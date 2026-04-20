Rashifal: आज 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि चतुर्थी सुबह 08 बजकर 14 मिनट तक रहेगा,उपरांत पंचमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि (Aries)
आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव मे संचरण करेगे संध्या में तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन मेष राशि वालों के लिए थोड़ा तेज रफ्तार वाला रहने वाला है. मन में कई तरह के विचार एक साथ चलते रहेंगे, जिससे कभी-कभी फोकस थोड़ा बिखर सकता है.
सुबह के समय किसी पुराने काम को लेकर नई शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. घर का माहौल मिला-जुला रहेगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से चीजें संभाल लेंगे. किसी करीबी की सलाह आज आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. दिन के अंत तक आपको अपने फैसलों पर संतोष महसूस होगा.
- पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में आज बातचीत बढ़ेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर हल्की तकरार भी हो सकती है. किसी बड़े सदस्य की बात मान लेना बेहतर रहेगा क्योंकि वही आगे का रास्ता आसान बनाएगी. घर के किसी काम को लेकर जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिसे आप अच्छे से निभा लेंगे. रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. शाम तक माहौल फिर सामान्य हो जाएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में आज थोड़ा दबाव महसूस होगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से स्थिति संभाल लेंगे. नौकरी में किसी नए टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा लेकिन पुराने ग्राहकों से फायदा हो सकता है. कोई नया ऑफर सोच-समझकर ही स्वीकार करें. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए आज ध्यान भटकने की संभावना है, इसलिए पढ़ाई में एकाग्रता जरूरी है. करियर में कोई नया आइडिया मन में आएगा, जिसे आगे चलकर फायदा मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत बढ़ानी होगी. किसी दोस्त की मदद से पढ़ाई आसान हो सकती है. दिन सीख देने वाला रहेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
- लव लाइफ में आज थोड़ी भावनात्मक स्थिति रह सकती है. पार्टनर के साथ गलतफहमी से बचना जरूरी है. शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा लेकिन बातचीत कम न करें. किसी छोटी सी बात को बड़ा न बनने दें. प्यार में समझदारी ही आज आपकी ताकत होगी.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में थोड़ी थकान और सिरदर्द परेशान कर सकता है. ज्यादा तनाव लेने से बचें. पानी और आराम का ध्यान रखना जरूरी रहेगा. खान-पान में लापरवाही न करें. हल्की एक्सरसाइज से राहत मिलेगी.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: गुलाबी
- उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का जप करें.
- आज क्या करें: जल्दबाजी से बचें और हर फैसले को सोचकर लें.
वृषभ राशि (Taurus)
आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव मे संचरण करेगे संध्या में दूसरे भाव में संचरण करेगे.आज वृषभ राशि वालों का दिन स्थिर लेकिन थोड़ा सोच-विचार वाला रहेगा. मन में किसी पुराने मामले को लेकर हल्की चिंता रह सकती है. हालांकि दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी. आप अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे. परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा. दिन आपको धैर्य रखना सिखाएगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में शांति का माहौल रहेगा लेकिन किसी छोटी बात पर राय अलग हो सकती है. किसी रिश्तेदार से जुड़ी खबर मिल सकती है. माता-पिता का सहयोग आपको मजबूत बनाएगा. घर के कामों में व्यस्तता रहेगी. शाम को परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम का बोझ रहेगा लेकिन आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे. बिजनेस में स्थिरता रहेगी और कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा. किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. नई योजना पर अभी रुककर सोचें.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में धीरे-धीरे सुधार आएगा लेकिन निरंतरता जरूरी है. करियर में अभी स्थिरता का समय है, जल्द बदलाव से बचें. छात्रों को ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखनी होगी. किसी टीचर या गाइड की सलाह काम आएगी. मेहनत का फल धीरे मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आज थोड़ा भावनात्मक संतुलन जरूरी है. पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमी दूर होगी. शादीशुदा जीवन में समझदारी बढ़ेगी. किसी पुरानी बात को लेकर बहस न करें. प्यार में भरोसा मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी लेकिन पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. बाहर का खाना कम करें. आराम और नींद का ध्यान रखें. शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है. हल्की वॉक फायदेमंद रहेगी.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: हरा
- उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं.
