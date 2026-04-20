Rashifal: आज 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि तृतीया सुबह 10 बजकर 40 मिनट तक रहेगा,उपरांत चतुर्थी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव मे संचरण करेगे. आज का दिन आपके लिए थोड़ा अलग अंदाज में खुल सकता है. सुबह से ही मन में नई ऊर्जा महसूस होगी, लेकिन बीच-बीच में हल्की बेचैनी भी रह सकती है. आप कुछ नया करने की सोचेंगे और उसी दिशा में कदम भी बढ़ा सकते हैं. लोगों से बातचीत करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखना जरूरी रहेगा. दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा संतुलित और राहत देने वाला साबित होगा. कुल मिलाकर, आज आप अपने फैसलों से खुद को मजबूत महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में आज माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. बेहतर होगा कि आप शांत रहकर बात को संभालें. बड़ों का साथ मिलेगा.

घर में आज माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. बेहतर होगा कि आप शांत रहकर बात को संभालें. बड़ों का साथ मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में आज आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है. बिजनेस में कोई नई डील सोच-समझकर ही फाइनल करें. नौकरीपेशा लोगों को बॉस से निर्देश मिल सकते हैं.

कामकाज में आज आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है. बिजनेस में कोई नई डील सोच-समझकर ही फाइनल करें. नौकरीपेशा लोगों को बॉस से निर्देश मिल सकते हैं. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन शाम तक सुधार आएगा. करियर में नई दिशा पर सोच सकते हैं.

स्टूडेंट्स को ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन शाम तक सुधार आएगा. करियर में नई दिशा पर सोच सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आज हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा.

रिश्तों में आज हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा. स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम लें.

सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम लें. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: ऑरेंज

ऑरेंज उपाय: हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं.

हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं. आज क्या करें: किसी पुराने काम को पूरा करने पर ध्यान दें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव मे संचरण करेगेआज का दिन आपके लिए थोड़ा सुकून भरा लेकिन सोचने-विचारने वाला रहेगा. सुबह से ही मन में स्थिरता रहेगी और आप जल्दबाजी से दूर रहेंगे. जो भी काम करेंगे, उसमें पक्का प्लान बनाकर आगे बढ़ेंगे. आज आपको यह एहसास होगा कि धीरे चलकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है. किसी पुराने अनुभव से सीख लेकर आप आज बेहतर निर्णय ले पाएंगे. दिन का अंत मानसिक संतोष के साथ हो सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल आज काफी शांत और सहयोगी रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठकर भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा.

घर का माहौल आज काफी शांत और सहयोगी रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठकर भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में आज स्थिर लाभ के संकेत हैं, लेकिन कोई बड़ा रिस्क लेने से बचें. नौकरी में आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे थोड़ी व्यस्तता रहेगी.

बिजनेस में आज स्थिर लाभ के संकेत हैं, लेकिन कोई बड़ा रिस्क लेने से बचें. नौकरी में आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे थोड़ी व्यस्तता रहेगी. करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फोकस बनाने का है. जो लोग करियर में बदलाव सोच रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फोकस बनाने का है. जो लोग करियर में बदलाव सोच रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ कोई प्यारी बातचीत या छोटी सी प्लानिंग दिन को खास बना सकती है.

रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ कोई प्यारी बातचीत या छोटी सी प्लानिंग दिन को खास बना सकती है. स्वास्थ्य: शरीर ठीक रहेगा लेकिन आलस हावी हो सकता है, एक्टिव रहने की कोशिश करें.

शरीर ठीक रहेगा लेकिन आलस हावी हो सकता है, एक्टिव रहने की कोशिश करें. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: सिल्वर

सिल्वर उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई दान करें.

शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई दान करें. आज क्या करें: अपने खर्चों का सही प्लान बनाएं.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव मे संचरण करेगेआज का दिन आपके लिए थोड़ी भागदौड़ और नए अनुभवों से भरा रह सकता है. मन में कई विचार एक साथ चलेंगे और आप हर काम जल्दी-जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे. हालांकि, आपको थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है ताकि कोई गलती न हो. लोगों से बातचीत में आपकी चतुराई काम आएगी. दिन के अंत में आपको लगेगा कि आपने काफी कुछ संभाल लिया.

