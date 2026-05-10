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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मFather's Day 2026 Date: इस साल कब मनाया जाएगा फादर्स डे? नोट कर लें ये तारीख

Father's Day 2026 Date: इस साल कब मनाया जाएगा फादर्स डे? नोट कर लें ये तारीख

Father's Day 2026 Date: 21 जून को है फादर्स डे! जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और एक बेटी के संघर्ष की वो भावुक कहानी जिसने दुनिया को सिखाया पिता का सम्मान करना.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 10 May 2026 01:39 PM (IST)
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  • डिजिटल युग में सोशल मीडिया और ऑनलाइन उपहारों से मनाते हैं।

Father's Day 2026 Date: पिता के प्रति प्रेम और उनके समर्पण का सम्मान करने के लिए हर साल 'फादर्स डे' मनाया जाता है. इसे भारत में 'पितृ दिवस' के नाम से भी जाना जाता है. साल 2026 में फादर्स डे 21 जून, दिन रविवार को मनाया जाएगा.

पिता का महत्व और नंद बाबा की मिसाल

जब हम भारतीय संदर्भ में देखते हैं, तो पिता के रूप में नंद बाबा का व्यक्तित्व सबसे पहले याद आता है. वे भगवान श्रीकृष्ण के पालक पिता थे. नंद बाबा और माता यशोदा ने जिस निस्वार्थ प्रेम के साथ कान्हा और बलराम का पालन किया, वह हर पिता के लिए एक महान प्रेरणा है. पिता न केवल गुरु से बढ़कर होते हैं, बल्कि वे ही बच्चों के मन में ऊंचे विचार और संस्कार जगाते हैं.

फादर्स डे क्यों मनाया जाता है?

जीवन में पिता के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना ही इस दिन का मुख्य आधार है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि पिता अपने बच्चों के विकास और भलाई में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनके द्वारा किए गए त्याग का सम्मान करने और उन्हें यह दिखाने का मौका है कि उनकी मौजूदगी हमारे जीवन में कितनी अनमोल है.

फादर्स डे का इतिहास: एक बेटी की भावुक कहानी

मदर्स डे तो सदियों से चर्चा में रहा, लेकिन फादर्स डे की शुरुआत के पीछे एक बेटी का संघर्ष छिपा है. एक अमेरिकी महिला सोनोरा स्मार्ट डोड ने पहली बार 19 जून 1910 को इसकी शुरुआत की थी.

सोनोरा के पिता अमेरिकी गृहयुद्ध के अनुभवी सिपाही थे. उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने 6 बच्चों का अकेले ही पालन-पोषण किया था. अपनी माँ के न होने पर पिता के उस अटूट प्रेम को देखकर सोनोरा ने ठान लिया था कि पिताओं के सम्मान में भी एक खास दिन होना चाहिए. वाशिंगटन के एक चर्च से शुरू हुआ यह उत्सव आज पूरी दुनिया में जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है.

डिजिटल युग में कैसे मनाते हैं यह दिन?

आज के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारे त्यौहार मनाने के तरीके को बदल दिया है:

  • सोशल मीडिया: लोग बचपन की तस्वीरें शेयर करते हैं और अपने पिता के लिए भावुक संदेश लिखते हैं.
  • ऑनलाइन शॉपिंग: इस दिन लोग अपने पिता के लिए फिटनेस किट, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, किताबें या उनकी पसंद के कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं.
  • क्वालिटी समय: जो लोग दूर रहते हैं, वे वीडियो कॉल करते हैं या अपने पिता के साथ यात्रा पर जाते हैं.

भारत में बढ़ता क्रेज

वैश्वीकरण के कारण भारत के महानगरों और छोटे शहरों के युवाओं में फादर्स डे को लेकर काफी उत्साह रहता है. भले ही इस दिन कोई आधिकारिक छुट्टी नहीं होती, लेकिन लोग इसे अपने 'साइलेंट हीरो' (पापा) को शुक्रिया कहने के एक खास मौके के तौर पर देखते हैं.

उपहार देना तो सिर्फ एक जरिया है, असल में पिता दिवस तभी सार्थक है जब हम उनके दिए गए संस्कारों और जीवन मूल्यों का सम्मान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 10 May 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Father's Day Date 2026 Pitru Diwas 2026 Nand Baba And Krishna

Frequently Asked Questions

साल 2026 में फादर्स डे कब मनाया जाएगा?

साल 2026 में फादर्स डे 21 जून, दिन रविवार को मनाया जाएगा.

फादर्स डे क्यों मनाया जाता है?

यह दिन पिता के जीवन में योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके त्याग का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है.

फादर्स डे मनाने की शुरुआत किसने और कब की थी?

अमेरिकी महिला सोनोरा स्मार्ट डोड ने पहली बार 19 जून 1910 को इसकी शुरुआत की थी.

डिजिटल युग में फादर्स डे कैसे मनाया जाता है?

लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें और संदेश साझा करते हैं, ऑनलाइन उपहार खरीदते हैं और वीडियो कॉल के जरिए जुड़ते हैं.

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