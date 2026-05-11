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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirइल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ बड़ा एक्शन! X अकाउंट को भारत में किया गया बैन

इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ बड़ा एक्शन! X अकाउंट को भारत में किया गया बैन

Iltija Mufti News: पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती के एक्स अकाउंट (पहले ट्विटर) पर भारत में रोक लगा दी गई है. उनके एक्स अकाउंट तक पहुंचने का प्रयास करने वाले यूजर्स को एक नोटिस दिखाया जा रहा है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 11 May 2026 04:56 PM (IST)
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PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती का X (पहले Twitter) हैंडल, श्रीनगर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों के भीतर भारत में रोक दिया गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस रोक को दिखाते हुए एक मैसेज भी दिखाया है, जिसमें कहा गया है कि यह अकाउंट 'एक कानूनी मांग के जवाब में' रोका गया है. यह घटना तब हुई है, जब कुछ दिन पहले ही साइबर पुलिस कश्मीर ने सोशल मीडिया पर दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का एक वीडियो क्लिप शेयर करने के मामले में एक FIR दर्ज की थी.

भारत में जो यूज़र्स उनके X अकाउंट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक नोटिस दिखाया गया, जिसमें बताया गया था कि एक कानूनी अनुरोध के पालन में इस अकाउंट तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है. आमतौर पर X ऐसे ही नोटिस तब जारी करता है, जब पुलिस और सरकारी एजेंसियों द्वारा कानूनी प्रावधानों या सरकारी निर्देशों के तहत किसी अकाउंट को ब्लॉक या रोक दिया जाता है.

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साइबर पुलिस ने दर्ज की थी FIR

इससे पहले, साइबर पुलिस श्रीनगर ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अलग-अलग प्रावधानों के तहत FIR नंबर 11 दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ ऑनलाइन कंटेंट अलगाववादी विचारों को बढ़ावा दे रहा था और इससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती थी.

इल्तिजा मुफ्ती ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि इस वीडियो को शेयर करने के लिए सिर्फ़ उन्हें ही ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से यह भी अपील की थी कि वे उन लोगों को परेशान न करें, जिन्होंने सिर्फ़ उनके कंटेंट को रीपोस्ट किया था या उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी.

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Published at : 11 May 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
PDP Iltija Mufti JAMMU KASHMIR NEWS
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