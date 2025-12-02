Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके अंदर गहरे भाव और छुपी हुई चिंताओं को सतह पर ला सकता है. किसी पुराने भावनात्मक अनुभव की याद अचानक आ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपको रणनीति (Strategy) और शांत स्वभाव दिखाना होगा, तभी स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी. रिश्तों में आप ज्यादा गंभीर और चिंतनशील रहेंगे, जिससे साथी आपको कम बोलते हुए नोट करेगा. छात्रों के लिए ध्यान, शोध, मनोविज्ञान और कठिन विषय आसान लगेंगे. सेहत में हार्मोनल असंतुलन या पानी की कमी.

Career (कैरियर): रणनीति की ज़रूरत.

Love (प्रेम): भावनात्मक गहराई.

Education (शिक्षा): शोध में लाभ.

Health (सेहत): हार्मोन/थकान.

Finance (धन): संयुक्त खर्च बढ़े.

उपाय: काले तिल बहते जल में.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Orange (नारंगी) । Lucky Number (भाग्यांक): 9

कन्या (Virgo) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके रिश्तों और साझेदारी पर सीधा असर डालेगा. किसी करीबी का व्यवहार बदला हुआ लग सकता है, जिससे हल्की दूरी बन सकती है. कार्यक्षेत्र में धैर्य की परीक्षा होगी और किसी की देरी से आपका काम अटक सकता है. रिश्तों में स्पष्ट बातचीत ही राहत देगी. छात्रों के लिए जोड़ी में पढ़ाई या साझे प्रोजेक्ट अच्छे. सेहत में पेट और पीठ का तनाव.

Career (कैरियर): टीम सपोर्ट कम.

Love (प्रेम): स्पष्ट बातचीत ज़रूरी.

Education (शिक्षा): जोड़ी अध्ययन शुभ.

Health (सेहत): पेट–पीठ तनाव.

Finance (धन): साझेदारी खर्च.

उपाय: घी का दीपक जलाएं.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Light Green (हल्का हरा) । Lucky Number (भाग्यांक): 7

तुला (Libra) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके दैनिक जीवन और काम की गति में उतार-चढ़ाव ला सकता है. अचानक कोई काम बढ़ सकता है जिससे दिन थोड़ा अव्यवस्थित दिखेगा. कार्यस्थल पर आपको सूक्ष्म ध्यान (Fine Attention) रखना होगा, वरना गलती हो सकती है. रिश्तों में आपकी चुप्पी साथी को परेशान कर सकती है, आज थोड़ा स्नेह दिखाएं. छात्रों के लिए अनुशासन वाले विषय अच्छे. सेहत में थकान, पेट में गैस या चक्कर.

Career (कैरियर): काम अचानक बढ़ेगा.

Love (प्रेम): चुप्पी तनाव बढ़ाएगी.

Education (शिक्षा): अनुशासन ज़रूरी.

Health (सेहत): थकान–गैस.

Finance (धन): छोटे खर्च.

उपाय: गौ माता को हरी घास.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Pink (गुलाबी) । Lucky Number (भाग्यांक): 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके अंदर रचनात्मकता और भावुकता दोनों बढ़ाएगा. कोई पुरानी चिंता आज हल्की हो सकती है या किसी प्रियजन से बात राहत देगी. कार्यक्षेत्र में आपका रचनात्मक दृष्टिकोण (Creative Approach) प्रभाव छोड़ेगा. रिश्तों में रोमांस और गहराई, लेकिन हल्की जलन भी संभव. छात्रों के लिए कला, संगीत, लेखन और नाटक शुभ. सेहत में पानी की कमी, सिर भारी या कमजोरी.

Career (कैरियर): रचनात्मक काम सफल.

Love (प्रेम): गहरा रोमांस.

Education (शिक्षा): कला विषय अच्छे.

Health (सेहत): सिर, थकान.

Finance (धन): मनोरंजन खर्च.

उपाय: भगवान विष्णु को पीली पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Maroon (गहरा लाल) । Lucky Number (भाग्यांक): 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.