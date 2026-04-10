Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मीन: भावनात्मक और रचनात्मक, दिल लगाकर प्रयास करेंगे, मदद करेंगे।

Rashifal: आज 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार है. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आपके लिए थोड़ा भागदौड़ भरा लेकिन फायदेमंद रहने वाला है. छोटी-छोटी बातों में भी आपको सीख मिलेगी. मन में कुछ नया करने की इच्छा जागेगी, जो आगे चलकर फायदा दे सकती है.

पारिवारिक जीवन: घर में हल्का-फुल्का तनाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से संभाल लेंगे.

घर में हल्का-फुल्का तनाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से संभाल लेंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम में तेजी आएगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

काम में तेजी आएगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को फोकस बनाए रखना होगा, तभी रिजल्ट मिलेगा.

स्टूडेंट्स को फोकस बनाए रखना होगा, तभी रिजल्ट मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.

पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है.

सिरदर्द या थकान हो सकती है. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: पीला

पीला उपाय: हनुमान जी को गुड़ अर्पित करें.

हनुमान जी को गुड़ अर्पित करें. आज क्या करें: किसी पुराने काम को पूरा करने की कोशिश करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे.आपके लिए संतुलन बनाने का है. हर काम को सोच-समझकर करना बेहतर रहेगा. दिन में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, सबका साथ मिलेगा.

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, सबका साथ मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में छोटा फायदा हो सकता है.

बिजनेस में छोटा फायदा हो सकता है. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन लगेगा और नया सीखने को मिलेगा.

पढ़ाई में मन लगेगा और नया सीखने को मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी.

रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: क्रीम

क्रीम उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

गाय को हरा चारा खिलाएं. आज क्या करें: नए प्लान बनाने से पहले सलाह जरूर लें.

मिथुन राशि

आज आपका दिन आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव में संचरण करेगे.काफी एक्टिव रहेगा. कई काम एक साथ आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे. दिमाग तेज चलेगा और सही फैसले लेने में मदद करेगा.

पारिवारिक जीवन: भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा.

भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी तारीफ हो सकती है.

ऑफिस में आपकी तारीफ हो सकती है. करियर तथा शिक्षा: नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा.

नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर से छोटी नोकझोंक हो सकती है.

पार्टनर से छोटी नोकझोंक हो सकती है. स्वास्थ्य: गले या सर्दी की परेशानी हो सकती है.

गले या सर्दी की परेशानी हो सकती है. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: हरा

हरा उपाय: तुलसी के पौधे में जल दें.

तुलसी के पौधे में जल दें. आज क्या करें: समय का सही उपयोग करें.

कर्क राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेगे.भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील बना सकता है. आप छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं. खुद को शांत रखने की जरूरत है.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें.

घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें. व्यापार तथा नौकरी: काम में ध्यान देना जरूरी है.

काम में ध्यान देना जरूरी है. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को मेहनत बढ़ानी होगी.

स्टूडेंट्स को मेहनत बढ़ानी होगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्ते में समझदारी से काम लें.

रिश्ते में समझदारी से काम लें. स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान महसूस होगी.

नींद पूरी न होने से थकान महसूस होगी. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: सफेद

सफेद उपाय: चावल का दान करें.

चावल का दान करें. आज क्या करें: खुद के लिए थोड़ा समय निकालें.

सिंह राशि

आज आपका दिन आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आत्मविश्वास और ऊर्जावान रहेगा. आपके आसपास के लोग आपकी लीडरशिप और निर्णय क्षमता से प्रभावित होंगे. नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी लेने का समय अनुकूल है. आज जो भी निर्णय आप लेंगे, वह भविष्य में आपको लाभ पहुंचा सकता है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में हर किसी का सहयोग मिलेगा. माता-पिता से मार्गदर्शन मिलेगा और घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा. छोटे बच्चों के साथ समय बिताना आज लाभकारी रहेगा.

परिवार में हर किसी का सहयोग मिलेगा. माता-पिता से मार्गदर्शन मिलेगा और घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा. छोटे बच्चों के साथ समय बिताना आज लाभकारी रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे. बिजनेस में नए क्लाइंट और ऑर्डर मिलने की संभावना है.

ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे. बिजनेस में नए क्लाइंट और ऑर्डर मिलने की संभावना है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. नए विषय सीखने का मौका मिलेगा और जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे.

छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. नए विषय सीखने का मौका मिलेगा और जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय मिलेगा. सिंगल लोग आज किसी नए व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं.