पारिवारिक जीवन: घर में हल्का-फुल्का माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और हंसी-मजाक भी होगा.

घर में हल्का-फुल्का माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और हंसी-मजाक भी होगा. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में आज तेजी रहेगी. बिजनेस में नई डील पर बातचीत हो सकती है, लेकिन शर्तों को ध्यान से पढ़ें. नौकरी में मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है.

कामकाज में आज तेजी रहेगी. बिजनेस में नई डील पर बातचीत हो सकती है, लेकिन शर्तों को ध्यान से पढ़ें. नौकरी में मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स का ध्यान बार-बार भटक सकता है, इसलिए छोटे-छोटे टारगेट बनाकर पढ़ाई करें. करियर में नए विकल्प नजर आ सकते हैं.

स्टूडेंट्स का ध्यान बार-बार भटक सकता है, इसलिए छोटे-छोटे टारगेट बनाकर पढ़ाई करें. करियर में नए विकल्प नजर आ सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें, गलतफहमी से बचें. सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है.

पार्टनर के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें, गलतफहमी से बचें. सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है. स्वास्थ्य: थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है, रूटीन सुधारें.

थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है, रूटीन सुधारें. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. आज क्या करें: एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव मे संचरण करेगेआज का दिन आपके लिए भावनाओं और समझदारी का मिला-जुला अनुभव लेकर आएगा. सुबह के समय मन थोड़ा नरम और संवेदनशील रह सकता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप खुद को ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे. किसी करीबी की बात आपके दिल को छू सकती है, लेकिन आप उसे समझदारी से हैंडल करेंगे. आज आप अपने परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता देंगे. किसी पुराने मामले में हल्का समाधान मिलने की संभावना है. दिन के अंत में मानसिक शांति महसूस होगी और आप खुद को हल्का पाएंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में आज भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसका हल शांतिपूर्वक निकल जाएगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा.

घर में आज भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसका हल शांतिपूर्वक निकल जाएगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में आज स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट में जल्दबाजी से बचें. नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा लेंगे.

कामकाज में आज स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट में जल्दबाजी से बचें. नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा लेंगे. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा ध्यान भटकाने वाला हो सकता है, इसलिए पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर करें. करियर में आगे बढ़ने के लिए अभी धैर्य रखना जरूरी रहेगा.

स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा ध्यान भटकाने वाला हो सकता है, इसलिए पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर करें. करियर में आगे बढ़ने के लिए अभी धैर्य रखना जरूरी रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपको सपोर्ट करेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो दिलचस्प लगेगा.

रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपको सपोर्ट करेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो दिलचस्प लगेगा. स्वास्थ्य: मानसिक थकान या हल्का स्ट्रेस महसूस हो सकता है. नींद पूरी करें और मोबाइल से दूरी बनाना फायदेमंद रहेगा.

मानसिक थकान या हल्का स्ट्रेस महसूस हो सकता है. नींद पूरी करें और मोबाइल से दूरी बनाना फायदेमंद रहेगा. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: क्रीम

क्रीम उपाय: चावल और दूध का दान करें.

चावल और दूध का दान करें. आज क्या करें: अपने मन की बात दबाने की बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव मे संचरण करेगेआज का दिन आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाला रहेगा. आप अपने विचारों को साफ और प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे. लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपकी लीडरशिप क्षमता उभरकर सामने आएगी. हालांकि, कभी-कभी थोड़ा अहंकार आपके रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें. दिन में कोई महत्वपूर्ण अवसर भी मिल सकता है जिसे आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए.

पारिवारिक जीवन: घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ कोई खास बातचीत या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है. आपके व्यवहार से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ कोई खास बातचीत या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है. आपके व्यवहार से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में लाभ के संकेत हैं और कोई पुरानी डील आगे बढ़ सकती है. नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और सीनियर्स से सराहना मिलेगी.

