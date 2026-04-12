Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मिथुन: एक्टिव, मौके देने वाला दिन, कम्युनिकेशन चमकेगी।

Rashifal: आज 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार है. पंचांग के अनुसार बैशाख कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि सुबह 01 बजकर 08 मिनट तक रहेगी (14 अप्रैल तक), उपरांत द्वादशी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो सूर्य के साथ शनि, मंगल और बुध मीन राशि में रहेंगे, जिससे मीन राशि में चातुर्ग्रही योग बना हुआ है.

चंद्रमा और राहु कुम्भ राशि में विराजमान रहेंगे. शुक्र मेष राशि में रहेंगे. चंद्रमा कुम्भ राशि में संचरण करेंगे. देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं और केतु सिंह राशि में मौजूद रहेंगे. आज का दिन कैसा रहेगा, अगर आप जानना चाहते हैं, तो चिंता न करें. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों का प्रभाव कैसा रहेगा, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

आज का दिन आपके लिए एनर्जी और उत्साह से भरा रहेगा. सुबह से ही कुछ नया करने का मन करेगा और आप अपने कामों को लेकर काफी एक्टिव रहेंगे. आज आपकी पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक करेगी और आप जहां भी जाएंगे, ध्यान खींचेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर हल्की बहस हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से माहौल संभाल लेंगे. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार में आपकी बात को महत्व दिया जाएगा.

व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बिजनेस करने वालों के लिए पुराने संपर्क फायदेमंद साबित होंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई प्लानिंग कर सकते हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. पार्टनर की बातों को समझें, जल्दबाजी में रिएक्ट न करें. शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य: आज शरीर में हल्की थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त पानी पिएं और आराम करें.

लकी अंक: 7

लकी कलर: लाल

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

आज क्या करें: नए काम की शुरुआत करें और आत्मविश्वास बनाए रखें.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन थोड़ा शांत लेकिन स्थिर रहेगा. आप हर काम को सोच-समझकर करेंगे और जल्दबाजी से दूर रहेंगे. धैर्य और समझदारी आज आपको आगे बढ़ाएगी.

पारिवारिक जीवन: घर में सुकून भरा माहौल रहेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और परिवार में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे. व्यापार में धीरे-धीरे लाभ होगा, कोई बड़ी डील हो सकती है.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को मेहनत का फल मिलने वाला है. जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समझदारी और भरोसा बढ़ेगा. शादीशुदा जीवन में स्थिरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: गले या सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है, ठंडी चीजों से बचें.

लकी अंक: 4

लकी कलर: सफेद

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

आज क्या करें: धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए काफी एक्टिव और मौके देने वाला रहेगा. सुबह से ही दिमाग तेज चलेगा और आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करेंगे. आपकी बात करने की कला आज लोगों को प्रभावित करेगी और नए कनेक्शन बनेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल खुशहाल रहेगा और परिवार के लोग आपका पूरा साथ देंगे. किसी पुराने मुद्दे पर खुलकर बातचीत होगी, जिससे रिश्तों में और मजबूती आएगी. भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ होगी और सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे. बिजनेस में नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं और कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है, खासकर जो इंटरव्यू या एग्जाम दे रहे हैं. नई चीजें सीखने का मन करेगा और आपको सही दिशा भी मिलेगी.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा लोग किसी छोटी ट्रिप का प्लान कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए थोड़ा आराम जरूरी है. मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम रखें.

लकी अंक: 2

लकी कलर: आसमानी

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

आज क्या करें: नए लोगों से मिलें और अपने आइडिया शेयर करें.

कर्क राशि

आज का दिन थोड़ा भावनात्मक और सोच-विचार वाला रहेगा. आप छोटी-छोटी बातों को ज्यादा महसूस कर सकते हैं. दिन के अंत में मन हल्का और संतुष्ट महसूस होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी पुराने मामले को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से उसे सुलझा लेंगे. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार में अपनापन महसूस होगा.

व्यापार तथा नौकरी: काम में शुरुआत में रुकावट आ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक होता जाएगा. ऑफिस में धैर्य से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को आज फोकस बनाए रखना जरूरी है. पढ़ाई में मन थोड़ा भटक सकता है, इसलिए टाइम टेबल फॉलो करें.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनाएं गहरी होंगी. पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी और नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, बाहर का खाना अवॉइड करें. हल्का और हेल्दी भोजन लें.

लकी अंक: 6

लकी कलर: सफेद

उपाय: चावल और दूध का दान करें.

आज क्या करें: अपने मन की बात किसी करीबी से शेयर करें.

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और पहचान बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने काम को लेकर पूरी तरह फोकस में रहेंगे. लोग आपकी पर्सनालिटी और फैसलों से प्रभावित होंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में आपकी बात को महत्व मिलेगा और परिवार के लोग आपकी सलाह मानेंगे. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी भूमिका अहम रहेगी.

व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. बिजनेस में भी अच्छा लाभ हो सकता है और आपकी मेहनत रंग लाएगी.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग हैं. जो लोग करियर में बदलाव सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आप दोनों के बीच समझ बढ़ेगी. शादीशुदा जीवन में खुशी बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन ओवरवर्क से बचें.

लकी अंक: 9

लकी कलर: गोल्डन

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और आदित्य मंत्र का जाप करें.

आज क्या करें: अपने टैलेंट को खुलकर दिखाएं.

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपके लिए प्लानिंग और परफेक्शन का रहेगा. आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे. छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना आज आपको फायदा देगा.

पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे. परिवार के लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपकी सराहना करेंगे.

व्यापार तथा नौकरी: काम में सफलता मिलेगी और सीनियर्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे. बिजनेस में छोटे-छोटे लाभ मिलते रहेंगे.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और कोई नया टॉपिक अच्छे से समझ आएगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता और समझदारी बढ़ेगी. पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में जलन हो सकती है, इसलिए ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें.

लकी अंक: 4

लकी कलर: हल्का हरा

उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

आज क्या करें: अपने काम को प्लानिंग के साथ पूरा करें.

आज का दिन संतुलन और समझदारी का रहेगा. आप हर स्थिति को शांत दिमाग से संभालने की कोशिश करेंगे. दिन सामान्य रहेगा, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति का माहौल रहेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में सहयोग मिलेगा और टीमवर्क के जरिए काम पूरे होंगे. बिजनेस में भी धीरे-धीरे फायदा मिलेगा.

करियर तथा शिक्षा: नई दिशा मिलने के संकेत हैं. स्टूडेंट्स को मेहनत जारी रखनी होगी.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी और बातचीत बेहतर होगी.

स्वास्थ्य: थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है.

लकी अंक: 7

लकी कलर: गुलाबी

उपाय: सफेद फूल भगवान को अर्पित करें.

आज क्या करें: हर फैसले में संतुलन बनाए रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे. आपको अपने गुस्से और भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा. धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे सुलझा लेंगे. परिवार का साथ मिलेगा.

व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन हार न मानें. कोशिश करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स का ध्यान भटक सकता है, इसलिए पढ़ाई पर फोकस जरूरी है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गलतफहमी से बचें. खुलकर बात करें और ईगो से दूर रहें.

स्वास्थ्य: तनाव या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसलिए रिलैक्स रहने की कोशिश करें.

लकी अंक: 1

लकी कलर: मरून

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

आज क्या करें: गुस्से पर कंट्रोल रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव और भाग्यशाली रहेगा. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और नए मौके मिलेंगे. आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशी का माहौल रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है.

व्यापार तथा नौकरी: नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस में भी अच्छा लाभ होगा.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी और पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी.

लकी अंक: 5

लकी कलर: पीला

उपाय: गरीबों को पीले फल दान करें.

आज क्या करें: नए काम की शुरुआत करें.

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन मेहनत और परिणाम का रहेगा. आपकी लगन आपको आगे बढ़ाएगी. धैर्य के साथ काम करना जरूरी है.

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा और घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. आपके फैसलों को सराहा जाएगा.

व्यापार तथा नौकरी: काम में तरक्की के संकेत हैं और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. बिजनेस में भी फायदा होगा.

करियर तथा शिक्षा: नई उपलब्धि मिल सकती है. स्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिलेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है, ध्यान रखें.

लकी अंक: 8

लकी कलर: ग्रे

उपाय: काले तिल का दान करें.

आज क्या करें: अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए क्रिएटिव और नया सोचने वाला रहेगा. आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे. आपकी सोच दूसरों से हटकर होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में सामान्य माहौल रहेगा और परिवार के साथ तालमेल बना रहेगा. किसी सदस्य से खास बातचीत हो सकती है.

व्यापार तथा नौकरी: नई आइडिया से फायदा मिलेगा. ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी और पढ़ाई में मन लगेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में नयापन आएगा और पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है.

लकी अंक: 3

लकी कलर: बैंगनी

उपाय: जरूरतमंद को कपड़े दान करें.

आज क्या करें: अपने नए आइडिया पर काम करें.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए शांत और सुकून भरा रहेगा. आप अपने मन की सुनेंगे और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में अपनापन और प्यार बढ़ेगा.

व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता रहेगी और धीरे-धीरे लाभ मिलेगा. ऑफिस में माहौल आपके पक्ष में रहेगा.

करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्यार और समझदारी बढ़ेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा सोचने से बचें.

लकी अंक: 6

लकी कलर: फिरोजी

उपाय: मछलियों को आटा खिलाएं.

आज क्या करें: अपने मन की सुनें और पॉजिटिव रहें.

अक्षय तृतीया 2026: एक ही पर्व, लेकिन शहर और गांव की परंपरा में बड़ा अतंर?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.