पार्टनर के साथ रोमांटिक समय मिलेगा. सिंगल लोग आज किसी नए व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं. स्वास्थ्य: आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी. हल्की-फुल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है.

आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी. हल्की-फुल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: गोल्डन

गोल्डन उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और सुबह सूरज को देखें.

सूर्य देव को जल अर्पित करें और सुबह सूरज को देखें. आज क्या करें: अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी नए प्रोजेक्ट में पहल करें.

कन्या राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.सोच-समझकर निर्णय लेने का रहेगा. आपके धैर्य और विवेक की परीक्षा हो सकती है. जो काम आपने लंबे समय से अधूरे छोड़े थे, उन्हें पूरा करने का अच्छा मौका है.

पारिवारिक जीवन: घर में तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. किसी बुजुर्ग की सलाह आपको नई दिशा दिखा सकती है. घर के छोटे बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

घर में तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. किसी बुजुर्ग की सलाह आपको नई दिशा दिखा सकती है. घर के छोटे बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपका काम व्यवस्थित रहेगा. किसी नई जिम्मेदारी को संभालने की संभावना है. बिजनेस में छोटे-छोटे निवेश सोच-समझकर करें.

ऑफिस में आपका काम व्यवस्थित रहेगा. किसी नई जिम्मेदारी को संभालने की संभावना है. बिजनेस में छोटे-छोटे निवेश सोच-समझकर करें. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में मन लगाकर काम करें. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को फायदा मिलेगा.

छात्रों के लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में मन लगाकर काम करें. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को फायदा मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ संवाद मजबूत रहेगा. किसी नकारात्मक स्थिति को समझदारी से सुलझाना आवश्यक होगा.

पार्टनर के साथ संवाद मजबूत रहेगा. किसी नकारात्मक स्थिति को समझदारी से सुलझाना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य: थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है. खानपान में संतुलन बनाए रखें.

थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है. खानपान में संतुलन बनाए रखें. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: नीला

नीला उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. आज क्या करें: हर काम को प्लानिंग और समयबद्ध तरीके से करें.

तुला राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे. आपके लिए संतुलन और समझदारी से काम करने का है. कोई भी निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर विचार करें. दिन के मध्य में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में भावनात्मक तालमेल बना रहेगा. छोटे-मोटे मतभेद धैर्य से सुलझ जाएंगे.

परिवार में भावनात्मक तालमेल बना रहेगा. छोटे-मोटे मतभेद धैर्य से सुलझ जाएंगे. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है. नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है.

ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है. नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा. नई किताबें या कोर्स आपके लिए लाभकारी साबित होंगे.

छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा. नई किताबें या कोर्स आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्यार और समझदारी बढ़ेगी. पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा.

रिश्तों में प्यार और समझदारी बढ़ेगी. पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज लाभकारी है.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज लाभकारी है. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: गुलाबी

गुलाबी उपाय: माता लक्ष्मी को सुगंधित फूल अर्पित करें.

माता लक्ष्मी को सुगंधित फूल अर्पित करें. आज क्या करें: अपने मन की सुनें और किसी भी विवाद में गुस्सा न करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.गहन सोच और रणनीति बनाने का है. आपकी समझदारी और निर्णायक क्षमता आज काफी मददगार साबित होगी. किसी पुराने काम को पूरा करने का सही समय है.

पारिवारिक जीवन: परिवार के किसी सदस्य की मदद करने की आवश्यकता पड़ सकती है. भावनात्मक तालमेल बनाए रखें.

परिवार के किसी सदस्य की मदद करने की आवश्यकता पड़ सकती है. भावनात्मक तालमेल बनाए रखें. व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में लाभ मिलने की संभावना है. ऑफिस में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है.

बिजनेस में लाभ मिलने की संभावना है. ऑफिस में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को सफलता मिलेगी.

छात्रों को मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को सफलता मिलेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ विश्वास और प्रेम बढ़ेगा. रिश्तों में समझदारी से काम लेना लाभकारी होगा.

पार्टनर के साथ विश्वास और प्रेम बढ़ेगा. रिश्तों में समझदारी से काम लेना लाभकारी होगा. स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. खानपान में संतुलन बनाए रखें.

पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. खानपान में संतुलन बनाए रखें. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: मैरून

मैरून उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और प्रतिदिन आरती करें.

