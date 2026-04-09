आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे.आज आपके दिन की शुरुआत थोड़ी उत्साह और हल्की चुनौतियों के साथ होगी. परिवार में छोटे-मोटे मतभेद आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं. काम और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय है, हल्के-फुल्के निर्णय तुरंत न लें.

पारिवारिक जीवन: परिवार में हल्की बहस हो सकती है, लेकिन संवाद से सब ठीक हो जाएगा.

परिवार में हल्की बहस हो सकती है, लेकिन संवाद से सब ठीक हो जाएगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी तेजी आएगी, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाने का समय है.

काम में थोड़ी तेजी आएगी, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाने का समय है. करियर तथा शिक्षा: शिक्षा में नई चीजें सीखने का मन रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत जरूरी है.

शिक्षा में नई चीजें सीखने का मन रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत जरूरी है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातें खुशी देंगी, रोमांस बढ़ेगा.

पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातें खुशी देंगी, रोमांस बढ़ेगा. स्वास्थ्य: सिर दर्द या हल्की थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त नींद लें.

सिर दर्द या हल्की थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त नींद लें. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: नारंगी

नारंगी उपाय: घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखें.

घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखें. आज क्या करें: काम में नए आइडिया पर फोकस करें और तनाव से दूर रहें.

वृषभ राशि (Taurus)

आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा. धैर्य और समझदारी से फैसले लेने का समय है. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल शांत रहेगा, बुजुर्गों की बातों को महत्व दें.

घर में माहौल शांत रहेगा, बुजुर्गों की बातों को महत्व दें. व्यापार तथा नौकरी: वित्तीय लेन-देन में सतर्क रहें, निवेश सोच-समझ कर करें.

वित्तीय लेन-देन में सतर्क रहें, निवेश सोच-समझ कर करें. करियर तथा शिक्षा: ऑफिस या पढ़ाई में सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, जल्दी परिणाम की उम्मीद न करें.

ऑफिस या पढ़ाई में सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, जल्दी परिणाम की उम्मीद न करें. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ टाइम बिताना अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

साथी के साथ टाइम बिताना अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे. स्वास्थ्य: पेट या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें.

पेट या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: हरा

हरा उपाय: हर सुबह नीम के पेड़ के पास ध्यान करें.

हर सुबह नीम के पेड़ के पास ध्यान करें. आज क्या करें: खर्च पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज चंद्रमा आपके राशि की सातवां भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए बदलाव और नई योजनाओं का है. मन में उत्साह और नई ऊर्जा महसूस होगी. समय पर सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी बनेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा, छोटे बच्चों से खुशी मिलेगी.

परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा, छोटे बच्चों से खुशी मिलेगी. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ध्यान से काम करें.

ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ध्यान से काम करें. करियर तथा शिक्षा: शिक्षा या ट्रेनिंग में प्रगति होगी, ऑनलाइन कोर्स करने का समय सही है.

शिक्षा या ट्रेनिंग में प्रगति होगी, ऑनलाइन कोर्स करने का समय सही है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ रोमांटिक पल बितेंगे, प्यार में मजबूती आएगी.

साथी के साथ रोमांटिक पल बितेंगे, प्यार में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य: हल्की थकान और आंखों में चिड़चिड़ापन हो सकता है.

हल्की थकान और आंखों में चिड़चिड़ापन हो सकता है. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: नीला

नीला उपाय: सुबह सूरज की रोशनी में 10 मिनट रहें.

सुबह सूरज की रोशनी में 10 मिनट रहें. आज क्या करें: नए विचारों को नोट करें और व्यायाम जरूर करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए भावनाओं और समझदारी का संतुलन लेकर आएगा. परिवार और काम में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है. छोटे निवेश और सोच-समझ कर लिए गए फैसले लाभ देंगे.

पारिवारिक जीवन: माता-पिता की सलाह आज काम आएगी, घर में प्यार भरा माहौल रहेगा.

माता-पिता की सलाह आज काम आएगी, घर में प्यार भरा माहौल रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति की संभावना है.

व्यापार में नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति की संभावना है. करियर तथा शिक्षा: मेहनत का फल मिलेगा, पढ़ाई या काम में सफलता संभव है.

मेहनत का फल मिलेगा, पढ़ाई या काम में सफलता संभव है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम में समझ बढ़ेगी, छोटी बातों पर झगड़े टालें.

प्रेम में समझ बढ़ेगी, छोटी बातों पर झगड़े टालें. स्वास्थ्य: पेट और लीवर पर ध्यान दें, हल्का और ताजा भोजन करें.

