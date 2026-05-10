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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Weekly Horoscope 10-16 May 2026: मीन राशि वालों को इस सप्ताह मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानें किन क्षेत्रों में होगा फायदा

Meen Weekly Horoscope 10-16 May 2026: मीन राशि वालों को इस सप्ताह मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानें किन क्षेत्रों में होगा फायदा

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 10 May 2026 09:17 AM (IST)
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Meen Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता, लाभ और खुशियों से भरा रहने वाला है. करियर, व्यापार, परिवार और प्रेम जीवन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. समझदारी और संतुलन के साथ किए गए कार्य आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे और सप्ताह के अंत तक कई रुके हुए काम पूरे होते नजर आएंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए काफी अनुकूल साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना कर सकते हैं. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और मनचाही सफलता मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नई नौकरी, प्रमोशन या करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आय के अतिरिक्त स्रोत बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रभाव बढ़ सकता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपकी बातों और कार्यशैली का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

पारिवारिक जीवन

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से बेहद सुखद और सहयोगपूर्ण रहने वाला है. घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल मजबूत होगा. सप्ताह की शुरुआत में परिवार के लोगों के साथ बैठकर किसी बड़े फैसले पर चर्चा हो सकती है. इस दौरान घर के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन और छोटों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा.

हालांकि रिश्तेदारों और करीबी लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा. आपकी छोटी-सी लापरवाही किसी अपने को दुखी कर सकती है. यदि आप रिश्तों में संवेदनशीलता और समझदारी बनाए रखेंगे, तो परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. सप्ताह के अंत तक परिवार के साथ किसी शुभ या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभ और विस्तार के अवसर लेकर आने वाला है. यदि आप नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो कहीं से अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है.

पहले से कारोबार कर रहे लोगों को मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है. खासतौर पर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, निर्माण या भूमि से जुड़े कार्यों में अच्छा फायदा मिल सकता है. सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. व्यापार में नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में आर्थिक लाभ दिला सकते हैं.

सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती नजर आएगी. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

शिक्षा और युवा वर्ग

युवाओं और छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा. पढ़ाई और करियर के साथ-साथ मौज-मस्ती और दोस्तों के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे. छात्र वर्ग को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

जो युवा किसी नए कोर्स, प्रोजेक्ट या करियर विकल्प की तलाश में हैं, उन्हें सकारात्मक दिशा मिल सकती है. सप्ताह के अंत में करीबी दोस्तों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र

इस सप्ताह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत हैं. लोग आपके विचारों और कार्यों को महत्व देंगे. सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. यदि आप राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, तो इस समय आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है और प्रभावशाली लोगों से संपर्क मजबूत होंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह बेहद सुखद रहने वाला है. यदि लंबे समय से रिश्तों में कोई रुकावट या गलतफहमी चल रही थी, तो अब वह धीरे-धीरे दूर हो सकती है. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आप दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

विवाहित लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और प्यार मानसिक शांति देगा. रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी, जिससे दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा. हालांकि अत्यधिक व्यस्तता और यात्रा के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. खानपान पर ध्यान दें और पर्याप्त नींद लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 May 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Meen Rashifal 2026 Weekly Hororscope 2026

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह किन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम लाएगा?

यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए करियर, व्यापार, परिवार और प्रेम जीवन सहित सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम लाएगा.

करियर के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह करियर के लिए बहुत अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों को सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा कर सकते हैं. सरकारी क्षेत्र वालों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल मजबूत होगा.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभ और विस्तार के अवसर लेकर आएगा. नया काम शुरू करने वालों को अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है और कारोबार में मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है.

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत सुखद रहेगा. रिश्तों में आई रुकावटें दूर होंगी और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

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