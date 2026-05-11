संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर

खलनायक एक्टर संजय दत्त का दबदबा इन दिनों लगातार बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है. संजय इन 4 महीनों में 3 फिल्मों में नजर आ चुके हैं और उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है.

संजय दत्त की इन फिल्मों ने मचाया धमाल

2026 में संजय दत्त ने 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. उनकी 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में 'धुरंधर 2' का नाम शामिल है. 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस प 1830.32 करोड़ कमाए हैं. इस एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए

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इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में संजय के अलावा रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म अभी भी थिएटर में लगी है और थोड़ा-थोड़ा कमा रही है.

वहीं उनकी दूसरी फिल्म 'द राजा साब' है. इस फिल्म ने 206.57 करोड़ कमाए. हालांकि, फिल्म डिजास्टर साबित हुई. लेकिन संजय दत्त के पर्सनल रिकॉर्ड बुक में 206 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एड हो गया है.

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संजय दत्त की तीसरी फिल्म की बात करें तो ये है 'राजा शिवाजी'. ये फिल्म अभी थिएटर में लगी है. इस फिल्म ने 8 दिनों में 72.33 करोड़ कमा लिए हैं. इस फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया था. रितेश देशमुख ने फिल्म में एक्टिंग भी की और इस फिल्म में जेनेलिया देशमुख, अभिषेक बच्च, विद्या बालन जैसे स्टार्स दिखे.

संजय दत्त के नाम ये रिकॉर्ड

'धुरंधर 2'- 1830. 32 करोड़

राजा शिवाजी- 72.33 करोड़ (8 दिन)

द राजा साब- 206.57 करोड़

टोटल- 2109.22 करोड़

संजय दत्त के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक्टर को अब आखिरी सवाल, बाप में देखा जाएगा. इसके अलावा वो 'खलनायक रिटर्न्स' में भी नजर आएंगे. संजय ने खुद इस फिल्म की अनाउंसमेंट की है.