हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGovardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा की सभी को दें शुभकामनाएं, प्रियजनों को भेजे ये संदेश

Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा की सभी को दें शुभकामनाएं, प्रियजनों को भेजे ये संदेश

Happy Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. गोवर्धन पूजा के अवसर पर आप अपने प्रियजनों को इन संदेशों के माध्यम से शुभकामनाएं भेजकर इस दिन की बधाई दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Oct 2025 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

Happy Govardhan Puja 2025 Wishes: दीपोत्सव के पंच पर्व में गोवर्धन पूजा तीसरा उत्सव है, जोकि दीपावली के बाद मनाया जाता है. पंचांग अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर होती है. इस साल गोवर्धन पूजा बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को है. भगवान श्रीकृष्ण की लीला से जुड़े कई पर्व-त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें गोवर्धन पूजा भी है.

गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठका (छोटी) ऊंगली पर उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से रक्षा करने और इंद्र के अभिमान को चूर करने की लीला का स्मरण कराता है, जिसका जिक्र श्रीमद्भागवत पुराण में भी मिलता है. यह पर्व गाय और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है.

गोवर्धन पर्व के दिन लोग गाय गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा-पाठ करते हैं और अन्नकूट का प्रसाद बनाकर भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करते हैं. इस शुभ दिन अगर आप अपनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और इसके लिए मैसेज या फोटोज ढूंढ रहे हैं तो यहां देखिए गोवर्धन पूजा के खूबसूरत बधाई संदेश.

श्रीकृष्ण का नाम लो, जीवन संवर जाएगा,
गोवर्धन पूजा का पर्व खुशियां लेकर आएगा.
गोवर्धन पूजा की ढेरों शुभकामनाएं...


Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा की सभी को दें शुभकामनाएं, प्रियजनों को भेजे ये संदेश

छोटे से पर्वत को उंगली पर उठाने वाला,
हर संकट से हमें बचाने वाला
श्रीकृष्ण की कृपा सदा बनी रहे,
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!


Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा की सभी को दें शुभकामनाएं, प्रियजनों को भेजे ये संदेश

धरती पर जब-जब संकट आया,
कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर हमें बचाया।
उसके प्रेम में लीन रहो,
हर दिन गोवर्धन पूजा सा हो! 


Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा की सभी को दें शुभकामनाएं, प्रियजनों को भेजे ये संदेश

जो आप मांगें उससे अधिक पाएं
गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाएं,
गोवर्धन पूजा 2025 की शुभकामनाएं!


Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा की सभी को दें शुभकामनाएं, प्रियजनों को भेजे ये संदेश

प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम,
पूरे होंगे सारे अधूरे काम,
आज काम न करना कोई दूजा,
आज तो करनी है गोवर्धन पूजा.
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं


Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा की सभी को दें शुभकामनाएं, प्रियजनों को भेजे ये संदेश

लोगों की रक्षा करने
एक अंगुली पर पहाड़ उठाया,
उसी कन्हैया की याद दिलाने
गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया.
हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025


Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा की सभी को दें शुभकामनाएं, प्रियजनों को भेजे ये संदेश


घमंड तोड़ इंद्र का
प्रकृति का महत्व समझाया
ऊंगली पर उठाकर पहाड़
वो ही रक्षक कहलाया
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं


Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा की सभी को दें शुभकामनाएं, प्रियजनों को भेजे ये संदेश

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 21 Oct 2025 11:06 PM (IST)
Tags :
Govardhan Puja Govardhan Puja 2025 Govardhan Puja 2025 Wishes Happy Govardhan Puja 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
हेल्थ
महिलाओं में कम हुआ ओमेगा-3 का लेवल तो घेर लेती है यह खतरनाक बीमारी, जान लें इससे बचने का तरीका
महिलाओं में कम हुआ ओमेगा-3 का लेवल तो घेर लेती है यह खतरनाक बीमारी, जान लें इससे बचने का तरीका
ट्रेंडिंग
लंदन में मिल रहा देसी स्वाद! इंग्लैंड की गलियों में बिहारी समोसों के लिए लाइन लगा रहे लोग- वीडियो वायरल
लंदन में मिल रहा देसी स्वाद! इंग्लैंड की गलियों में बिहारी समोसों के लिए लाइन लगा रहे लोग- वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं ताजा खीरा? यहां है बेहद आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान
घर पर कैसे उगा सकते हैं ताजा खीरा? यहां है बेहद आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान
विश्व
'अगर पुतिन का विमान पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो...' विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दी चेतावनी
'अगर पुतिन का विमान पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो...' विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दी चेतावनी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget