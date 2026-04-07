Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या 16 या 17 अप्रैल कब ? स्नान-दान का मुहूर्त, पितृ पूजा किस दिन करें
Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या में से एक है. इस दिन स्नान-दान से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है. वैशाख अमावस्या 16 या 17 अप्रैल कब है जान लें सही तारीख.
Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या आत्मशुद्धि, पितृ तृप्ति और पुण्य संचय का ऐसा अवसर है, जिसमें श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं. वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को है.
इसे साल की महत्वपूर्ण अमावस्या में गिना जाता है क्योंकि वैशाख महीने का महत्व सभी माह में पहले पायदान पर आता है इसलिए इस दौरान आने वाली अमावस्या पर किए गए धार्मिक कार्य 10 हजार गुना अधिक फल प्रदान करते हैं. वैशाख अमावस्या पर कौन से काम करने से पुण्य प्राप्त होता है, स्नान दान का मुहूर्त सभी कुछ यहां जानें.
वैशाख अमावस्या 16 या 17 अप्रैल 2026
पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल गुरुवार को रात 08 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी. अगले दिन 17 अप्रैल शुक्रवार को शाम 05 बजकर 21 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल के दिन मनाना शुभ होगा.
वैशाख अमावस्या का पुराणों में महत्व
“वैशाखे मासि ये स्नात्वा दानं कुर्वन्ति मानवाः.
अमावास्यां विशेषेण ते यान्ति परमां गतिम्॥”
अर्थ - स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य वैशाख मास में, विशेषकर अमावस्या के दिन स्नान और दान करते हैं, वे परम गति (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं.
वैशाख अमावस्या पर कैसे करें पूजा
- गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे पापों का नाश होता है.
- इस दिन पितरों को जल अर्पित करने और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष कम होता है.
- इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
- पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है, इसलिए इसकी पूजा और जल अर्पण करना बहुत शुभ होता है.
- शाम के समय नदी किनारे या पीपल के नीचे दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
- ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है.
- गाय को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाना बहुत शुभ और पुण्यदायी माना गया है.
- इस दिन व्रत रखकर सात्विक जीवन अपनाने से मन और शरीर शुद्ध होते हैं.
वैशाख अमावस्या का दान
पुराणों के अनुसार वैशाख अमावस्या पर जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र, छाता, फल और दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ होता है, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.
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