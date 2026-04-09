हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 10 April 2026: मेष से मीन तक 10 अप्रैल का राशिफल, मकर राशि को प्रमोशन के साथ मिल सकता है बोनस

Rashifal 10 April 2026: मेष से मीन तक 10 अप्रैल का राशिफल, मकर राशि को प्रमोशन के साथ मिल सकता है बोनस

Rashifal 10 April 2026: मीन राशि में त्रिग्रही योग बना है.ये समय इंक्रीमेंट, बदलाव है.मेष से मीन तक 10 अप्रैल 2026 का दिन करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 09 Apr 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: आज 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि संध्या 07 बजकर 35 मिनट तक रहेगा,उपरांत नवमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि (Aries)

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे.आज आपके दिन की शुरुआत थोड़ी उत्साह और हल्की चुनौतियों के साथ होगी. परिवार में छोटे-मोटे मतभेद आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं. काम और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय है, हल्के-फुल्के निर्णय तुरंत न लें.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में हल्की बहस हो सकती है, लेकिन संवाद से सब ठीक हो जाएगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी तेजी आएगी, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाने का समय है.
  • करियर तथा शिक्षा: शिक्षा में नई चीजें सीखने का मन रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत जरूरी है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातें खुशी देंगी, रोमांस बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: सिर दर्द या हल्की थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त नींद लें.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: नारंगी
  • उपाय: घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखें.
  • आज क्या करें: काम में नए आइडिया पर फोकस करें और तनाव से दूर रहें.

वृषभ राशि (Taurus)

आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा. धैर्य और समझदारी से फैसले लेने का समय है. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में माहौल शांत रहेगा, बुजुर्गों की बातों को महत्व दें.
  • व्यापार तथा नौकरी: वित्तीय लेन-देन में सतर्क रहें, निवेश सोच-समझ कर करें.
  • करियर तथा शिक्षा: ऑफिस या पढ़ाई में सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, जल्दी परिणाम की उम्मीद न करें.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ टाइम बिताना अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
  • स्वास्थ्य: पेट या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: हरा
  • उपाय: हर सुबह नीम के पेड़ के पास ध्यान करें.
  • आज क्या करें: खर्च पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज चंद्रमा आपके राशि की सातवां भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए बदलाव और नई योजनाओं का है. मन में उत्साह और नई ऊर्जा महसूस होगी. समय पर सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी बनेगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा, छोटे बच्चों से खुशी मिलेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ध्यान से काम करें.
  • करियर तथा शिक्षा: शिक्षा या ट्रेनिंग में प्रगति होगी, ऑनलाइन कोर्स करने का समय सही है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ रोमांटिक पल बितेंगे, प्यार में मजबूती आएगी.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान और आंखों में चिड़चिड़ापन हो सकता है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: नीला
  • उपाय: सुबह सूरज की रोशनी में 10 मिनट रहें.
  • आज क्या करें: नए विचारों को नोट करें और व्यायाम जरूर करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए भावनाओं और समझदारी का संतुलन लेकर आएगा. परिवार और काम में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है. छोटे निवेश और सोच-समझ कर लिए गए फैसले लाभ देंगे.

  • पारिवारिक जीवन: माता-पिता की सलाह आज काम आएगी, घर में प्यार भरा माहौल रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति की संभावना है.
  • करियर तथा शिक्षा: मेहनत का फल मिलेगा, पढ़ाई या काम में सफलता संभव है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम में समझ बढ़ेगी, छोटी बातों पर झगड़े टालें.
  • स्वास्थ्य: पेट और लीवर पर ध्यान दें, हल्का और ताजा भोजन करें.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: सफ़ेद
  • उपाय: रात को दूध में हल्दी डालकर पीएं.
  • आज क्या करें: परिवार के साथ समय बिताएं और जरूरी निर्णय सोच-समझ कर लें.

