Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा आज घर-परिवार की भावनाओं को गहरा करेगा. किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे पर बात बन सकती है. कार्यक्षेत्र में आप थोड़ा भावुक निर्णय ले सकते हैं,व्यावहारिकता (Practical Thinking) बनाए रखना ज़रूरी है. रिश्तों में कोमलता और देखभाल बढ़ेगी, लेकिन दूसरों की बातों का असर अधिक होगा. छात्रों के लिए घर का शांत वातावरण अध्ययन में सहायक. सेहत में सीने में जलन या नींद कम.

Career (करियर): भावनात्मक निर्णय न लें.

Love (प्रेम): कोमलता बढ़ेगी.

Education (शिक्षा): घर में पढ़ाई बेहतर.

Health (सेहत): जलन-नींद की कमी.

Finance (धन): घर खर्च बढ़ेगा.

उपाय: केले के पेड़ को जल चढ़ाएं.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Yellow (पीला) । Lucky Number (भाग्यांक): 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपकी वार्ता शक्ति (Communication) और विचारों को गहराई देगा. किसी महत्वपूर्ण बातचीत का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है. कार्यस्थल पर आपकी सलाह सुनी जाएगी, लेकिन अधिक भावुक होकर बोलना नुकसान दे सकता है. रिश्तों में आपका सरल और शांत स्वभाव साथी के लिए सुकून देगा. छात्रों के लिए भाषा, लेखन और तर्क-विषय श्रेष्ठ. सेहत में कंधों-गर्दन में जकड़न.

Career (करियर): चर्चा से लाभ.

Love (प्रेम): शांत जुड़ाव.

Education (शिक्षा): भाषा-विषय में प्रगति.

Health (सेहत): गर्दन-कंधे जकड़न.

Finance (धन): छोटी बचत बढ़ेगी.

उपाय: तुलसी को जल दें.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Navy Blue (गहरा नीला) । Lucky Number (भाग्यांक): 4

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपके धन और स्व-मूल्य (Self-Worth) पर असर डालेगा. अचानक खर्च या कोई भावनात्मक खरीदारी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में गहरी सोच और संवेदनशीलता बनी रहेगी,किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है. रिश्तों में आप भावनाओं को शब्दों में फिट नहीं कर पाएंगे, जिससे साथी थोड़ा उलझ सकता है. छात्रों के लिए गणित, लेखा और तर्क-विषय लाभकारी. सेहत में पैरों में सूजन या कमजोरी.

Career (करियर): दूसरों की मदद से सम्मान.

Love (प्रेम): भावनाएं ज़्यादा, शब्द कम.

Education (शिक्षा): तर्क-विषय में लाभ.

Health (सेहत): सूजन-कमजोरी.

Finance (धन): अचानक खर्च.

उपाय: चावल का दान.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Purple (बैंगनी) । Lucky Number (भाग्यांक): 2

मीन (Pisces) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है,भावनाएं, संवेदनशीलता और कल्पना चरम पर रहेगी. कोई बड़ा निर्णय मन से लेना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा रुककर व्यावहारिक विश्लेषण (Practical Analysis) करना सही रहेगा. कार्यस्थल पर लोग आपकी बात मानेंगे, पर आप जल्द थक सकते हैं. रिश्तों में कोमलता, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. छात्रों के लिए कला, साहित्य और आध्यात्मिक-विषय अत्यंत शुभ. सेहत में पानी की कमी और सिर भारी.

Career (करियर): लोग आपकी बात मानेंगे.

Love (प्रेम): रोमांस और जुड़ाव.

Education (शिक्षा): साहित्य-कला शुभ.

Health (सेहत): सिर भारी-डिहाइड्रेशन.

Finance (धन): भावुक खर्च बढ़ेगा.

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का जप.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): White (सफेद) । Lucky Number (भाग्यांक): 1