बिजनेस में लाभ के संकेत हैं और कोई पुरानी डील आगे बढ़ सकती है. नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और सीनियर्स से सराहना मिलेगी. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. करियर में नया मोड़ आने की संभावना है.

स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. करियर में नया मोड़ आने की संभावना है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा. पार्टनर के साथ कोई अच्छा पल बिताने का मौका मिलेगा. गलतफहमियां दूर होंगी.

रिश्तों में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा. पार्टनर के साथ कोई अच्छा पल बिताने का मौका मिलेगा. गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है.

ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: गोल्डन येलो

गोल्डन येलो उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. आज क्या करें: अपने आत्मविश्वास को सही दिशा में इस्तेमाल करें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव मे संचरण करेगेआज आप अपने काम को लेकर बहुत व्यवस्थित और गंभीर रहेंगे. हर छोटी चीज पर आपकी नजर रहेगी और आप परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे. हालांकि, ज्यादा सोचने से मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहना जरूरी है. आज आप अपने प्लानिंग स्किल्स से कई चीजों को बेहतर बना पाएंगे. किसी पुराने काम में सुधार करने का मौका मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत रहेगा लेकिन किसी सदस्य की चिंता मन को थोड़ा भारी कर सकती है. बातचीत से स्थिति बेहतर होगी और रिश्तों में समझ बढ़ेगी.

घर का माहौल शांत रहेगा लेकिन किसी सदस्य की चिंता मन को थोड़ा भारी कर सकती है. बातचीत से स्थिति बेहतर होगी और रिश्तों में समझ बढ़ेगी. व्यापार तथा नौकरी: काम में सावधानी बहुत जरूरी है. छोटी गलती भी नुकसान दे सकती है, इसलिए ध्यान से काम करें. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी.

काम में सावधानी बहुत जरूरी है. छोटी गलती भी नुकसान दे सकती है, इसलिए ध्यान से काम करें. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी. करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है. करियर में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स पर काम करना फायदेमंद रहेगा.

विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है. करियर में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स पर काम करना फायदेमंद रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ज्यादा सोचने से गलतफहमी बन सकती है, इसलिए सीधे और साफ तरीके से बात करें.

रिश्तों में ज्यादा सोचने से गलतफहमी बन सकती है, इसलिए सीधे और साफ तरीके से बात करें. स्वास्थ्य: पाचन संबंधी दिक्कत या गैस की समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें.

पाचन संबंधी दिक्कत या गैस की समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: आसमानी नीला

आसमानी नीला उपाय: हरी सब्जियां दान करें.

हरी सब्जियां दान करें. आज क्या करें: अपने विचारों को सरल रखें और ओवरथिंकिंग से बचें.

आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव मे संचरण करेगेआज का दिन आपके लिए संतुलन और सामंजस्य का संदेश लेकर आएगा. आप हर स्थिति को समझदारी से संभालने की कोशिश करेंगे. लोगों के बीच आपकी बातचीत करने की क्षमता आपको फायदा दिलाएगी. आज किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. दिन के अंत तक आपको मानसिक राहत महसूस होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी खास बात पर परिवार में चर्चा हो सकती है और सब मिलकर निर्णय लेंगे.

घर में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी खास बात पर परिवार में चर्चा हो सकती है और सब मिलकर निर्णय लेंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम में प्रगति होगी और नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है.

काम में प्रगति होगी और नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, खासकर क्रिएटिव फील्ड में. करियर में आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, खासकर क्रिएटिव फील्ड में. करियर में आगे बढ़ने के संकेत हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा.

रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: गुलाबी

गुलाबी उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं.

मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं. आज क्या करें: दूसरों की राय को महत्व दें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव मे संचरण करेगे आज का दिन आपके लिए अंदरूनी सोच और आत्मविश्लेषण से जुड़ा रह सकता है. आप किसी पुरानी बात या अनुभव को लेकर थोड़ा गंभीर हो सकते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे. दिन की शुरुआत में मन थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आप खुद को कंट्रोल में ले आएंगे. आज आप लोगों से कम और अपने विचारों से ज्यादा जुड़ेंगे. किसी काम में गहराई से ध्यान लगाने से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. शाम तक आपको मानसिक स्पष्टता महसूस होगी और आप हल्का महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत रहेगा लेकिन आप थोड़ा खुद में खोए रह सकते हैं. किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो जाएगी. परिवार का सपोर्ट अंदर से आपको मजबूत करेगा.