सिंह राशि (Leo)

आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.आज आपका आत्मविश्वास और जोश उच्च रहेगा. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अहंकार से बचें. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना आपके मूड को और बेहतर बनाएगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में बच्चों से खुशी मिलेगी, बड़े सदस्यों की बात सुनें.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में नेतृत्व का मौका मिलेगा, जिम्मेदारी संभालें.
  • करियर तथा शिक्षा: नई योजना बनाएं, टीमवर्क में सफलता मिलेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार में रोमांस बढ़ेगा, साथी को सरप्राइज दें.
  • स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या कमजोरी हो सकती है, हल्की एक्सरसाइज करें.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: सुनहरा
  • उपाय: पीले फूल मंदिर या पूजा में चढ़ाएं.
  • आज क्या करें: आत्मविश्वास के साथ अपने विचार दूसरों के सामने रखें.

कन्या राशि (Virgo)

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन योजना और अनुशासन का है. काम और पढ़ाई में ध्यान देने से सफलता मिलेगी. छोटे फैसलों में सतर्क रहना जरूरी है, जल्दबाजी नुकसान कर सकती है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में कोई पुराना मसला हल हो सकता है, रिश्ते मजबूत होंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: नौकरी या व्यवसाय में योजना अनुसार प्रगति होगी.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान दें, नए विषय सीखने का समय है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ खुलकर बातचीत करें, प्यार बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: आंखों और कानों में ध्यान रखें, नियमित ब्रेक लें.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: क्रीम
  • उपाय: प्रतिदिन गीले हाथों से किसी पेड़ को पानी दें.
  • आज क्या करें: अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें.

तुला राशि (Libra)

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरा भाव में संचरण करेगे.आज का दिन संतुलन और सामाजिक संबंधों के लिए उत्तम है. नए दोस्त बनाने और नेटवर्क बढ़ाने के लिए समय सही है. काम और घर दोनों में सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में सहयोगियों से मदद मिलेगी, साझेदारी फायदेमंद रहेगी.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में नए विषयों को समझने का मन होगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ छोटे रोमांटिक पल खुशी देंगे.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान रहेगी, पानी अधिक पिएं.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: गुलाबी
  • उपाय: घर में रोज सफाई और गंधक का धूप करें.
  • आज क्या करें: सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें और पुरानी बातों को भूल जाएँ.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरा भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन मानसिक शक्ति और निर्णय लेने का है. धैर्य और सूझबूझ से कदम बढ़ाना लाभकारी रहेगा. काम और निवेश में सतर्कता दिखाना जरूरी है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत से मतभेद सुलझ सकते हैं, बुजुर्गों को समय दें.
  • व्यापार तथा नौकरी: नया प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेगा, जोखिम लेने से बचें.
  • करियर तथा शिक्षा: कठिन विषयों पर ध्यान दें, मेहनत रंग लाएगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम में ईमानदारी जरूरी है, छोटी बातें अनावश्यक झगड़े पैदा कर सकती हैं.
  • स्वास्थ्य: रक्तचाप और दिल की स्थिति पर ध्यान दें.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: काले
  • उपाय: लाल मोती पहनें या किसी को दान करें.
  • आज क्या करें: काम में सतर्क रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन ऊर्जा और यात्रा का है. नए अवसर मिलेंगे, लेकिन योजना बनाकर ही कदम उठाएं. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में तेजी आएगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी.
  • करियर तथा शिक्षा: शिक्षा में मन लगेगा, नए विषय सीखने का उत्साह रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम जीवन में रोमांचक पल आएंगे, संवाद बनाए रखें.
  • स्वास्थ्य: पांव और जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, आराम करें.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: नारंगी
  • उपाय: यात्रा से पहले किसी मंदिर में दीपक जलाएं.
  • आज क्या करें: नए मौके पकड़ें और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर राशि (Capricorn)