- आज क्या करें: शांत रहकर फैसले लें और जल्दबाजी से बचें.
मिथुन राशि (Gemini)
आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव मे संचरण करेगे संध्या में पहले भाव में संचरण करेगे.आज मिथुन राशि वालों का दिन काफी एक्टिव रहने वाला है. दिमाग तेजी से काम करेगा और नए आइडिया आएंगे. बातचीत में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. किसी नए मौके की शुरुआत हो सकती है. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. दिन भागदौड़ भरा लेकिन फायदेमंद रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में हल्की चहल-पहल रहेगी और किसी बात पर चर्चा हो सकती है. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. किसी पुराने मुद्दे का हल निकल सकता है. घर में खुशी का माहौल बनेगा. रिश्तों में सुधार आएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में तेजी रहेगी और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. नौकरी में आपकी परफॉर्मेंस सराही जाएगी. बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट बनेंगे जो आगे फायदेमंद होंगे. किसी मीटिंग में सफलता मिल सकती है. फोकस बनाए रखना जरूरी है.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, सीखने की क्षमता बढ़ेगी. नई स्किल सीखने का मन बनेगा. करियर में प्रगति के संकेत मिलेंगे. परीक्षा की तैयारी में सुधार होगा. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. शादीशुदा लोगों के बीच समझ बढ़ेगी. छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है. भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन नींद की कमी हो सकती है. मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें. सिरदर्द की संभावना है. पानी अधिक पिएं. योग से लाभ मिलेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी कलर: पीला
- उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.
- आज क्या करें: नए मौके को हाथ से जाने न दें.
कर्क राशि (Cancer)
आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव मे संचरण करेगे संध्या में द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज कर्क राशि वालों के लिए दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा रह सकता है. मन में कई तरह की सोच चलती रहेगी. परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी पुराने व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जो राहत देगी. दिन धीरे-धीरे बेहतर होता जाएगा. आपकी समझदारी आपको सही दिशा देगी.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर भावनाएं ज्यादा हावी रहेंगी. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी बात सामने आ सकती है. घर में शांति बनाए रखना जरूरी होगा. शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन नुकसान नहीं होगा. ऑफिस में धैर्य रखना जरूरी है. बिजनेस में स्थिरता बनी रहेगी. किसी नए काम की शुरुआत अभी टालें. सहकर्मियों से मदद मिलेगी.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लग सकता है. करियर में धीरे-धीरे सुधार आएगा. किसी मार्गदर्शक की सलाह फायदेमंद होगी. पढ़ाई में अनुशासन जरूरी है. मेहनत से सफलता मिलेगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ानी होगी. गलतफहमी से बचें. शादीशुदा जीवन में समझदारी जरूरी है. प्यार में भरोसा बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. आराम जरूरी है. नींद पूरी करें. पानी अधिक पिएं. हल्की एक्सरसाइज से फायदा होगा.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: क्रीम
- उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें.
- आज क्या करें: भावनाओं में बहने से बचें.
सिंह राशि (Leo)
आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव मे संचरण करेगे संध्या में एकादश भाव में संचरण करेगे.आज सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास थोड़ा अलग लेवल पर रहेगा. आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे, उसमें अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे. लोगों के बीच आपकी इमेज और मजबूत होगी. लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि ओवरकॉन्फिडेंस से बचना होगा. दिन में कुछ अचानक फैसले लेने की स्थिति बन सकती है. शाम तक कोई अच्छी खबर मन को खुश कर सकती है.