पेट और लीवर पर ध्यान दें, हल्का और ताजा भोजन करें. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: सफ़ेद

सफ़ेद उपाय: रात को दूध में हल्दी डालकर पीएं.

रात को दूध में हल्दी डालकर पीएं. आज क्या करें: परिवार के साथ समय बिताएं और जरूरी निर्णय सोच-समझ कर लें.

सिंह राशि (Leo)

आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.आज आपका आत्मविश्वास और जोश उच्च रहेगा. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अहंकार से बचें. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना आपके मूड को और बेहतर बनाएगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार में बच्चों से खुशी मिलेगी, बड़े सदस्यों की बात सुनें.

परिवार में बच्चों से खुशी मिलेगी, बड़े सदस्यों की बात सुनें. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में नेतृत्व का मौका मिलेगा, जिम्मेदारी संभालें.

ऑफिस में नेतृत्व का मौका मिलेगा, जिम्मेदारी संभालें. करियर तथा शिक्षा: नई योजना बनाएं, टीमवर्क में सफलता मिलेगी.

नई योजना बनाएं, टीमवर्क में सफलता मिलेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार में रोमांस बढ़ेगा, साथी को सरप्राइज दें.

प्यार में रोमांस बढ़ेगा, साथी को सरप्राइज दें. स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या कमजोरी हो सकती है, हल्की एक्सरसाइज करें.

जोड़ों में दर्द या कमजोरी हो सकती है, हल्की एक्सरसाइज करें. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: सुनहरा

सुनहरा उपाय: पीले फूल मंदिर या पूजा में चढ़ाएं.

पीले फूल मंदिर या पूजा में चढ़ाएं. आज क्या करें: आत्मविश्वास के साथ अपने विचार दूसरों के सामने रखें.

कन्या राशि (Virgo)

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन योजना और अनुशासन का है. काम और पढ़ाई में ध्यान देने से सफलता मिलेगी. छोटे फैसलों में सतर्क रहना जरूरी है, जल्दबाजी नुकसान कर सकती है.

पारिवारिक जीवन: घर में कोई पुराना मसला हल हो सकता है, रिश्ते मजबूत होंगे.

घर में कोई पुराना मसला हल हो सकता है, रिश्ते मजबूत होंगे. व्यापार तथा नौकरी: नौकरी या व्यवसाय में योजना अनुसार प्रगति होगी.

नौकरी या व्यवसाय में योजना अनुसार प्रगति होगी. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान दें, नए विषय सीखने का समय है.

पढ़ाई में ध्यान दें, नए विषय सीखने का समय है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ खुलकर बातचीत करें, प्यार बढ़ेगा.

साथी के साथ खुलकर बातचीत करें, प्यार बढ़ेगा. स्वास्थ्य: आंखों और कानों में ध्यान रखें, नियमित ब्रेक लें.

आंखों और कानों में ध्यान रखें, नियमित ब्रेक लें. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: क्रीम

क्रीम उपाय: प्रतिदिन गीले हाथों से किसी पेड़ को पानी दें.

प्रतिदिन गीले हाथों से किसी पेड़ को पानी दें. आज क्या करें: अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें.

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरा भाव में संचरण करेगे.आज का दिन संतुलन और सामाजिक संबंधों के लिए उत्तम है. नए दोस्त बनाने और नेटवर्क बढ़ाने के लिए समय सही है. काम और घर दोनों में सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.

परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में सहयोगियों से मदद मिलेगी, साझेदारी फायदेमंद रहेगी.

काम में सहयोगियों से मदद मिलेगी, साझेदारी फायदेमंद रहेगी. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में नए विषयों को समझने का मन होगा.

पढ़ाई में नए विषयों को समझने का मन होगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ छोटे रोमांटिक पल खुशी देंगे.

साथी के साथ छोटे रोमांटिक पल खुशी देंगे. स्वास्थ्य: हल्की थकान रहेगी, पानी अधिक पिएं.

हल्की थकान रहेगी, पानी अधिक पिएं. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: गुलाबी

गुलाबी उपाय: घर में रोज सफाई और गंधक का धूप करें.

घर में रोज सफाई और गंधक का धूप करें. आज क्या करें: सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें और पुरानी बातों को भूल जाएँ.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरा भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन मानसिक शक्ति और निर्णय लेने का है. धैर्य और सूझबूझ से कदम बढ़ाना लाभकारी रहेगा. काम और निवेश में सतर्कता दिखाना जरूरी है.

पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत से मतभेद सुलझ सकते हैं, बुजुर्गों को समय दें.