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन मेहनत और जिम्मेदारी का है. धैर्य और अनुशासन से सफलता निश्चित होगी. परिवार और दोस्तों के साथ संतुलन बनाए रखें.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, घर में सुख रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में प्रगति होगी, प्रमोशन या बोनस मिल सकता है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या ट्रेनिंग में अच्छा समय है, मेहनत रंग लाएगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ संवाद बनाए रखें, प्यार मजबूत होगा.
  • स्वास्थ्य: पीठ और कमर पर ध्यान दें, व्यायाम करें.
  • लकी अंक: 10
  • लकी कलर: भूरा
  • उपाय: सुबह सूरज को अर्घ्य दें और हल्का व्यायाम करें.
  • आज क्या करें: काम में मेहनत करें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

कुम्भ राशि (Aquarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन सोच-विचार और योजना बनाने का है. नई जिम्मेदारियां और अवसर आपके सामने आएंगे. धैर्य और अनुशासन से काम करने पर सफलता निश्चित है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा, संबंध मजबूत होंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में मेहनत का परिणाम मिलेगा, नए प्रोजेक्ट्स में भाग लें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन लगेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय सही है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: सिरदर्द या हल्की थकान हो सकती है, पर्याप्त पानी पिएं.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: बैंगनी
  • उपाय: घर में रोज हरे पत्ते वाली पौध रखें.
  • आज क्या करें: काम में अनुशासन बनाए रखें और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मीन राशि (Pisces)

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपकी भावनाओं और रचनात्मकता के लिए उत्तम है. कला, संगीत या रचनात्मक काम में मन लगेगा. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से खुशी बढ़ेगी.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताएं, बच्चों के साथ खेलकूद अच्छा रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में सहयोग मिलेगा, नए आइडिया फायदेमंद होंगे.
  • करियर तथा शिक्षा: शिक्षा में रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ रोमांटिक पल खुशी देंगे, प्यार बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: आसमानी नीला
  • उपाय: पानी के पास समय बिताएं और नीले रंग के कपड़े पहनें.
  • आज क्या करें: रचनात्मक कामों में हाथ आजमाएं और सकारात्मक रहें.

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या 16 या 17 अप्रैल कब ? स्नान-दान का मुहूर्त, पितृ पूजा किस दिन करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 09 Apr 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Today's Horoscope 10 April 2026 Rashifal

Frequently Asked Questions

कर्क राशि के लिए नौकरी और व्यापार में क्या संभावना है?

कर्क राशि के जातकों को व्यापार में नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं और नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। मेहनत का फल मिलेगा और सफलता संभव है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Rashifal 10 April 2026: मेष से मीन तक 10 अप्रैल का राशिफल, मकर राशि को प्रमोशन के साथ मिल सकता है बोनस
मेष से मीन तक 10 अप्रैल का राशिफल, मकर राशि को प्रमोशन के साथ मिल सकता है बोनस
धर्म
हरिद्वार: कुंभ मेले को भव्य बनाने को लेकर महंत रवींद्र पुरी का सरकार को लेकर बड़ा बयान, कहा- संत समाज...
हरिद्वार: कुंभ मेले को भव्य बनाने को लेकर महंत रवींद्र पुरी का सरकार को लेकर बड़ा बयान, कहा- संत समाज...
धर्म
Aaj Ka Panchang 9 April 2026: आज गुरुवार रवि योग में होगी विष्णु जी की पूजा, देखें मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग
आज गुरुवार रवि योग में होगी विष्णु जी की पूजा, देखें मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग
धर्म
Jagannath Rath Yatra 2026 Date: जगन्नाथ रथ यात्रा कब है, जानें तिथि, महत्व और रीति-रिवाज
Jagannath Rath Yatra 2026 Date: जगन्नाथ रथ यात्रा कब है, जानें तिथि, महत्व और रीति-रिवाज
Advertisement

वीडियोज

समय रैना के “Still Alive” video से उठा विवाद, Shaktimaan पर टिप्पणी के बाद Mukesh Khanna का तीखा reaction
Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों? समझें खेला
बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
क्रिकेट
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
बॉलीवुड
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हमारे हीरो, अल्लाह ने आज पाकिस्तान को...'
US-ईरान सीजफायर पर शहबाज खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हीरो, अल्लाह ने पाकिस्तान को...'
एग्रीकल्चर
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget