हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसंजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर

संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर

संजय दत्त की इस साल तीन फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. संजय दत्त की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. संजय 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर बन गए हैं.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 11 May 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

खलनायक एक्टर संजय दत्त का दबदबा इन दिनों लगातार बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है.  संजय इन 4 महीनों में 3 फिल्मों में नजर आ चुके हैं और उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है.

संजय दत्त की इन फिल्मों ने मचाया धमाल

2026 में संजय दत्त ने 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. उनकी 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में 'धुरंधर 2' का नाम शामिल है. 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस प 1830.32 करोड़ कमाए हैं. इस एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए

ये भी पढ़ें- 'मैंने प्यार किया' में भाग्यश्री को सलमान खान से ज्यादा मिली थी फीस, बोलीं- ये बिजनेस स्ट्रेटिजी थी

इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में संजय के अलावा रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म अभी भी थिएटर में लगी है और थोड़ा-थोड़ा कमा रही है.

वहीं उनकी दूसरी फिल्म 'द राजा साब' है. इस फिल्म ने 206.57 करोड़ कमाए. हालांकि, फिल्म डिजास्टर साबित हुई. लेकिन संजय दत्त के पर्सनल रिकॉर्ड बुक में 206 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एड हो गया है. 

ये भी पढ़ें- थलापति विजय के पास कितना सोना? पत्नी संगीता के पास है इतने करोड़ की जूलरी

संजय दत्त की तीसरी फिल्म की बात करें तो ये है 'राजा शिवाजी'. ये फिल्म अभी थिएटर में लगी है. इस फिल्म ने 8 दिनों में 72.33 करोड़ कमा लिए हैं. इस फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया था. रितेश देशमुख ने फिल्म में एक्टिंग भी की और इस फिल्म में जेनेलिया देशमुख, अभिषेक बच्च, विद्या बालन जैसे स्टार्स दिखे.

संजय दत्त के नाम ये रिकॉर्ड

'धुरंधर 2'-  1830. 32 करोड़
राजा शिवाजी- 72.33 करोड़ (8 दिन)
द राजा साब- 206.57 करोड़
टोटल- 2109.22 करोड़

संजय दत्त के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक्टर को अब आखिरी सवाल, बाप में देखा जाएगा. इसके अलावा वो 'खलनायक रिटर्न्स' में भी नजर आएंगे. संजय ने खुद इस फिल्म की अनाउंसमेंट की है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 11 May 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
बॉलीवुड
बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सोना किसके पास? नाम सुनकर नहीं कर पाएंगे यकीन
सबसे ज्यादा सोना रखने वाला बॉलीवुड स्टार कौन, नाम सुनकर नहीं कर पाएंगे यकीन
बॉलीवुड
51 साल बाद भी हिट है 4 मिनट का रोमांटिक सॉन्ग, नीतू सिंह ने चाचा ससुर शशि कपूर संग किया था रोमांस
51 साल बाद भी हिट है 4 मिनट का रोमांटिक सॉन्ग, नीतू सिंह ने चाचा ससुर शशि कपूर संग किया था रोमांस
बॉलीवुड
लंबी हाइट की वजह से रिजेक्ट हुईं एक्ट्रेस पूजा बत्रा, कैमरे के सामने हीरो को बड़ा दिखाने के लिए करती थीं ये काम
लंबी हाइट की वजह से रिजेक्ट हुईं एक्ट्रेस पूजा बत्रा, कैमरे के सामने हीरो को बड़ा दिखाने के लिए करती थीं ये काम
Advertisement

वीडियोज

Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Thalapathy Vijay Car Collection, Swift से BMW i7 तक | Actor से Leader की Journey #vijay #autolive
Top 3 Hyundai cars in India over 30 years including Creta, Santro and more | #hyundai #autolive
Driving a Porsche 911 GTS Hybrid to have a Vada Pav in Mumbai | #porsche #porsche911 #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
जम्मू और कश्मीर
इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ बड़ा एक्शन! X अकाउंट को भारत में किया गया बैन
इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ बड़ा एक्शन! X अकाउंट को भारत में किया गया बैन
बॉलीवुड
बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पास है सोने का भंडार, कीमत जान अंबानी भी रह जाएंगे हैरान
बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पास है सोने का भंडार, कीमत जान अंबानी भी रह जाएंगे हैरान
न्यूज़
'कोई ताकत भारत को...', सोमनाथ से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया अग्रेसिव मैसेज
'कोई ताकत भारत को...', सोमनाथ से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया अग्रेसिव मैसेज
स्पोर्ट्स
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
इंडिया
'32 लाख वोट से जीती बीजेपी, 35 लाख को तो SIR में बाहर कर दिया', TMC ने की जांच की अपील तो SC बोला- हम आदेश...
'32 लाख वोट से जीती बीजेपी, 35 लाख को तो SIR में बाहर कर दिया', TMC ने की जांच की अपील तो SC बोला- हम आदेश...
ट्रेंडिंग
Video: पैसे निकालने पहुंचा शख्स तो एटीएम में चल रहा था सैलून, वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा, ले लिए मजे
Video: पैसे निकालने पहुंचा शख्स तो एटीएम में चल रहा था सैलून, वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा, ले लिए मजे
हेल्थ
Overhydration Risk: क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget