Aaj Ka Rashifal: 2 दिसंबर 2025 का दिन विशेष! धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले सावधान, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 2 दिसंबर 2025 का दिन विशेष! धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले सावधान, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 2 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 02 Dec 2025 06:47 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा आज घर-परिवार की भावनाओं को गहरा करेगा. किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे पर बात बन सकती है. कार्यक्षेत्र में आप थोड़ा भावुक निर्णय ले सकते हैं,व्यावहारिकता (Practical Thinking) बनाए रखना ज़रूरी है. रिश्तों में कोमलता और देखभाल बढ़ेगी, लेकिन दूसरों की बातों का असर अधिक होगा. छात्रों के लिए घर का शांत वातावरण अध्ययन में सहायक. सेहत में सीने में जलन या नींद कम.

Career (करियर): भावनात्मक निर्णय न लें.
Love (प्रेम): कोमलता बढ़ेगी.
Education (शिक्षा): घर में पढ़ाई बेहतर.
Health (सेहत): जलन-नींद की कमी.
Finance (धन): घर खर्च बढ़ेगा.
उपाय: केले के पेड़ को जल चढ़ाएं.
Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Yellow (पीला) । Lucky Number (भाग्यांक): 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपकी वार्ता शक्ति (Communication) और विचारों को गहराई देगा. किसी महत्वपूर्ण बातचीत का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है. कार्यस्थल पर आपकी सलाह सुनी जाएगी, लेकिन अधिक भावुक होकर बोलना नुकसान दे सकता है. रिश्तों में आपका सरल और शांत स्वभाव साथी के लिए सुकून देगा. छात्रों के लिए भाषा, लेखन और तर्क-विषय श्रेष्ठ. सेहत में कंधों-गर्दन में जकड़न.

Career (करियर): चर्चा से लाभ.
Love (प्रेम): शांत जुड़ाव.
Education (शिक्षा): भाषा-विषय में प्रगति.
Health (सेहत): गर्दन-कंधे जकड़न.
Finance (धन): छोटी बचत बढ़ेगी.
उपाय: तुलसी को जल दें.
Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Navy Blue (गहरा नीला) । Lucky Number (भाग्यांक): 4

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपके धन और स्व-मूल्य (Self-Worth) पर असर डालेगा. अचानक खर्च या कोई भावनात्मक खरीदारी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में गहरी सोच और संवेदनशीलता बनी रहेगी,किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है. रिश्तों में आप भावनाओं को शब्दों में फिट नहीं कर पाएंगे, जिससे साथी थोड़ा उलझ सकता है. छात्रों के लिए गणित, लेखा और तर्क-विषय लाभकारी. सेहत में पैरों में सूजन या कमजोरी.

Career (करियर): दूसरों की मदद से सम्मान.
Love (प्रेम): भावनाएं ज़्यादा, शब्द कम.
Education (शिक्षा): तर्क-विषय में लाभ.
Health (सेहत): सूजन-कमजोरी.
Finance (धन): अचानक खर्च.
उपाय: चावल का दान.
Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Purple (बैंगनी) । Lucky Number (भाग्यांक): 2

मीन (Pisces) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है,भावनाएं, संवेदनशीलता और कल्पना चरम पर रहेगी. कोई बड़ा निर्णय मन से लेना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा रुककर व्यावहारिक विश्लेषण (Practical Analysis) करना सही रहेगा. कार्यस्थल पर लोग आपकी बात मानेंगे, पर आप जल्द थक सकते हैं. रिश्तों में कोमलता, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. छात्रों के लिए कला, साहित्य और आध्यात्मिक-विषय अत्यंत शुभ. सेहत में पानी की कमी और सिर भारी.

Career (करियर): लोग आपकी बात मानेंगे.
Love (प्रेम): रोमांस और जुड़ाव.
Education (शिक्षा): साहित्य-कला शुभ.
Health (सेहत): सिर भारी-डिहाइड्रेशन.
Finance (धन): भावुक खर्च बढ़ेगा.
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का जप.
Lucky Color (भाग्यशाली रंग): White (सफेद) । Lucky Number (भाग्यांक): 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 02 Dec 2025 06:21 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
