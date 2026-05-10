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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMothers Day 2026 Sanskrit Shlok: मदर्स डे पर पढ़ें ये संस्कृत श्लोक, मातृत्व का गहरा अर्थ बताते हैं वेद-शास्त्र

Mothers Day 2026 Sanskrit Shlok: मदर्स डे पर पढ़ें ये संस्कृत श्लोक, मातृत्व का गहरा अर्थ बताते हैं वेद-शास्त्र

Mothers Day 2026 Sanskrit Shlok: मदर्स डे रविवार 10 मई को है. मातृ दिवस का दिन मां के प्रति सम्मान जताने व जीवन में उनके महत्व को समझने का दिन है. वेज-पुराणों में भी मातृत्व का गहरा अर्थ बताया गया है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 May 2026 06:25 AM (IST)
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Mothers Day 2026 Sanskrit Shlok: हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे या मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष आज 10 मई को मदर्स डे मनाया जाता है. मदर्स डे का दिन हमें यह एहसास दिलाता है कि, हम हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं. इसलिए मातृ दिवस के दिन को मां के साथ प्यार और सम्मान के साथ मनाया जाता है.

मां को हम अम्मा, माई, महतारी, माता, मम्मी, मम्मा, मॉम, बाईसा, माई जैसे कई भाषाओं में जानते हैं. लेकिन मां के लिए भावनाएं वही रहती है, बस भाषा बदल जाते हैं. मां केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन का पहला अनुभव, पहला प्रेम और पहला गुरु होती है.

भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म (Sanatan Dharma) में मां को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया है. वेद (Vedas), उपनिषद, रामायण, महाभारत और अन्य धर्मग्रंथों में मातृत्व की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है. मदर्ड डे पर देखें शास्त्र और वेद-पुराणों में मां को समर्पित संस्कृत श्लोक और अर्थ. शास्त्रों के ये श्लोक हमें मातृत्व का महत्व समझाते हैं और यह बताते हैं कि, जीवन में मां का स्थान की सर्वोपरि होता है.

मातृ दिवस 2026 संस्कृत श्लोक और उसके अर्थ (Mother's Day 2026 Sanskrit Shlokas for mother)

'नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः।
नास्ति मातृसमं त्राण, नास्ति मातृसमा प्रिया।।'

अर्थात- मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं. मां के समान कोई रक्षक नहीं है और मां के समान कोई प्रिय चीज नहीं.

'मातृ देवो भवः।'
अर्थात- मां देवताओं से भी बढ़कर होती हैं.

अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥

अर्थात- रामजी लक्ष्मण से कहते हैं, भले ही यह लंका सोने से निर्मित हो. लेकिन फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं. क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है.

'अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः
मातृमान् पितृमानाचार्यवान पुरूषो वेदः।'

अर्थात- जब तीन उत्तम शिक्षक यानी एक मां, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो तो तभी मनुष्य ज्ञानवान होगा.

'प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान।'

अर्थात- धन्य है वह मां जो गर्भावान से लेकर, जब तक पूरी विद्या न हो, तब तक सुशीलता का उपदेश करें.

'रजतिम ओ गुरु तिय मित्रतियाहू जान।
निज माता और सासु ये, पाँचों मातृ समान।।'

अर्थात- जिस तरह संसार में 5 प्रकार के पिता होते हैं, उसी प्रकार 5 प्रकार की स्त्री भी मां समान होती हैं. ये हैं- राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी स्त्री की माता और अपनी मूल जननी माता.

आपदामापन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम् ।
मातृजङ्घा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने ॥
 
अर्थात- जब आपदा आने को होती हैं, तब हितकारी भी उनमें कारण बन जाता है. बछड़े को बांधने मे मां की जांघ ही खम्भे का काम करती है.

ये भी पढ़ें: Mother’s Day 2026: मां के करीब होते हैं इस राशि के लोग, हर धड़कन में बसती है ममता की डोर
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 10 May 2026 06:25 AM (IST)
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