- पारिवारिक जीवन: घर में आपका प्रभाव साफ नजर आएगा और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. किसी बड़े मुद्दे पर परिवार आपकी सलाह मांग सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. घर में थोड़ा व्यस्त माहौल रहेगा. अंत में सबकुछ संतुलित हो जाएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा. नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है. बिजनेस में किसी नए क्लाइंट से फायदा हो सकता है. लेकिन कागजी काम में सावधानी रखें. कोई छोटी गलती नुकसान कर सकती है.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, पर ध्यान भटक सकता है. करियर में नई दिशा सोचने का समय है. किसी प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है. पढ़ाई में नियमितता जरूरी होगी. मेहनत रंग लाएगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ा ईगो आ सकता है, जिसे संभालना जरूरी है. पार्टनर से खुलकर बात करें. शादीशुदा जीवन में समझ बढ़ेगी. रोमांस सामान्य रहेगा लेकिन स्थिर रहेगा. भरोसा बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन थकान महसूस हो सकती है. ज्यादा गुस्से से बचें. नींद पूरी करें. सिर भारी लग सकता है. हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद होगी.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: गोल्डन
- उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
- आज क्या करें: अपने इगो को कंट्रोल में रखें.
कन्या राशि (Virgo)
आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव मे संचरण करेगे संध्या में दशम भाव में संचरण करेगे.आज कन्या राशि वालों का दिन थोड़ा प्रैक्टिकल सोच वाला रहेगा. आप हर चीज को लॉजिक से देखने की कोशिश करेंगे. काम में परफेक्शन लाने की इच्छा बढ़ेगी. लेकिन ज्यादा सोचने से टाइम भी लग सकता है. दिन के अंत में आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट दिखेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी लेकिन आप थोड़े व्यस्त रहेंगे. किसी सदस्य की हेल्प करनी पड़ सकती है. रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी. घर का माहौल साधारण लेकिन स्थिर रहेगा. शाम को सुकून मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम की सराहना हो सकती है. आप डिटेल में जाकर काम करेंगे. बिजनेस में धीरे-धीरे फायदा बढ़ेगा. कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा.
- करियर तथा शिक्षा:स्टूडेंट्स का फोकस अच्छा रहेगा. करियर में प्लानिंग करने का सही समय है. पढ़ाई में सुधार होगा. किसी नई स्किल को सीखने का मौका मिलेगा. मेहनत से रिजल्ट मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ज्यादा सोचने से बचें. पार्टनर से छोटी बातों पर बहस न करें. शादीशुदा जीवन सामान्य रहेगा. प्यार में स्थिरता रहेगी. भावनाओं को सरल रखें.
- स्वास्थ्य:cपेट और पाचन का ध्यान रखें. ज्यादा तनाव न लें. दिनचर्या सही रखें. हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है. आराम जरूरी है.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: आसमानी सफेद
- उपाय: दुर्गा माता को लाल फूल चढ़ाएं.
- आज क्या करें: ओवरथिंकिंग से बचें.
तुला राशि (Libra)
आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव मे संचरण करेगे संध्या में नवम भाव में संचरण करेगे.आज तुला राशि वालों के लिए दिन बैलेंस बनाने वाला रहेगा. आप हर स्थिति को शांत दिमाग से हैंडल करेंगे. लोगों के साथ बातचीत से फायदा होगा. कोई पुराना काम आगे बढ़ सकता है. दिन आपको नई दिशा देने वाला हो सकता है.
- पारिवारिक जीवन: घर में सौहार्द बना रहेगा. किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. छोटी खुशियां मिलेंगी. माहौल हल्का और पॉजिटिव रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी. बिजनेस में पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है. नए आइडिया पर काम शुरू हो सकता है. टीम वर्क अच्छा रहेगा. प्रगति के संकेत हैं.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक रहेगा. करियर में नए मौके मिल सकते हैं. पढ़ाई में संतुलन बना रहेगा. किसी दोस्त से मदद मिलेगी. आगे की प्लानिंग मजबूत होगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. शादीशुदा जीवन सुखद रहेगा. गलत फहमी खत्म होगी. प्यार में संतुलन रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी. थकान कम महसूस होगी. हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद है. खुद को रिलैक्स रखें.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: नारंगी
- उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं.
- आज क्या करें: सभी चीजों में बैलेंस बनाए रखें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव मे संचरण करेगे संध्या में अष्टम भाव में संचरण करेगे.आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन थोड़ा इंटेंस और सोच से भरा रहेगा. आप किसी बात को लेकर गहराई से सोच सकते हैं. अंदरूनी ताकत मजबूत रहेगी. किसी पुराने मामले का हल मिल सकता है. दिन बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है.
