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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMay Panchak 2026: मई में लगेगा खतरनाक रोग पंचक, 5 दिनों तक रहें अलर्ट बरतें ये सावधानी

May Panchak 2026: मई में लगेगा खतरनाक रोग पंचक, 5 दिनों तक रहें अलर्ट बरतें ये सावधानी

Rog Panchak 2026: ज्येष्ठ महीने में रविवार 10 मई 2026 को पंचक लग रहा है, जो रोग पंचक है. मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार, पंचक के 5 दिनों को अशुभ माना जाता है. जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 05:36 PM (IST)
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Rog Panchak May 2026: ज्योतष में पंचक को अशुभ काल माना गया है. दरअसल नक्षत्र चक्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं. इनमें अंतिम के पांच नक्षत्र दूतषत माने गए हैं. पंचक तब बनता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करता है और 5 नक्षत्रों (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती) से होकर गुजरता है.

मई 2026 में पंचक कब

मई 2026 में हिंदू कैलेंडर का ज्येष्ठ माह रहेगा. इस महीने 10 मई से लेकर 14 मई तक पंचक रहेगा. रविवार को पंचक शुरू होने के कारण इसे रोग पंचक कहा जाएगा. अलग-अलग वार में शुरू होने वाले पंचक के नाम भी अलग-अलग होते हैं. मई महीने में लगने वाला पंचक ‘रोग पंचक’ रहेगा. रोग पंचक की शुरुआत रविवार 10 मई को दोपहर 12 बजकर 08 मिनट पर शुरू होगी और गुरुवार 14 मई को रात 10 बजकर 34 मिनट पर समाप्त हो जाएगी.

क्या होता है रोग पंचक

रोग पंचक को ज्योतिष में पंचक के पांच प्रकारों में सबसे संवेदनशील माना जाता है. क्योंकि रोग पंचक का संबंध सेहत, ऊर्जा और मानसिक संतुलन से होता है. रोग पंचक तब लगता है, जब चंद्रमा विशेष नक्षत्रों (धनिष्ठा से रेवती तक) में गोचर करता है.

मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार, पूर्वाभाद्रपद रोग कारक नक्षत्र है यानी इस नक्षत्र में बीमारी होने की संभावना अधिक होती है. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास बताते हैं कि, रोग पंचक की अवधि में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, पुरानी बीमारी उभर सकती है या फिर  मानसिक तनाव और थकान बढ़ने की संभावना अधिक रहती है. साथ ही रोग पंचक का समय शुभ कार्यों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है. इसलिए रोग पंचक को अशुभ माना जाता है. इसलिए रोग पंचक के पांच दिनों की अवधि में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.

रोग पंचक से किन्हें अधिक खतरा!

रोग पंचक की अवधि में वैसे तो सभी को सावधान रहने की जरूरत है. लेकिन कुछ लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है, इसलिए ये लोग सतर्क रहें. जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी हो, बुजुर्ग व बच्चे, मानसिक तनाव या एंग्जायटी से ग्रसित लोग और अधिक यात्रा या भागदौड़ करने वाले लोग रोग पंचक के दौरान सावधान रहें और अपना विशेष ध्यान रखें.

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रोग पंचक में वर्जित कार्य

  • घर का निर्माण न करें
  • दक्षिण दिशा की यात्रा न करें
  • शव दाह संस्कार में विशेष नियमों का पालन करें
  • लकड़ियों को इकट्ठा न करें
  • इसके अलावा रोग पंचक की अवधि में विवाह, सगाई, यात्रा, नामकरण, गृह प्रवेश या फिर नए व्यवसाय की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए.

रोग पंचक में क्या कर सकते हैं

  • भगवान विष्णु या शिव की पूजा करें.
  • “ॐ नमो नारायणाय” या “महामृत्युंजय मंत्र” का जाप करें.
  • गाय, पशु-पक्षियों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं.
  • मानसिक और शारीरिक लाभ के लिए ध्यान और योग करें

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 28 Apr 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
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