शिवलिंग पर जल अर्पित करें और प्रतिदिन आरती करें. आज क्या करें: अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और रणनीति बनाएं.

धनु राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेगे.आपके लिए उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. आप नए अवसर पहचानेंगे और उन्हें अपनाने में सक्षम रहेंगे. यात्रा या नए संपर्क का समय अनुकूल है.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशी और सकारात्मक माहौल रहेगा. परिवार के साथ बातचीत और समय बिताना लाभकारी रहेगा.

घर में खुशी और सकारात्मक माहौल रहेगा. परिवार के साथ बातचीत और समय बिताना लाभकारी रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में प्रगति होगी. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत सफल रहेगी.

काम में प्रगति होगी. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत सफल रहेगी. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को नई दिशा मिलेगी और पढ़ाई में मन लगेगा.

छात्रों को नई दिशा मिलेगी और पढ़ाई में मन लगेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ सामंजस्य बना रहेगा. नए रिश्ते में रुचि बढ़ सकती है.

पार्टनर के साथ सामंजस्य बना रहेगा. नए रिश्ते में रुचि बढ़ सकती है. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज बनाए रखें.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज बनाए रखें. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: लाल

लाल उपाय: केले के पेड़ को जल दें.

केले के पेड़ को जल दें. आज क्या करें: नए अवसरों को अपनाएं और खुद पर भरोसा रखें.

मकर राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.जिम्मेदारी और मेहनत से भरा रहेगा. आप अपने कामों को समय पर पूरा करने पर ध्यान देंगे. आज आपकी योजना और अनुशासन का फायदा मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा. बुजुर्गों की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी. घर में खुशियों का माहौल रहेगा.

परिवार का सहयोग मिलेगा. बुजुर्गों की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी. घर में खुशियों का माहौल रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: मेहनत का परिणाम मिलेगा. किसी नई योजना को लागू करना फायदेमंद रहेगा.

मेहनत का परिणाम मिलेगा. किसी नई योजना को लागू करना फायदेमंद रहेगा. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को मेहनत जारी रखनी होगी. किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है.

छात्रों को मेहनत जारी रखनी होगी. किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी. पार्टनर के साथ विश्वास मजबूत होगा.

रिश्तों में स्थिरता रहेगी. पार्टनर के साथ विश्वास मजबूत होगा. स्वास्थ्य: थकान या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है.

थकान या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: ग्रे

ग्रे उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं. आज क्या करें: समय का सही इस्तेमाल करें और अनुशासन बनाए रखें.

कुंभ राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आपके लिए विचारशील और रचनात्मक रहेगा. नई योजनाओं पर काम करना फायदेमंद होगा. आप किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने में सक्षम होंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा. किसी बुजुर्ग की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी.

परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा. किसी बुजुर्ग की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम के नए तरीके अपनाने से फायदा होगा. बिजनेस में नए संबंध बन सकते हैं.

ऑफिस में काम के नए तरीके अपनाने से फायदा होगा. बिजनेस में नए संबंध बन सकते हैं. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा. नई टेक्निक सीखना फायदेमंद साबित होगा.

छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा. नई टेक्निक सीखना फायदेमंद साबित होगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. रिश्तों में समझदारी और अपनापन बढ़ेगा.

पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. रिश्तों में समझदारी और अपनापन बढ़ेगा. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ध्यान और हल्की एक्सरसाइज लाभकारी है.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ध्यान और हल्की एक्सरसाइज लाभकारी है. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: आसमानी

आसमानी उपाय: जरूरतमंदों को कपड़े दान करें.

जरूरतमंदों को कपड़े दान करें. आज क्या करें: अपने आइडिया पर काम शुरू करें और नए प्रयोग करें.

मीन राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आपके लिए भावनात्मक और रचनात्मक रहेगा. आप अपने कामों में दिल लगाकर प्रयास करेंगे और दूसरों की मदद करने में आगे रहेंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.

परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार होगा. नई योजना या प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है.

काम में सुधार होगा. नई योजना या प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत रंग लाएगी.

छात्रों के लिए पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत रंग लाएगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में अपनापन और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा.

रिश्तों में अपनापन और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें. ध्यान और योग मददगार होंगे.

मानसिक तनाव से बचें. ध्यान और योग मददगार होंगे. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: बैंगनी

बैंगनी उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें.

भगवान विष्णु का स्मरण करें. आज क्या करें: सकारात्मक सोच बनाए रखें और खुद को प्रेरित रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.