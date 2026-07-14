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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVinayak Chaturthi 2026: आषाढ़ विनायक चतुर्थी कब ? कामयाबी और तरक्की के लिए ऐसे करें व्रत, बप्पा देंगे आशीष

Vinayak Chaturthi 2026: आषाढ़ विनायक चतुर्थी कब ? कामयाबी और तरक्की के लिए ऐसे करें व्रत, बप्पा देंगे आशीष

Anirudh Vinayak Chaturthi 2026: आषाढ़ माह में विनायक चतुर्थी 17 जुलाई 2026 को है. इस दिन गणेश जी के अनिरुद्ध रूप की पूजा की जाएगी, जानें बप्पा के इस स्वरूप की पूजा से क्या फल मिलता है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 14 Jul 2026 10:54 AM (IST)
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Ashadha Vinayak Chaturthi 2026: आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी के दिन अनिरुद्ध गणेश का पूजन एवं व्रत किया जाता है. भगवान गणेश के विभिन्न रूपों में से एक रूप अनिरुद्ध भी हैं. इस साल आषाढ़ विनायक चतुर्थी 17 जुलाई 2026 शुक्रवार को है. इस व्रत में सन्यासियों को तुम्बी दान करने का विधान है. 

मान्यता है कि जो साधक इस दिन विधिविधान से व्रत कर गणेश जी की पूजा करता है उसे विघ्नों, मानसिक अशान्ति और व्यावसायिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं आषाढ़ विनायक चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, विधि और मंत्र.

आषाढ़ विनायक चतुर्थी 2026 मुहूर्त

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जुलाई 2026 को सुबह 6 बजकर 27 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 18 जुलाई 2026 को सुबह 4.42 मिनट पर समाप्त होगी.

आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी क्यों है खास

गणेश पुराण और शिव पुराण में इस बात का उल्लेख है कि स्वयं देवी पार्वती ने विनायक की रचना की थी और भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया था. मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर उनकी पूजा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सफलता प्राप्त होती है इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले श्रीगणेश का पूजन करने की परंपरा है.

किन लोगों को करनी चाहिए विनायक चतुर्थी व्रत

पुराणों के अनुसार भगवान गणेश बुद्धि और सिद्धि के अधिपति हैं. ऐसे में छात्रों को विनायक चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा और व्रत करना चाहिए. मान्यता है इससे व्यक्ति की निर्णय क्षमता बढ़ती है, अध्ययन में सफलता मिलती है और मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है.

विनायक चतुर्थी पर पूजा में क्या अर्पित करें?

  • दूर्वा (21 गांठ या 21 तिनके)
  • लाल या पीले फूल
  • मोदक या लड्डू
  • सिंदूर
  • अक्षत
  • चंदन
  • धूप-दीप
  • नारियल और मौसमी फल

पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें

  • ॐ गं गणपतये नमः.
  • वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

विनायक चतुर्थी उपाय

विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा (दूब) चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. मान्यता है कि इससे विघ्न दूर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है.

मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं
गणेश जी को उनके प्रिय मोदक या बेसन के लड्डू अर्पित करें. पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में परिवार में बांटें. इससे सुख-समृद्धि और मंगल की प्राप्ति होती है.

गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश चालीसा का पाठ करें
इस दिन श्रद्धापूर्वक गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश चालीसा का पाठ करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे बुद्धि, विवेक और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है.

जरूरतमंदों को हरी वस्तुओं का दान करें
हरी मूंग, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र या गौशाला में हरा चारा दान करें. यह उपाय भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और शुभ फल पाने के लिए लाभकारी माना जाता है.

गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाएं
विनायक चतुर्थी के दिन गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाएं. मान्यता है कि इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है, आर्थिक बाधाएं कम होती हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

FAQ 1. आषाढ़ विनायक चतुर्थी 2026 कब है?

उत्तर: आषाढ़ विनायक चतुर्थी 17 जुलाई 2026, शुक्रवार को है.

FAQ 2. विनायक चतुर्थी पर क्या चढ़ाना चाहिए?

उत्तर: गणेश जी को 21 दूर्वा, मोदक, लाल फूल, सिंदूर, चंदन और नारियल अर्पित करें.

FAQ 3. विनायक चतुर्थी का क्या महत्व है?

उत्तर: मान्यता है कि इस दिन गणेश पूजा और व्रत करने से विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि बढ़ती है और कार्यों में सफलता मिलती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Vinayak Chaturthi 2026 Ashadha Vinayak Chaturthi 2026
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