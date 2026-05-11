देश की राजनीति में बड़े पदों पर बैठे नेताओं को अक्सर कड़ी सुरक्षा, आलीशान व्यवस्थाओं और वीआईपी अंदाज में देखा जाता है. लेकिन जब कोई बड़ा नेता आम लोगों के बीच बिल्कुल सादगी से बैठ जाए तो वही तस्वीर लोगों के दिलों को छू जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी बड़े मंच या वीआईपी टेबल पर नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच जमीन पर बैठकर माता के भंडारे में सब्जी-पूड़ी का स्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है और यूजर्स उनकी सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

माता के भंडारे में पहुंचे ओम बिरला

दरअसल, वायरल वीडियो में भारत के लोकसभा स्पीकर और कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद ओम बिरला माता जी के भंडारे में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उन्होंने किसी खास व्यवस्था की मांग नहीं की बल्कि आम श्रद्धालुओं की तरह जमीन पर बैठकर भोजन किया. उनके सामने स्टील की प्लेट में सब्जी और पूड़ी परोसी गई थी जिसे वो बड़े सहज अंदाज में खाते नजर आए. आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं.

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वीडियो में दिखी सादगी की झलक

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ओम बिरला बेहद सामान्य तरीके से लोगों के बीच बैठे हैं. न कोई वीआईपी टेबल, न कोई अलग व्यवस्था और न ही दिखावा. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. वीडियो में कई लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते और बातचीत करते भी दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बावजूद उनका यह साधारण अंदाज उन्हें जनता से जोड़ता है. वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे “डाउन टू अर्थ” राजनीति का उदाहरण बता रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने ओम बिरला की सादगी की जमकर सराहना की. एक यूजर ने लिखा, “यही होती है असली जमीन से जुड़ी राजनीति.” दूसरे ने कहा, “इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर आम लोगों के बीच ऐसे बैठकर खाना खाए तो दिल खुश हो जाता है.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “कोटा वालों को अपने सांसद पर गर्व होना चाहिए.” कई लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति और भंडारे की परंपरा से जुड़ा खूबसूरत दृश्य बताया.

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