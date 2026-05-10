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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Horoscope 10-16 May 2026: कुंभ राशि के लिए जरूरी चेतावनी! भरोसे और भावनाओं में गलती पड़ सकती है भारी

Kumbh Weekly Horoscope 10-16 May 2026: कुंभ राशि के लिए जरूरी चेतावनी! भरोसे और भावनाओं में गलती पड़ सकती है भारी

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 10 May 2026 08:50 AM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह संयम, सतर्कता और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. करियर और आर्थिक मामलों में सावधानी रखने से लाभ मिलेगा. परिवार और प्रेम जीवन में सहयोग बना रहेगा, जबकि सप्ताह के अंत तक कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह मेहनत और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर आपको अकेले काम करने के बजाय टीमवर्क पर ध्यान देना होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से आपके कार्य समय पर पूरे होंगे और बेहतर परिणाम मिलेंगे.

यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार या काम करते हैं, तो आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. किसी भी दस्तावेज या आर्थिक फैसले को बिना पढ़े या समझे स्वीकार न करें. सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है और नए अवसर भी दिला सकती है.

जो लोग नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या करियर में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक मामलों में संयम और समझदारी से काम लेने का रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में छोटी-छोटी बातों को लेकर घर में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको अपने क्रोध और शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा. भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ शांत और संतुलित व्यवहार बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग में घर का माहौल पहले से बेहतर होता नजर आएगा. किसी प्रियजन या करीबी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के लोगों का सहयोग मानसिक राहत देगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित लेकिन लाभदायक परिणाम देने वाला रहेगा. शुरुआत में खर्चों को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं, खासकर यदि आप सोच-समझकर और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे.

पार्टनरशिप में काम करने वालों को लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत होगी. किसी पर अधिक भरोसा करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. सप्ताह के अंत तक रुके हुए धन की प्राप्ति या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना इस समय बेहद जरूरी रहेगा.

शिक्षा और शोध कार्य

छात्रों और रिसर्च या शोध कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह काफी सकारात्मक रहने वाला है. सप्ताह के अंत में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं. पढ़ाई और शोध से जुड़े कार्यों में एकाग्रता बनी रहेगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

जो छात्र विदेश में पढ़ाई या किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा. वरिष्ठों और शिक्षकों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. हालांकि शुरुआत में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत और समझदारी से स्थिति संभल जाएगी.

विवाहित लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से सहयोग और विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. जीवनसाथी हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा नजर आएगा और मानसिक रूप से आपका समर्थन करेगा. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. मौसम बदलने के कारण सर्दी, जुकाम या अन्य मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं. छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय पर उपचार लें.

वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि चोट लगने की संभावना बन सकती है. खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 May 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026
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