घर का माहौल शांत रहेगा लेकिन आप थोड़ा खुद में खोए रह सकते हैं. किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो जाएगी. परिवार का सपोर्ट अंदर से आपको मजबूत करेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में आज रणनीति और धैर्य दोनों की जरूरत है. किसी भी फैसले को तुरंत लेने से बचें. नौकरी में आपकी मेहनत को नोटिस किया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा धीरे मिलेगा.

काम में आज रणनीति और धैर्य दोनों की जरूरत है. किसी भी फैसले को तुरंत लेने से बचें. नौकरी में आपकी मेहनत को नोटिस किया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा धीरे मिलेगा. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन एकाग्रता बढ़ाने का है. करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने स्किल्स पर और मेहनत करनी होगी.

स्टूडेंट्स के लिए दिन एकाग्रता बढ़ाने का है. करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने स्किल्स पर और मेहनत करनी होगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आज गहराई बढ़ सकती है, लेकिन भावनाएं खुलकर व्यक्त करना जरूरी होगा. पार्टनर के साथ ईमानदार बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

रिश्तों में आज गहराई बढ़ सकती है, लेकिन भावनाएं खुलकर व्यक्त करना जरूरी होगा. पार्टनर के साथ ईमानदार बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी. स्वास्थ्य: मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. थोड़ा समय अकेले बिताना फायदेमंद रहेगा.

मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. थोड़ा समय अकेले बिताना फायदेमंद रहेगा. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: गहरा लाल

गहरा लाल उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं.

हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं. आज क्या करें: अपने विचारों को शांत रखकर निर्णय लें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव मे संचरण करेगेआज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और उत्साह से भरा रहेगा. आपका मन नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेगा. आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे. दिन की शुरुआत हल्की भागदौड़ के साथ हो सकती है, लेकिन बाद में सब कंट्रोल में आ जाएगा. आज आप लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं. किसी नई योजना पर काम शुरू करने का अच्छा समय है.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशी और हल्की चहल-पहल का माहौल रहेगा. परिवार के साथ कोई छोटी यात्रा या प्लानिंग हो सकती है, जिससे मन खुश रहेगा.

घर में खुशी और हल्की चहल-पहल का माहौल रहेगा. परिवार के साथ कोई छोटी यात्रा या प्लानिंग हो सकती है, जिससे मन खुश रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं. नौकरी में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और सीनियर्स से सपोर्ट मिलेगा.

बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं. नौकरी में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और सीनियर्स से सपोर्ट मिलेगा. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है, खासकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं.

स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है, खासकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में उत्साह और ताजगी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ खुलकर समय बिताने का मौका मिलेगा.

रिश्तों में उत्साह और ताजगी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ खुलकर समय बिताने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बचें.

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बचें. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: पीला

पीला उपाय: केले के पेड़ को जल अर्पित करें.

केले के पेड़ को जल अर्पित करें. आज क्या करें: नए अवसरों को बिना देर किए अपनाएं.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव मे संचरण करेगेआज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और मेहनत से जुड़ा रहेगा. आप अपने काम को बहुत गंभीरता से लेंगे और उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्त हो सकती है, लेकिन आपकी अनुशासन वाली आदत आपको हर काम में आगे रखेगी. आज आप अपने भविष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सोच बना सकते हैं. किसी पुराने काम में सुधार करने का मौका मिलेगा. दिन के अंत में आपको अपनी मेहनत का संतोष महसूस होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण आप थोड़ा कम समय दे पाएंगे. फिर भी परिवार आपका साथ देगा और समझेगा.

