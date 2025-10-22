धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इंद्र का वज्र केवल आकाशीय नहीं था, वह अहंकार का प्रतीक था. जब ईश्वर एक साधारण बच्चे के रूप में प्रकट हुए, तब शक्ति पर विनम्रता की विजय हुई. यह दिन खुद के भीतर झाँकने का दिन है. जब जीवन में अहंकार और भय के तूफ़ान उठते हैं, तब हमें उस से डरना नहीं बल्कि धैर्य बनाना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए.