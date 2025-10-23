हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSwami Ram Bhadracharya: रामभद्राचार्य के अनमोल उपदेश, जो जीवन में देते हैं निरंतर प्रेरणा

Swami Ram Bhadracharya: रामभद्राचार्य के अनमोल उपदेश, जो जीवन में देते हैं निरंतर प्रेरणा

Swami Ram Bhadracharya: जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के उपदेश जीवन को सत्य, भक्ति और कर्म के मार्ग पर अग्रसर करते हैं. उनके वचनों से व्यक्ति में आत्मबल, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 23 Oct 2025 07:16 AM (IST)
Swami Ram Bhadracharya: स्वामी रामभद्राचार्य जी भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रख्यात आध्यात्मिक आचार्य हैं. अपने गहन साधना, विद्वता और उपदेशों के माध्यम से उन्होंने जीवन में धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाया है.

दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से समाज को दिशा दी है, वह हर व्यक्ति के लिए जीवन का आदर्श बन गया है.  

भक्ति और साधना से मिलता है आनंद

रामभद्राचार्य जी के उपदेश हमें जीवन में सत्य, भक्ति और साधना का महत्व सिखाते हैं. उनका मानना है कि धर्म वही है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चले. किसी भी परिस्थिति में सत्य से डगमगाना नहीं चाहिए.

भगवान श्रीराम के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखें. उनके नाम का नियमित जप करें. यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है.

रामभद्राचार्य जी के अनुसार, ‘नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं...’ श्लोक का नियमित जाप करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और इसका पुण्य सौ करोड़ रामायण पाठ के बराबर माना गया है.

जीवन में नैतिक मूल्य जरूरी

रामभद्राचार्य जी के सामाजिक और नैतिक उपदेश हमें जीवन को सही दिशा देते हैं. वे कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए. उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव रखना चाहिए. शिष्य को अपने गुरु से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही उसके सभी संदेह दूर कर सकता है.

जातिवाद को वे समाज के लिए विष मानते हैं और सभी को समान रूप से सम्मान देने की सीख देते हैं. रामभद्राचार्य जी शिक्षा को समाज की प्रगति का आधार मानते हैं. विशेष रूप से वे महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर बल देते हैं. 

भक्ति वही जो सेवा से जुड़ी हो

रामभद्राचार्य जी के अनुसार व्यक्तिगत विकास और जीवनशैली का मूल आधार सही संगति, सादगी, कर्मनिष्ठा और करुणा है. वे कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें शिक्षा दे और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करे.

रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि भक्ति वही सच्ची है जो सेवा से जुड़ी हो। उनका मानना है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दूसरों की भलाई से होकर गुजरता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 23 Oct 2025 07:16 AM (IST)
Swami Ram Bhadracharya
