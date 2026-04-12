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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मअक्षय तृतीया 2026: एक ही पर्व, लेकिन शहर और गांव की परंपरा में बड़ा अतंर?

अक्षय तृतीया 2026: एक ही पर्व, लेकिन शहर और गांव की परंपरा में बड़ा अतंर?

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का खास पर्व है, जिसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं. इस साल यह पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा. जानिए शहर और गांव में इस त्योहार के बीच का अंतर?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 12 Apr 2026 12:54 PM (IST)
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  • शहरी खरीददारी पर केंद्रित, ग्रामीण दान और आस्था पर।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का बेहद ही खास और पवित्र पर्व है, जिसे 'अबूझ मुहूर्त' के नाम से भी जाना जाता है. यानी एक ऐसा दिन जब आप किसी खास ज्योतिषीय गणना के भी विवाह, खरीदारी या नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं. 

शास्त्र बताते हैं कि, इस दिन किए गए शुभ कार्य और दान कभी खत्म नहीं होते, इसलिए इसे अक्षय कहा गया है. लेकिन बदलते समय के साथ इस पर्व को मनाने के तरीके में भी बड़ा बदलाव आया है, खासतौर पर शहर और गांव के बीच इस फर्क को साफ तौर पर देखा जा सकता है. 

अक्षय तृतीया 2026 में कब?

हिंदू पंचांग के अनुसार, अक्षय तृतीया रविवर 19 अप्रैल को पड़ेगी, क्योंकि इस दिन तृतीया तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान रहेगी. तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल को सुबह 10.59 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 20 अप्रैल की सुबह तक रहेगी. ऐसे में किसी भी तरह की खरीदारी या नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए आपके पास 19 अप्रैल का पूरा दिन रहने वाला है.

शहर बनाम ग्रामीण अक्षय तृतीया का बदलता स्वरूप

गांव और शहर में अक्षय तृतीया के बीच का अंतर साफ-साफ देखा जा सकता है. जहां शहरों में अक्षय तृतीया अब धीरे-धीरे एक 'उपभोग का त्योहार' में बदलती जा रही है. बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स इस दिन अच्छे-खासे डिस्काउंट और ऑफर्स चलाते हैं, जिससे लोग सोना खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं. डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ और प्रॉपर्टी जैसी चीजें भी इसी दिन खरीदी जाती हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल कुल सोने की मांग का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह के त्योहारों के दौरान आता है. हालांकि साल 2025 में  सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की वजह से अक्षय तृतीया पर मांग में करीब 10 से 15 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई थी, लेकिन कुल वैल्यू के लिहाज से मार्केट स्थिर बना रहा. 

यह इस चीज को दर्शाता है कि, शहरों में लोग आस्था से अधिक मार्केट ट्रेंड और निवेश के नजरिए से इस दिन को देखने लगे हैं. 

गांव में अक्षय तृतीया का उत्सव अलग क्यों?

बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो यहां आज भी अक्षय तृतीया का मूल स्वरूप कायम है. यहां लोग इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जल और अनाज का दान करते हैं और कृषि से जुड़े कार्यों की शुरुआत करने के लिए शुभ मानते हैं. 

सोना खरीदना यहां भी होता है, लेकिन यह दिखावे या निवेश की रणनीति से नहीं, बल्कि परंपरा के हिस्से के रूप में किया जाता है. कई जगहों पर तो लोग सोना खरीदने की बजाय जरूरतमंदों को दान देना अधिक पुण्यकारी मानते हैं. 

शहर और ग्रामीण में ऐसा अंतर क्यों?

अक्षय तृतीया के दिन शहरी लोग "मैं क्या खरीद रहा हूं" के नजरिए से देखा जाता है, जबकि गांवों में "मैं क्या दे रहा हूं" ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. यही कारण है कि जहां शहरों में अक्षय तृतीया एक बड़े मार्केट आयोजन में बदलती जा रही है, वहीं गांवों में यह अब भी आस्था, परंपरा और सामाजिक संतुलन का प्रतीक बनी हुई है. 

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन सोना खरीदना समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि, आज के समय में काफी लोग इस परंपरा को समझने की बजाय केवल धार्मिक ट्रेंड के आधार पर फैसला लेते हैं. बिना जरूरत के खर्च करना या केवल दिखावे के लिए खरीदारी करना इस पर्व की मूल भावना के बिल्कुल उलट है. 

बात साफ है कि, अक्षय तृतीया का असली मतलब केवल सोना खरीदना नहीं, बल्कि ऐसे कार्यों को करना है जिसका फल लंबे समय तक बना रहे. शहरों ने इस त्योहार को बाजार के नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, जबकि गांवों में यह अब भी आस्था और संतुलन का प्रतीक है. अब यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि, वह इस दिन मात्र खरीदारी का अवसर बनाता है या इसे सही मायनों में अक्षय बनाने की कोशिश करता है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 12 Apr 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Festival Akshaya Tritiya Rural Urban Akshaya Tritiya 2026

Frequently Asked Questions

अक्षय तृतीया 2026 में कब मनाई जाएगी?

अक्षय तृतीया 2026 में रविवार, 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान रहेगी।

अक्षय तृतीया को 'अबूझ मुहूर्त' क्यों कहा जाता है?

अक्षय तृतीया को 'अबूझ मुहूर्त' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन किसी खास ज्योतिषीय गणना के बिना भी विवाह, खरीदारी या नए कामों की शुरुआत की जा सकती है।

शहरों में अक्षय तृतीया का स्वरूप कैसे बदल रहा है?

शहरों में अक्षय तृतीया अब 'उपभोग का त्योहार' बनती जा रही है, जहाँ लोग निवेश और मार्केट ट्रेंड के नजरिए से सोना और अन्य चीजें खरीदते हैं।

गांवों में अक्षय तृतीया का उत्सव कैसा होता है?

गांवों में अक्षय तृतीया का मूल स्वरूप कायम है, जहाँ लोग भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दान देते हैं और कृषि कार्यों की शुरुआत करते हैं।

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