात्रों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकान आपको परेशान कर सकते हैं. गुस्से और चिंता से बचें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को प्रभावित करेगा. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन ठीक-ठाक रहेगा. आज धन संचय को लेकर परिवार से सलाह लेना लाभकारी होगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और निवेश के मामलों में सतर्कता बरतें. समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में फायदा देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन इससे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है. सच्चा प्यार समय के साथ मजबूत होता है. अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. विवाहित जीवन में थोड़ी निजता की जरूरत महसूस होगी, जिससे रिश्ते में नई ताजगी आएगी.
- लकी अंक: 1,6
- लकी रंग: सुनहरा, लाल
- उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक शांति मिलेगी.
- आज क्या करें: आज अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, परिवार के साथ समय बिताएं और किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें.
कन्या राशि (Virgo)
- पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग आज आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. घर के सदस्य आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और हर कदम पर साथ देंगे. हालांकि, आपके मूड में उतार-चढ़ाव के कारण कभी-कभी आप झुंझलाहट महसूस कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में हल्की खटास आ सकती है.
- व्यापार और नौकरी: आज का दिन व्यापार से जुड़े लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, खासकर यदि आप भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की सोच रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और वरिष्ठों से प्रशंसा भी प्राप्त हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन सीखने और खुद को निखारने का है. किसी शॉर्ट या मिड-टर्म कोर्स में दाखिला लेना आपके भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा. तकनीकी कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दें, इससे करियर में नए अवसर खुल सकते हैं. आज आपको वह सराहना मिल सकती है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक अस्थिरता आपको परेशान कर सकती है. भावनाओं को संतुलित रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. खुद को व्यस्त रखें, इससे नकारात्मक विचारों से दूरी बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है. भूमि या संपत्ति में निवेश करने के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में लाभ दे सकते हैं. हालांकि, किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी जरूर लें. परिवार की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज सुखद आश्चर्य मिल सकता है. आपका साथी आपको किसी खास तरीके से खुश करने की कोशिश करेगा. विवाहित जीवन में भी रोमांस बढ़ेगा और आप अपने जीवनसाथी के साथ खूबसूरत पल बिताएंगे. बारिश का मौसम आपके रिश्ते में और भी मिठास घोल सकता है.
- लकी अंक: 5,9
- लकी रंग: हरा, नीला
- उपाय: आज भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सफलता के मार्ग खुलेंगे.
- आज क्या करें: आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, नए अवसरों को पहचानें और अपने कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दें. परिवार के साथ समय बिताएं और जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल साझा करें.
तुला राशि (Libra)
- पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में आज सकारात्मक माहौल बना रहेगा, लेकिन आपको बच्चों और परिवार की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. घर को सजाने-संवारने के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना रिश्तों को मजबूत करेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल है, खासकर खुदरा और थोक व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है. किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाज़ी में लेने से बचें, वरना भविष्य में पछताना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर संयम और समझदारी से काम लेना ही सफलता दिलाएगा.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज सोच-समझकर आगे बढ़ने का दिन है. छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा और किसी भी विषय को हल्के में लेने से बचना चाहिए. नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनाने से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा.
- स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है. खासकर बैठने और उठने के तरीके पर ध्यान दें, क्योंकि गलत मुद्रा से कमर या पीठ में दर्द हो सकता है. सही पोश्चर बनाए रखने से न केवल आपका व्यक्तित्व बेहतर होगा, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और योग करना लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी रह सकता है. पहले किए गए निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. हालांकि, नए निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है. आपके द्वारा किए गए प्रयास या दिए गए उपहार भी आज अपेक्षित असर नहीं दिखा पाएंगे. ऐसे में धैर्य बनाए रखें और अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. विवाहित जीवन में भी जीवनसाथी को समय देना जरूरी है, वरना वे उपेक्षित महसूस कर सकते हैं.
- लकी अंक: 6,8
- लकी रंग: आसमानी, सफेद
- उपाय: आज माता लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.
- आज क्या करें: आज धैर्य और संयम से काम लें, जल्दबाज़ी से बचें और अपने परिवार व जीवनसाथी को समय दें. सही पोश्चर बनाए रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी करीबी व्यक्ति से भरोसे को लेकर थोड़ी निराशा हो सकती है. इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास करने से बचें. घर के सदस्यों के साथ खुलकर संवाद करें, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ असहमति या विरोध के स्वर सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको शांत रहकर स्थिति को संभालना होगा. व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी है, लेकिन सभी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है. विशेष रूप से टैक्स से जुड़े मामलों में लापरवाही भारी पड़ सकती है.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आज का दिन सुधार और नई दिशा की ओर संकेत करता है. छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बेवजह के भ्रम से दूर रहना चाहिए. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन मेहनत करने के लिए अनुकूल है. अपने कौशल को निखारने के लिए समय निकालें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है. ज्यादा सोच-विचार और चिंता आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है. ध्यान और योग का सहारा लें, इससे मानसिक शांति मिलेगी. साथ ही पर्याप्त आराम भी जरूरी है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन लाभकारी रह सकता है, लेकिन आपको पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा. टैक्स या अन्य वित्तीय मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचें. सही तरीके से किया गया काम आपको भविष्य में अच्छा लाभ देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खास है. आप अपने साथी के साथ खूबसूरत और यादगार पल बिता सकते हैं. प्यार का अनुभव गहरा होगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में भी आज का दिन स्नेह और रोमांस से भरपूर रहेगा.
- लकी अंक: 4,7
- लकी रंग: ऑरेंज, गुलाबी
- उपाय: आज हनुमान जी की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और आत्मबल बढ़ेगा.
- आज क्या करें: आज अपने मन के भ्रम को दूर करें, शांत रहकर निर्णय लें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं. नियमों का पालन करें और अपने पसंदीदा कार्यों में समय देकर खुद को सकारात्मक बनाएं.
धनु राशि (Sagittarius)
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. दोस्तों और करीबियों से बातचीत करते समय सतर्क रहें, क्योंकि किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कामकाज के क्षेत्र में आज आपको सतर्कता बरतनी होगी. अगर आप व्यापार करते हैं, तो किसी भी प्रकार के लेन-देन में पूरी सावधानी रखें, क्योंकि छोटी-सी गलती नुकसान दे सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कार्यस्थल पर ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है. जल्दबाज़ी में कोई निर्णय लेने से बचें.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आज का दिन संतुलित प्रयासों का है. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. ध्यान और योग के माध्यम से आप अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, जो आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा. नई योजनाओं पर काम करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए आज का दिन अच्छा है, बशर्ते आप अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें. इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी. दिनभर की भागदौड़ के बाद खुद को रिलैक्स करना जरूरी है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. दिन के समय धन को लेकर चिंता बनी रह सकती है, लेकिन शाम के समय अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्च से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा. आपके रिश्ते में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी. दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उनके ख्यालों में बीतेगी. विवाहित जीवन में भी रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: नीला
- उपाय: आज शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और जीवन में स्थिरता आएगी.
- आज क्या करें: आज योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, लेन-देन में सावधानी बरतें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं. सकारात्मक सोच बनाए रखें और जीवन के छोटे-छोटे पलों का आनंद लें.
मकर राशि (Capricorn)
- पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में आज थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है. किसी सदस्य के व्यवहार से मन परेशान रह सकता है, जिससे आपके मूड पर असर पड़ेगा. ऐसे में चुप रहने की बजाय बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने की कोशिश करें. जीवनसाथी के साथ रिश्तेदारों को लेकर हल्की नोंकझोंक हो सकती है, लेकिन समझदारी से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी.
- व्यापार और नौकरी: कामकाज के क्षेत्र में आज प्रगति थोड़ी धीमी रह सकती है, जिससे मन में हल्का तनाव बना रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखना होगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी नए फैसले को जल्दबाज़ी में लेने से बचें. नई योजनाओं पर काम करने से पहले पूरी तैयारी जरूरी है.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आज का दिन मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और निरंतर अभ्यास करते रहना होगा. सफलता धीरे-धीरे मिलेगी, इसलिए हिम्मत न हारें. किसी नए आइडिया पर काम करना भविष्य में लाभकारी हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. खाने-पीने में लापरवाही से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. संतुलित आहार लें और समय पर भोजन करें. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त आराम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. कोई नया विचार या योजना आपको धन लाभ दिला सकती है. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज जल्दबाज़ी से बचने की जरूरत है. किसी भी फैसले को सोच-समझकर लें, वरना रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है. विवाहित जीवन में आज समय निकालकर जीवनसाथी के साथ कुछ खास पल बिताने से रिश्ते में मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 2,8
- लकी रंग: भूरा, ग्रे
- उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
- आज क्या करें: आज धैर्य और संयम से काम लें, परिवार के साथ बातचीत करके समस्याओं को सुलझाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ समय बिताना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा.