- पारिवारिक जीवन: घर में थोड़ा गंभीर माहौल रह सकता है. किसी बात पर चर्चा जरूरी होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में गहराई बढ़ेगी. शाम तक स्थिति बेहतर होगी.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में फोकस बढ़ेगा. कोई नया टास्क मिल सकता है. बिजनेस में रिस्क लेने से बचें. पुराने प्रोजेक्ट से फायदा मिल सकता है. सावधानी जरूरी है.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को मेहनत बढ़ानी होगी. करियर में धीरे-धीरे सुधार होगा. किसी प्रतियोगिता में सफलता संभव है. ध्यान केंद्रित रखें. रिजल्ट अच्छा आएगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई रहेगी. पार्टनर से खुलकर बात करें. शादीशुदा जीवन में समझ बढ़ेगी. गलतफहमी से बचें. प्यार मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करें. नींद पूरी लें. सिरदर्द हो सकता है. पानी ज्यादा पिएं. आराम जरूरी है.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: लाल
- उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
- आज क्या करें: गुस्से से दूर रहें.
धनु राशि (Sagittarius)
आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव मे संचरण करेगे संध्या में सातवें भाव में संचरण करेगे.आज धनु राशि वालों के लिए दिन काफी खुला-खुला और पॉजिटिव सोच वाला रहेगा. मन में नई योजनाएं और नए आइडिया लगातार आते रहेंगे. आप किसी भी काम को लेकर जल्दी बोर नहीं होंगे, बल्कि उसे पूरा करने की जिद बनी रहेगी. किसी यात्रा या बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है. दिन में आपको खुद पर भरोसा बढ़ता हुआ महसूस होगा. शाम तक कोई अच्छी बात मन को हल्का कर देगी.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल हल्का और खुशहाल रहेगा. किसी छोटी सी फैमिली प्लानिंग पर चर्चा हो सकती है. घर के बड़े लोग आपका सपोर्ट करेंगे. भाई-बहनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. रिश्तों में अपनापन महसूस होगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में तेजी आएगी और आप अपने टारगेट पूरे करने की कोशिश करेंगे. नौकरी में आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जा सकता है. बिजनेस में नए मौके बन सकते हैं. किसी पुराने क्लाइंट से फायदा मिलेगा. नए आइडिया काम आ सकते हैं.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स का फोकस अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. करियर में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे. कोई नया कोर्स या स्किल सीखने का मन बनेगा. प्रतियोगिता में मेहनत रंग ला सकती है. आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में खुलापन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ बातचीत अच्छी होगी. शादीशुदा जीवन में हल्की-फुल्की खुशी बनी रहेगी. गलतफहमियां दूर होंगी. प्यार में फ्रेशनेस आएगी.
- स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है. बाहर का खाना कम करें. पानी ज्यादा पिएं. नींद का ध्यान रखें. फिटनेस बेहतर रहेगी.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: लैवेंडर
- उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.
- आज क्या करें: नए मौके को तुरंत अपनाएं.
मकर राशि (Capricorn)
- आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव मे संचरण करेगे संध्या में छठे भाव में संचरण करेगे.आज मकर राशि वालों का दिन मेहनत और जिम्मेदारी से भरा रहेगा. आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे. कोई पुराना टास्क पूरा होने की संभावना है. धीरे-धीरे चीजें आपके कंट्रोल में आती जाएंगी. दिन स्थिर लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी बड़े फैसले में आपकी राय अहम होगी. परिवार का सपोर्ट मिलेगा लेकिन आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे. रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी. शाम को सुकून मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में डिसिप्लिन जरूरी रहेगा. नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. बिजनेस में धीरे-धीरे ग्रोथ होगी. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है. रिस्क लेने से बचें.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी होगी. करियर में धीरे-धीरे सुधार आएगा. फोकस बनाए रखना जरूरी है. किसी गाइड की सलाह फायदेमंद होगी. रिजल्ट देर से लेकिन अच्छा मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ा गंभीरपन रह सकता है. पार्टनर से ज्यादा उम्मीद न रखें. शादीशुदा जीवन में जिम्मेदारी बढ़ेगी. प्यार में स्थिरता बनी रहेगी. बातचीत जरूरी है.
