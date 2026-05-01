Rashifal: 02 मई 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तिथि एकम प्रतिपदा रात्रि 11 बजकर 05 मिनट तक रहेगा,द्वितीया तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन तेज रफ्तार और नई जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. सुबह से ही आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिससे आप कई काम एक साथ निपटाने की कोशिश करेंगे. हालांकि हर काम को जल्दी खत्म करने के चक्कर में आप छोटी-छोटी गलतियां कर सकते हैं, इसलिए संयम जरूरी रहेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, खासकर माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. घर में किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से उसे संभाल लेंगे.

व्यापार तथा नौकरी: काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और एक्टिवनेस आपको आगे रखेगी. ऑफिस में सीनियर्स आपसे प्रभावित हो सकते हैं और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

करियर तथा शिक्षा: आज प्लानिंग करने का सही दिन है. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करना फायदेमंद रहेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें, वरना छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. शादीशुदा लोग अपने रिश्ते में नई गर्माहट महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य: सिर दर्द, आंखों में जलन या थकान हो सकती है, स्क्रीन टाइम कम रखें.

लकी अंक: 9

लकी कलर: नारंगी

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और दीपक जलाएं.

आज क्या करें: किसी भी फैसले से पहले दो बार जरूर सोचें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपको संतुलन और धैर्य का महत्व समझाएगा. सुबह थोड़ा सुस्ती भरा महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आप अपनी लय पकड़ लेंगे. आज आपको अपने खर्चों और काम दोनों को लेकर सजग रहना होगा. किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का मौका मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के किसी सदस्य से दिल की बात शेयर करने पर मन हल्का होगा.

व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में धीमी गति रहेगी, लेकिन नुकसान नहीं होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन स्थिर और सुरक्षित रहेगा.

करियर तथा शिक्षा: मेहनत का तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन निरंतर प्रयास से आगे लाभ होगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा, पार्टनर के साथ समय बिताने से नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य: गले, थायरॉइड या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, खानपान संतुलित रखें.

लकी अंक: 6

लकी कलर: क्रीम

उपाय: सफेद वस्त्र या चावल का दान करें.

आज क्या करें: फिजूल खर्च से बचें और सेविंग पर ध्यान दें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की पांचवे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए दिमागी तौर पर काफी एक्टिव रहने वाला है. सुबह से ही आपके अंदर कुछ नया सीखने और करने की इच्छा जागेगी. बातचीत के जरिए आप कई लोगों को प्रभावित करेंगे और आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी. हालांकि एक साथ कई काम करने की आदत आपको थोड़ा थका सकती है, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेना जरूरी रहेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर लंबी चर्चा हो सकती है. आपकी समझदारी से बात सुलझ जाएगी और रिश्तों में और मजबूती आएगी.

व्यापार तथा नौकरी: जो लोग मार्केटिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें आज बड़ा फायदा मिल सकता है. ऑफिस में आपके आइडिया को सराहा जाएगा और टीम में आपकी पकड़ मजबूत होगी.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन नई जानकारी हासिल करने का है. जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नया स्टडी पैटर्न अपनाने से फायदा मिलेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ मजेदार बातचीत और हल्की-फुल्की नोकझोंक रिश्ते को और जीवंत बनाएगी. सिंगल लोगों के लिए नया कनेक्शन बनने की संभावना है.

स्वास्थ्य: मानसिक थकान, सिर भारी लगना या नींद की कमी परेशान कर सकती है, डिजिटल डिटॉक्स करें.

लकी अंक: 7

लकी कलर: पिस्ता हरा

उपाय: बुधवार को हरे मूंग का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं.

आज क्या करें: एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान दें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रहेगा, लेकिन यही संवेदनशीलता आपको सही फैसले लेने में मदद भी करेगी. सुबह से ही मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं, जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजें साफ होती जाएंगी.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी सदस्य की जरूरतों को समझने का मौका मिलेगा. आप परिवार के लिए भावनात्मक सहारा बनेंगे और आपकी बातों से माहौल बेहतर होगा.

व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी सुस्ती रह सकती है, लेकिन यदि आप ध्यान से काम करेंगे तो गलती से बच जाएंगे. सीनियर्स से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज थोड़ा ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है. जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें अच्छा आउटपुट मिलेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य: पेट, पाचन या एसिडिटी से जुड़ी समस्या हो सकती है, हल्का और समय पर भोजन करें.

लकी अंक: 4

लकी कलर: क्रीम

उपाय: चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य दें (रात में).

आज क्या करें: भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपको आगे बढ़ने और खुद को साबित करने का मौका देगा. सुबह से ही आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे और उसी दिशा में काम करेंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोगों को आकर्षित करेगी. हालांकि कभी-कभी आपका सख्त रवैया दूसरों को असहज कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन: घर में आपका प्रभाव रहेगा और लोग आपकी बात मानेंगे, लेकिन आपको भी दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना होगा.

व्यापार तथा नौकरी: प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिल सकता है. बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट बनेंगे.

करियर तथा शिक्षा: जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन शुभ है—आत्मविश्वास बनाए रखें.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन ओवरडोमिनेट करने से बचें.

स्वास्थ्य: ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन अधिक काम करने से थकान हो सकती है.

लकी अंक: 1

लकी कलर: एम्बर

उपाय: सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

आज क्या करें: अपने साथ-साथ दूसरों को भी महत्व दें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपको सावधानी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है. सुबह कुछ कामों में देरी हो सकती है, जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी. आज आपको छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. शाम के समय आपको राहत और सुकून मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, खासकर बड़े बुजुर्ग आपकी सलाह को सराहेंगे. घर में कोई जरूरी निर्णय लिया जा सकता है.

व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी, लेकिन आपको डिटेल पर ध्यान देना होगा वरना छोटी गलती नुकसान दे सकती है.

करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए रिवीजन का दिन है, पुरानी चीजों को दोहराने से फायदा मिलेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर से अपेक्षाएं ज्यादा न रखें, खुलकर बात करें तो रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: स्किन एलर्जी या सिर दर्द परेशान कर सकता है, हाइड्रेशन बनाए रखें.

लकी अंक: 5

लकी कलर: हल्का नीला

उपाय: गणेश जी को दूर्वा और गुड़ अर्पित करें.

आज क्या करें: हर काम में परफेक्शन के साथ-साथ धैर्य भी रखें.

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाने और रिश्तों को मजबूत करने का रहेगा. आप हर स्थिति को समझदारी से संभालने की कोशिश करेंगे और काफी हद तक सफल भी रहेंगे. सुबह का समय थोड़ा व्यस्त रह सकता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपको राहत मिलने लगेगी. पुराने अटके कामों में प्रगति दिखेगी और मन हल्का होगा. सामाजिक स्तर पर आपकी छवि मजबूत बनेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की छोटी-सी बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. आप अपनी समझदारी से माहौल को सकारात्मक बनाए रखेंगे. परिवार के साथ बैठकर भविष्य की कोई योजना बन सकती है.

व्यापार तथा नौकरी: पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है. किसी पुराने क्लाइंट से दोबारा काम मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोग टीम के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बॉस की नजर में आएंगे.

करियर तथा शिक्षा: जो छात्र कला, डिजाइन या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा. करियर में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी और सही दिशा स्पष्ट होगी.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का सही समय है. शादीशुदा लोगों के बीच तालमेल बेहतर होगा.

स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम करने से थकान और हल्का बॉडी पेन हो सकता है, आराम जरूर करें.

लकी अंक: 6

लकी कलर: रोज़ पिंक

उपाय: मां लक्ष्मी को सुगंधित फूल अर्पित करें और शाम को दीपक जलाएं.

आज क्या करें: हर फैसले में संतुलन और धैर्य बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन गहराई से सोचने और चीजों को समझने का रहेगा. आप हर स्थिति को सतही तौर पर नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक जाकर समझने की कोशिश करेंगे. सुबह से ही मन थोड़ा गंभीर रह सकता है, लेकिन यही गंभीरता आपको सही दिशा दिखाएगी. काम के मामले में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, जिसे आप अपनी समझदारी से सुलझाने की कोशिश करेंगे. परिवार के लोग आपकी राय को अहमियत देंगे.

व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में रिस्क लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें. नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे संभालने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

करियर तथा शिक्षा: रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर है. छात्रों को गहराई से पढ़ाई करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ईमानदारी बहुत जरूरी है. किसी बात को छिपाने से गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए खुलकर बात करें.

स्वास्थ्य: तनाव, ब्लड प्रेशर या माइग्रेन जैसी समस्या परेशान कर सकती है, ध्यान और योग करें.

लकी अंक: 9

लकी कलर: डार्क रेड

उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

आज क्या करें: किसी भी बात को दिल में रखने के बजाय सही समय पर व्यक्त करें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए उत्साह, नई योजनाओं और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. आप हर काम को पूरे जोश के साथ करेंगे और यही जोश आपको दूसरों से अलग बनाएगा. सुबह से ही कुछ नया करने का मन करेगा और आप उस दिशा में कदम भी बढ़ाएंगे. दिन के अंत में आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तों में और मिठास आएगी.

व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में विस्तार के योग हैं, नई डील फाइनल हो सकती है. नौकरी में सीनियर्स से सराहना मिलेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी.

करियर तथा शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ ट्रिप या बाहर घूमने का प्लान बन सकता है. रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है.

लकी अंक: 3

लकी कलर: हल्का पीला

उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और गरीबों को फल बांटें.

आज क्या करें: अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें और आलस्य से दूर रहें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और अनुशासन का रहेगा. आपको अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. सुबह से ही काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी प्लानिंग और धैर्य आपको सफलता दिलाएंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आप काम में व्यस्त रहने के कारण उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. फिर भी शाम को परिवार के साथ समय बिताने से संतुलन बना रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस में धीरे-धीरे प्रगति होगी.

करियर तथा शिक्षा: छात्रों को निरंतर अभ्यास की जरूरत है. करियर में स्थिरता आएगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर को समय न दे पाने से थोड़ी नाराजगी हो सकती है, बातचीत से स्थिति संभालें.

स्वास्थ्य: कमर दर्द, थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, आराम जरूरी है.

लकी अंक: 8

लकी कलर: स्लेटी

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद की मदद करें.

आज क्या करें: समय का सही प्रबंधन करें और टालमटोल से बचें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए नए विचारों और प्रयोगों से भरा रहेगा. आप कुछ अलग करने की सोचेंगे और उसमें सफल भी हो सकते हैं. आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आप हर समस्या का अनोखा समाधान निकालेंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, लेकिन अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना जरूरी होगा ताकि कोई भ्रम न रहे.

व्यापार तथा नौकरी: टेक्निकल, आईटी या क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों को बड़ा फायदा मिल सकता है. नौकरी में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है.

करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए रिसर्च और इनोवेशन का दिन है. जो लोग नए कोर्स या स्किल सीखना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में नयापन आएगा, पार्टनर के साथ कुछ नया करने का प्लान बन सकता है.

स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों में थकान हो सकती है.

लकी अंक: 7

लकी कलर: आसमानी नीला

उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें.

आज क्या करें: नए आइडिया को तुरंत अमल में लाने की कोशिश करें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए भावनात्मक और रचनात्मक रहेगा. आप अपनी कल्पनाओं में खो सकते हैं और यही कल्पनाएं आपको कुछ नया करने की प्रेरणा देंगी. सुबह थोड़ा सुस्ती भरा महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आप एक्टिव हो जाएंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में प्यार और अपनापन बना रहेगा. आप परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे और उनकी जरूरतों को समझेंगे.

व्यापार तथा नौकरी: काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो धीरे-धीरे प्रगति होगी.

करियर तथा शिक्षा: क्रिएटिव फील्ड में जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. रिश्ते में समझ और भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: सुस्ती, थकान या नींद ज्यादा आने की समस्या हो सकती है, रूटीन सही रखें.

लकी अंक: 2

लकी कलर: लैवेंडर

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी अर्पित करें.

आज क्या करें: अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटा कदम जरूर उठाएं.

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