घर में सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण आप थोड़ा कम समय दे पाएंगे. फिर भी परिवार आपका साथ देगा और समझेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में दबाव रह सकता है लेकिन आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे. बिजनेस में धीरे-धीरे स्थिर लाभ के संकेत हैं.

काम में दबाव रह सकता है लेकिन आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे. बिजनेस में धीरे-धीरे स्थिर लाभ के संकेत हैं. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को लगातार मेहनत करनी होगी, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर में स्थिर प्रगति बनी रहेगी.

स्टूडेंट्स को लगातार मेहनत करनी होगी, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर में स्थिर प्रगति बनी रहेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गंभीरता और स्थिरता रहेगी. पार्टनर आपके प्रयासों को समझेगा और सपोर्ट करेगा.

रिश्तों में गंभीरता और स्थिरता रहेगी. पार्टनर आपके प्रयासों को समझेगा और सपोर्ट करेगा. स्वास्थ्य: थकान और शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, आराम जरूरी है.

थकान और शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, आराम जरूरी है. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: डार्क ग्रे

डार्क ग्रे उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें. आज क्या करें: समय को सही तरीके से मैनेज करें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव मे संचरण करेगे आज का दिन आपके लिए नए विचारों और अलग सोच से भरा रहेगा. आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो सामान्य से हटकर हो. आपका दिमाग आज क्रिएटिव और तेज रहेगा. दिन में कुछ नई मुलाकातें भी हो सकती हैं जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगी. आज आप अपने विचारों को दूसरों के सामने अच्छे से रख पाएंगे. कोई पुराना रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल अच्छा रहेगा और आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा. परिवार के साथ हल्का-फुल्का समय बिताने का मौका मिलेगा.

घर में माहौल अच्छा रहेगा और आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा. परिवार के साथ हल्का-फुल्का समय बिताने का मौका मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में नए आइडिया काम आएंगे. नौकरी में आपकी सोच की तारीफ हो सकती है और कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है.

काम में नए आइडिया काम आएंगे. नौकरी में आपकी सोच की तारीफ हो सकती है और कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन क्रिएटिव कामों में अच्छा है. करियर में बदलाव की संभावना बन सकती है.

स्टूडेंट्स के लिए दिन क्रिएटिव कामों में अच्छा है. करियर में बदलाव की संभावना बन सकती है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में समझ और खुलापन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ बातचीत बेहतर होगी.

रिश्तों में समझ और खुलापन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ बातचीत बेहतर होगी. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी लेना जरूरी है.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी लेना जरूरी है. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: बैंगनी

बैंगनी उपाय: किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.

किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें. आज क्या करें: अपने नए विचारों पर भरोसा रखें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव मे संचरण करेगेआज का दिन आपके लिए शांति, संतुलन और आत्मिक सुकून लेकर आएगा. आप अपने काम को धीरे-धीरे और समझदारी से पूरा करेंगे. किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आज आपका मन थोड़ा आध्यात्मिक और शांत दिशा में झुका रह सकता है. आप अपने आसपास के लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहेंगे. दिन का अंत आपको मानसिक संतोष और राहत देगा.

पारिवारिक जीवन: घर में सुकून और अपनापन बना रहेगा. परिवार के साथ बैठकर समय बिता ने से मन खुश होगा और पुराने तनाव कम होंगे.

घर में सुकून और अपनापन बना रहेगा. परिवार के साथ बैठकर समय बिता ने से मन खुश होगा और पुराने तनाव कम होंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता रहेगी और कोई नया मौका धीरे-धीरे सामने आ सकता है. नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है.

काम में स्थिरता रहेगी और कोई नया मौका धीरे-धीरे सामने आ सकता है. नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, ध्यान लगाकर पढ़ाई करने से फायदा मिलेगा. करियर में धीरे-धीरे आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, ध्यान लगाकर पढ़ाई करने से फायदा मिलेगा. करियर में धीरे-धीरे आगे बढ़ने के संकेत हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ध्यान और योग लाभ देंगे.

मानसिक शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ध्यान और योग लाभ देंगे. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: आसमानी नीला

आसमानी नीला उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें.

भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें. आज क्या करें: अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें.

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