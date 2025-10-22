एक्सप्लोरर
Govardhan Puja 2025: जब बाल कृष्ण ने तोड़ा इंद्र का अभिमान और सिखाया प्रकृति का महत्व
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन की पूजा और कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह संदेश भी देता है कि ईश्वर और प्रकृति हमारी हर रूप में रक्षा करते हैं.
बाल कृष्ण ने सिखाया प्रकृति का महत्व
Published at : 22 Oct 2025 09:44 AM (IST)