- स्वास्थ्य: थकान और बॉडी पेन महसूस हो सकता है. आराम जरूरी है. स्ट्रेस कम करें. हेल्दी डाइट लें. नींद पूरी करें.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: भूरा
- उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.
- आज क्या करें: धैर्य और मेहनत बनाए रखें.
कुंभ राशि (Aquarius)
आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव मे संचरण करेगे संध्या में पंचम भाव में संचरण करेगे.आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन थोड़ा अलग सोच और नए आइडिया वाला रहेगा. आप चीजों को अलग नजरिए से देखेंगे. सोशल एक्टिविटी बढ़ सकती है. कोई नया कॉन्टैक्ट फायदेमंद साबित होगा. दिन में कुछ बदलाव की संभावना है.
- पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत बढ़ेगी और माहौल हल्का रहेगा. किसी पुराने रिश्तेदार से संपर्क हो सकता है. परिवार में सहयोग बना रहेगा. छोटी खुशियां मिलेंगी. घर का माहौल अच्छा रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में नए प्रयोग करने का मन बनेगा. नौकरी में आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी. बिजनेस में नए आइडिया फायदेमंद होंगे. नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा. प्रगति के संकेत हैं.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स का दिमाग क्रिएटिव रहेगा. करियर में नए मौके मिल सकते हैं. पढ़ाई में नए तरीके अपनाएंगे. किसी प्रतियोगिता में फायदा होगा. फोकस बनाए रखें.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में फ्रेशनेस आएगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. शादीशुदा जीवन में समझ बढ़ेगी. प्यार में नई ऊर्जा आएगी. गलतफहमी कम होगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे. हल्की थकान हो सकती है. मोबाइल टाइम कम करें. पानी ज्यादा पिएं. योग फायदेमंद रहेगा.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: आसमानी नीला
- उपाय: गरीबों को सफेद वस्त्र दान करें.
- आज क्या करें: नए आइडिया पर काम शुरू करें.
मीन राशि (Pisces)
आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव मे संचरण करेगे संध्या में चौथे भाव में संचरण करेगे.आज मीन राशि वालों का दिन भावनाओं और कल्पनाओं से जुड़ा रहेगा. आपका मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा लेकिन अंदर से आप मजबूत महसूस करेंगे. किसी पुराने सपने पर फिर से ध्यान जा सकता है. दिन में शांति और समझदारी दोनों की जरूरत होगी. धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आएंगी.
- पारिवारिक जीवन: घर में भावनात्मक माहौल रहेगा. किसी सदस्य से दिल की बात हो सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. शाम तक सुकून मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ा धीमापन रह सकता है लेकिन गलती नहीं होगी. नौकरी में आपको समझदारी से काम लेना होगा. बिजनेस में स्थिरता बनी रहेगी. किसी पुराने काम से फायदा मिल सकता है. जल्दबाजी न करें.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को ध्यान बढ़ाने की जरूरत है. करियर में धीरे-धीरे सुधार होगा. किसी गाइड की मदद मिल सकती है. पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करें. सफलता धीरे आएगी लेकिन पक्की होगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. पार्टनर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा. शादीशुदा जीवन में प्यार बढ़ेगा. छोटी गलतफहमियां खत्म होंगी. दिल से रिश्ते मजबूत होंगे.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें. ज्यादा सोचने से बचें. नींद पूरी करें. हल्की थकान हो सकती है. मेडिटेशन फायदेमंद रहेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: समुद्री ब्लू
- उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.
- आज क्या करें: भावनाओं को संतुलित रखें और शांत रहें.
Buddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा कब ? जानें स्नान-दान का मुहूर्त, इस दिन से जुड़ी हैं गौतम बुद्ध की 3 अहम घटनाएं
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.