घर में बातचीत से मतभेद सुलझ सकते हैं, बुजुर्गों को समय दें. व्यापार तथा नौकरी: नया प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेगा, जोखिम लेने से बचें.

नया प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेगा, जोखिम लेने से बचें. करियर तथा शिक्षा: कठिन विषयों पर ध्यान दें, मेहनत रंग लाएगी.

कठिन विषयों पर ध्यान दें, मेहनत रंग लाएगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम में ईमानदारी जरूरी है, छोटी बातें अनावश्यक झगड़े पैदा कर सकती हैं.

प्रेम में ईमानदारी जरूरी है, छोटी बातें अनावश्यक झगड़े पैदा कर सकती हैं. स्वास्थ्य: रक्तचाप और दिल की स्थिति पर ध्यान दें.

रक्तचाप और दिल की स्थिति पर ध्यान दें. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: काले

काले उपाय: लाल मोती पहनें या किसी को दान करें.

लाल मोती पहनें या किसी को दान करें. आज क्या करें: काम में सतर्क रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन ऊर्जा और यात्रा का है. नए अवसर मिलेंगे, लेकिन योजना बनाकर ही कदम उठाएं. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है.

परिवार के साथ यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है. व्यापार तथा नौकरी: काम में तेजी आएगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी.

काम में तेजी आएगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी. करियर तथा शिक्षा: शिक्षा में मन लगेगा, नए विषय सीखने का उत्साह रहेगा.

शिक्षा में मन लगेगा, नए विषय सीखने का उत्साह रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम जीवन में रोमांचक पल आएंगे, संवाद बनाए रखें.

प्रेम जीवन में रोमांचक पल आएंगे, संवाद बनाए रखें. स्वास्थ्य: पांव और जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, आराम करें.

पांव और जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, आराम करें. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: नारंगी

नारंगी उपाय: यात्रा से पहले किसी मंदिर में दीपक जलाएं.

यात्रा से पहले किसी मंदिर में दीपक जलाएं. आज क्या करें: नए मौके पकड़ें और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर राशि (Capricorn)

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन मेहनत और जिम्मेदारी का है. धैर्य और अनुशासन से सफलता निश्चित होगी. परिवार और दोस्तों के साथ संतुलन बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन: परिवार के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, घर में सुख रहेगा.

परिवार के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, घर में सुख रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में प्रगति होगी, प्रमोशन या बोनस मिल सकता है.

काम में प्रगति होगी, प्रमोशन या बोनस मिल सकता है. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या ट्रेनिंग में अच्छा समय है, मेहनत रंग लाएगी.

पढ़ाई या ट्रेनिंग में अच्छा समय है, मेहनत रंग लाएगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ संवाद बनाए रखें, प्यार मजबूत होगा.

साथी के साथ संवाद बनाए रखें, प्यार मजबूत होगा. स्वास्थ्य: पीठ और कमर पर ध्यान दें, व्यायाम करें.

पीठ और कमर पर ध्यान दें, व्यायाम करें. लकी अंक: 10

10 लकी कलर: भूरा

भूरा उपाय: सुबह सूरज को अर्घ्य दें और हल्का व्यायाम करें.

सुबह सूरज को अर्घ्य दें और हल्का व्यायाम करें. आज क्या करें: काम में मेहनत करें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

कुम्भ राशि (Aquarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन सोच-विचार और योजना बनाने का है. नई जिम्मेदारियां और अवसर आपके सामने आएंगे. धैर्य और अनुशासन से काम करने पर सफलता निश्चित है.

पारिवारिक जीवन: घर में भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा, संबंध मजबूत होंगे.

घर में भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा, संबंध मजबूत होंगे. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में मेहनत का परिणाम मिलेगा, नए प्रोजेक्ट्स में भाग लें.

ऑफिस में मेहनत का परिणाम मिलेगा, नए प्रोजेक्ट्स में भाग लें. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन लगेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय सही है.

पढ़ाई में मन लगेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय सही है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य: सिरदर्द या हल्की थकान हो सकती है, पर्याप्त पानी पिएं.

सिरदर्द या हल्की थकान हो सकती है, पर्याप्त पानी पिएं. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: बैंगनी

बैंगनी उपाय: घर में रोज हरे पत्ते वाली पौध रखें.

घर में रोज हरे पत्ते वाली पौध रखें. आज क्या करें: काम में अनुशासन बनाए रखें और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मीन राशि (Pisces)

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपकी भावनाओं और रचनात्मकता के लिए उत्तम है. कला, संगीत या रचनात्मक काम में मन लगेगा. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से खुशी बढ़ेगी.