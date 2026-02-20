हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026 First Jumma: रमजान के जुमा पर होगी रहमत और बरकत की खास नमाज, जानें इसकी अहमियत

Ramadan 2026 First Jumma: रमजान के जुमा पर होगी रहमत और बरकत की खास नमाज, जानें इसकी अहमियत

Ramadan 2026 First Jumma: 20 फरवरी को रमजान का दूसरा रोजा है. साथ ही आज रमजान का पहला जुमा भी है. रमजान में पड़ने वाले जुमे की खास अहमियत है. रोजा रखकर आज रोजेदार मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करेंगे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Feb 2026 04:40 AM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 First Jumma: रमजान को इस्लाम में पाक और बरकत वाला महीना माना जाता है. इस समय रोजा, नमाज, दुआ और इबादत के जरिए मुसलमान अल्लाह की रहमत हासिल करते हैं. इस्लाम में जुमा (शुक्रवार) का खास महत्व बताया गया है, इसे ‘ईद’ के बराबर माना जाता है. लेकिन पाक महीने रमजान में पड़ने वाली जुमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है. क्योंकि इसमें रोजेदार रोजा रखकर नमाज अदा करते हैं.

रमजान 2026 का पहला जुमा

भारत में गुरुवार 19 फरवरी से रमजान महीने की शुरुआत हुई है और 20 फरवरी को पहला जुमा पड़ रहा है. पहले जुमे पर रोजेदार रमजान का दूसरा रोजा रखेंगे. इस्लाम में जुमा को सप्ताह के सबसे पवित्र दिनों में एक माना जाता है. खासकर रमजान में आने वाला जुमा इसके आध्यात्मिक अहमियत को और अधिक बढ़ा देता है. जुमे के दिन मस्जिदों में खास नमाज अदा की जाती है. मुस्लिम समाज के लोग जुमे पर अधिक संख्या में एकत्रित होकर मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं और कई लोग गरीबों में जकात या दान आदि करते हैं.

रमजान के पहले जुमे की नमाज का समय

जुमे की नमाज से पहले आज सुबह से ही स्थानीय मस्जिदों में साफ-साफई की जाती है. जुमे की नमाज (जुहर की अजान) के लिए आज दोपहर 12:30 से लेकर 1:00 बजे का समय रहेगा. हालांकि आपके शहर में नमजा का समय क्या रहेगा, यह स्थानीय मस्जिदों के समय पर निर्भर करता है.

हदीस में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से आया है कि, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- ''यह (जुमा) ईद का दिन है जिसे अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाया है. इसलिए जो मुसलमान जुमा नमाज के लिए आए तो उसे नहाना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए और मिस्वाक लाज़िम है.  

इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह ने जुमा के दिन की खासियत का जिक्र करते हुए फरमाया गया है- तेरहवीं: यह एक ईद का दिन है जो हर सप्ताह आता रहता है. 'ज़ादुल मआद' (1/369).

ये भी पढ़े: Ramadan Sehri iftar Timing: जुमे पर रमजान का दूसरा रोजा कल, मुंबई, हैदराबाद समेत देखें अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 20 Feb 2026 04:40 AM (IST)
Tags :
Ramadan Jumma Jumme Ki Namaz Ramadan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026 First Jumma: रमजान के जुमा पर होगी रहमत और बरकत की खास नमाज, जानें इसकी अहमियत
Ramadan 2026 First Jumma: रमजान के जुमा पर होगी रहमत और बरकत की खास नमाज, जानें इसकी अहमियत
धर्म
Ramadan Sehri iftar Timing: जुमे पर रमजान का दूसरा रोजा कल, मुंबई, हैदराबाद समेत देखें अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026: जुमे पर रमजान का दूसरा रोजा कल, मुंबई, हैदराबाद समेत देखें अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
HOLI 2026: 100 साल बाद बना ऐसा दुर्लभ संयोग! 3 मार्च को नहीं, जानें क्यों 4 मार्च को खेली जाएगी 'रंगों वाली होली'
HOLI 2026: 100 साल बाद बना ऐसा दुर्लभ संयोग! 3 मार्च को नहीं, जानें क्यों 4 मार्च को खेली जाएगी 'रंगों वाली होली'
धर्म
Viral Video: हमारे ग्रह बार बार खराब क्यों चलते है? सुनिए पंडित जी का जवाब
Viral Video: हमारे ग्रह बार बार खराब क्यों चलते है? सुनिए पंडित जी का जवाब
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जापान जाएंगे CM योगी, 600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में करेंगे सफर, रेल तकनीक से होंगे रूबरू
जापान जाएंगे CM योगी, 600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में करेंगे सफर, रेल तकनीक से होंगे रूबरू
विश्व
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन, जानें पूरा माजरा
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
इंडिया
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कही ऐसी बात, ठहाकों से गूंजा हॉल
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कहा कुछ ऐसा, ठहाकों से गूंजा हॉल
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
हेल्थ
Shwaasa AI App: फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget