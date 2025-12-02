हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 2 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 02 Dec 2025 06:53 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके अंदर गहरे भाव और छुपी हुई चिंताओं को सतह पर ला सकता है. किसी पुराने भावनात्मक अनुभव की याद अचानक आ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपको रणनीति (Strategy) और शांत स्वभाव दिखाना होगा, तभी स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी. रिश्तों में आप ज्यादा गंभीर और चिंतनशील रहेंगे, जिससे साथी आपको कम बोलते हुए नोट करेगा. छात्रों के लिए ध्यान, शोध, मनोविज्ञान और कठिन विषय आसान लगेंगे. सेहत में हार्मोनल असंतुलन या पानी की कमी.

Career (कैरियर): रणनीति की ज़रूरत.
Love (प्रेम): भावनात्मक गहराई.
Education (शिक्षा): शोध में लाभ.
Health (सेहत): हार्मोन/थकान.
Finance (धन): संयुक्त खर्च बढ़े.
उपाय: काले तिल बहते जल में.
Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Orange (नारंगी) । Lucky Number (भाग्यांक): 9

कन्या (Virgo) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके रिश्तों और साझेदारी पर सीधा असर डालेगा. किसी करीबी का व्यवहार बदला हुआ लग सकता है, जिससे हल्की दूरी बन सकती है. कार्यक्षेत्र में धैर्य की परीक्षा होगी और किसी की देरी से आपका काम अटक सकता है. रिश्तों में स्पष्ट बातचीत ही राहत देगी. छात्रों के लिए जोड़ी में पढ़ाई या साझे प्रोजेक्ट अच्छे. सेहत में पेट और पीठ का तनाव.

Career (कैरियर): टीम सपोर्ट कम.
Love (प्रेम): स्पष्ट बातचीत ज़रूरी.
Education (शिक्षा): जोड़ी अध्ययन शुभ.
Health (सेहत): पेट–पीठ तनाव.
Finance (धन): साझेदारी खर्च.
उपाय: घी का दीपक जलाएं.
Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Light Green (हल्का हरा) । Lucky Number (भाग्यांक): 7

तुला (Libra) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके दैनिक जीवन और काम की गति में उतार-चढ़ाव ला सकता है. अचानक कोई काम बढ़ सकता है जिससे दिन थोड़ा अव्यवस्थित दिखेगा. कार्यस्थल पर आपको सूक्ष्म ध्यान (Fine Attention) रखना होगा, वरना गलती हो सकती है. रिश्तों में आपकी चुप्पी साथी को परेशान कर सकती है, आज थोड़ा स्नेह दिखाएं. छात्रों के लिए अनुशासन वाले विषय अच्छे. सेहत में थकान, पेट में गैस या चक्कर.

Career (कैरियर): काम अचानक बढ़ेगा.
Love (प्रेम): चुप्पी तनाव बढ़ाएगी.
Education (शिक्षा): अनुशासन ज़रूरी.
Health (सेहत): थकान–गैस.
Finance (धन): छोटे खर्च.
उपाय: गौ माता को हरी घास.
Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Pink (गुलाबी) । Lucky Number (भाग्यांक): 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके अंदर रचनात्मकता और भावुकता दोनों बढ़ाएगा. कोई पुरानी चिंता आज हल्की हो सकती है या किसी प्रियजन से बात राहत देगी. कार्यक्षेत्र में आपका रचनात्मक दृष्टिकोण (Creative Approach) प्रभाव छोड़ेगा. रिश्तों में रोमांस और गहराई, लेकिन हल्की जलन भी संभव. छात्रों के लिए कला, संगीत, लेखन और नाटक शुभ. सेहत में पानी की कमी, सिर भारी या कमजोरी.

Career (कैरियर): रचनात्मक काम सफल.
Love (प्रेम): गहरा रोमांस.
Education (शिक्षा): कला विषय अच्छे.
Health (सेहत): सिर, थकान.
Finance (धन): मनोरंजन खर्च.
उपाय: भगवान विष्णु को पीली पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Maroon (गहरा लाल) । Lucky Number (भाग्यांक): 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 02 Dec 2025 05:42 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
