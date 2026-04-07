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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या 16 या 17 अप्रैल कब ? स्नान-दान का मुहूर्त, पितृ पूजा किस दिन करें

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या 16 या 17 अप्रैल कब ? स्नान-दान का मुहूर्त, पितृ पूजा किस दिन करें

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या में से एक है. इस दिन स्नान-दान से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है. वैशाख अमावस्या 16 या 17 अप्रैल कब है जान लें सही तारीख.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 Apr 2026 11:52 AM (IST)
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Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या आत्मशुद्धि, पितृ तृप्ति और पुण्य संचय का ऐसा अवसर है, जिसमें श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं. वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को है.

इसे साल की महत्वपूर्ण अमावस्या में गिना जाता है क्योंकि वैशाख महीने का महत्व सभी माह में पहले पायदान पर आता है इसलिए इस दौरान आने वाली अमावस्या पर किए गए धार्मिक कार्य 10 हजार गुना अधिक फल प्रदान करते हैं. वैशाख अमावस्या पर कौन से काम करने से पुण्य प्राप्त होता है, स्नान दान का मुहूर्त सभी कुछ यहां जानें.

वैशाख अमावस्या 16 या 17 अप्रैल 2026

पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल गुरुवार को रात 08 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी. अगले दिन 17 अप्रैल शुक्रवार को शाम 05 बजकर 21 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल के दिन मनाना शुभ होगा.

वैशाख अमावस्या का पुराणों में महत्व

“वैशाखे मासि ये स्नात्वा दानं कुर्वन्ति मानवाः.

अमावास्यां विशेषेण ते यान्ति परमां गतिम्॥”

अर्थ - स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य वैशाख मास में, विशेषकर अमावस्या के दिन स्नान और दान करते हैं, वे परम गति (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं.

वैशाख अमावस्या पर कैसे करें पूजा

  • गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे पापों का नाश होता है.
  • इस दिन पितरों को जल अर्पित करने और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष कम होता है.
  • इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
  • पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है, इसलिए इसकी पूजा और जल अर्पण करना बहुत शुभ होता है.
  • शाम के समय नदी किनारे या पीपल के नीचे दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
  • ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है.
  • गाय को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाना बहुत शुभ और पुण्यदायी माना गया है.
  • इस दिन व्रत रखकर सात्विक जीवन अपनाने से मन और शरीर शुद्ध होते हैं.

वैशाख अमावस्या का दान

पुराणों के अनुसार वैशाख अमावस्या पर जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र, छाता, फल और दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ होता है, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Apr 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Pitra Vishnu Ji Amavasya 2026 Vaishakh Amavasya 2026
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