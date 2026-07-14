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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhaumvati Amavasya 2026: क्यों खास है ये भौमवती अमावस्या ? पुण्य पाने के लिए शाम को जरुर करें ये खास काम

Bhaumvati Amavasya 2026: क्यों खास है ये भौमवती अमावस्या ? पुण्य पाने के लिए शाम को जरुर करें ये खास काम

Bhaumvati Amavasya 2026: आज आषाढ़ माह की भौमवती अमावस्या है. 1000 सोमवती अमावस्या से बढ़कर भौमवती अमावस्या मानी गई है, इस दिन क्या करने से पुण्य मिलता है देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 14 Jul 2026 09:09 AM (IST)
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Bhaumvati Amavasya 2026: आज भौमवती अमावस्या है. मंगलवार को जब अमावस्या पड़ती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है. ये दिन न सिर्फ पितरों के तर्पण, दान और पूजन के लिए खास है बल्कि अमावस्या पर जो हनुमान जी की पूजा करता है उसके जन्मों जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाते हैं.

तमाम सुखों का जीवन में आगमन होता है. ये भौमवती अमावस्या बहुत खास मानी जा रही है, क्या है इसका महत्व और इस दिन सुबह से लेकर रात्रि काल तक क्या कार्य करने पर सुखों की प्राप्ति होती है जान लें.

 
 
 
 
 
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क्यों खास है ये भौमवती अमावस्या

प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और वृंदावन स्थित श्री मलूक पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी के अनुसार हजारों सोमवती अमावस्या से बढ़कर भौमवती अमावस्या मानी गई है. भौमवती अमावस्या के दिन जो सुबह के समय गंगा स्नान करता है उसका अनंत फल मिलता है (जिसका कभी अंत नहीं होता)

भौमवती अमावस्या पर सुबह से रात्रि तक क्या करें

सुबह 4 - सुबह 5 बजे के बीच

ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें गंगा स्नान करने पर न सिर्फ जाने-अनजाने में किए गए पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है.

सुबह 6 - सुबह 9.30 बजे के बीच

अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाएं तो इस समय तक स्नान कर लें. फिर  हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें. पीपल की कम से कम 7 या 11 परिक्रमा करें.भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें.

पूर्वाह्न (9:00 से 11:30 बजे)

पितरों के निमित्त तिल मिश्रित जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद को भोजन, फल या वस्त्र दान करें. विष्णु सहस्रनाम, शिव चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.

शाम (5:00 से 7:00 बजे)

पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ॐ पितृभ्यः नमः" का 108 बार जाप करें.

रात्रि (7:00 से 9:00 बजे)

घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. ईशान कोण में एक दीपक रखें. नदी, तालाब में दीपदान करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Jul 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Pitru Amavasya 2026 Bhaumvati Amavasya 2026
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