कुंभ राशि (Aquarius)
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने व्यवहार में सावधानी बरतने की जरूरत है. दोस्तों और करीबियों से बातचीत करते समय सोच-समझकर शब्दों का चयन करें, क्योंकि गलतफहमी पैदा हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कामकाज के क्षेत्र में आज सतर्कता बेहद जरूरी है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो लेन-देन में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छोटी सी गलती नुकसान का कारण बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर फोकस बनाए रखना होगा. कार्यस्थल पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, वरना परेशानी हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित प्रयासों का है. छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए. नई योजनाओं को शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करें. तकनीकी और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, बशर्ते आप अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें. इससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा. तनाव से बचने के लिए खुद को रिलैक्स रखें और पर्याप्त आराम करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. दिन के समय धन को लेकर चिंता बनी रह सकती है, लेकिन शाम के समय अचानक धन लाभ होने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश सोच-समझकर करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खास है. आपका रिश्ता नई ऊंचाइयों को छू सकता है. दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उनके ख्यालों में बीतेगी. विवाहित जीवन में भी रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी.
- लकी अंक: 3,7
- लकी रंग: आसमानी, हरा
- उपाय: आज शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता आएगी.
- आज क्या करें: आज योग और ध्यान को अपनाएं, लेन-देन में सावधानी रखें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं. सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर संतुलित तरीके से आगे बढ़ें.
मीन राशि (Pisces)
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. किसी बात को लेकर घर में विवाद या बहस होने की संभावना है, जिससे माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है. ऐसे में आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा और स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालना होगा.
- व्यापार और नौकरी: कामकाज के क्षेत्र में आज का दिन अनुकूल संकेत दे रहा है. यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य में सराहना मिल सकती है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी नए निवेश से पहले सोच-विचार करना जरूरी है.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक है. अपना बायोडाटा भेजने या किसी नए अवसर की तलाश करने के लिए यह सही समय है. छात्रों को भी आज अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है. मेहनत और लगन से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और लोगों से प्रशंसा प्राप्त करेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है. मानसिक तनाव और डर आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं. ध्यान, योग और सकारात्मक सोच अपनाकर आप खुद को बेहतर महसूस कर सकते हैं. पर्याप्त आराम लेना भी जरूरी है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सतर्कता का है. धन संचय पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत को प्राथमिकता दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा. अपने प्रिय से मुलाकात आपके दिल और दिमाग को खुशी से भर देगी. रोमांस का माहौल बना रहेगा. विवाहित जीवन में भी आज आप अपने जीवनसाथी के साथ खूबसूरत और यादगार पल बिताएंगे.
- लकी अंक: 4,9
- लकी रंग: पीला, ऑरेंज
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
- आज क्या करें: आज अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करें और करियर के नए अवसरों का लाभ उठाएं. बचत पर ध्यान दें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताकर दिन को खास बनाएं.
Weekly Rashifal 10-16 May 2026: इन 7 दिनों में पांच राशियों की पलटेगी किस्मत, मेष-मीन तक साप्ताहिक राशिफल देखें
Frequently Asked Questions
मिथुन राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
धर्म
शनिवार इन 5 राशियों के लिए रहेगा शानदार, कर्क-सिंह पर गिरेगी गाज, मेष से मीन तक जानें राशिफल
धर्म
Jagannath Rath Yatra 2026 Date: जगन्नाथ रथ यात्रा कब है, जानें तिथि, महत्व और रीति-रिवाज
धर्म
मृतक की कौन सी चीजें घर में रखना चाहिए, कौन सी नहीं, गरुड़ पुराण में बताया असली सच!
धर्म
आज लक्षमी जी की पूजा में सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें पंचांग, राशिफल, पूजा मुहूर्त
Advertisement
धर्म
6 Photos
West Bengal Famous Temples: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध मंदिर, चौथे नंबर वाला तो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL