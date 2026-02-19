Ramadan 2026 Second Roza: रमजान महीने की शुरुआत हो चुकी है और पड़ाव दर पड़ाव हरेक दिन रोजेदार रोजा रखेंगे. 29 से 30 दिनों का रोजा पूरा होने के बाद रमजान की समाप्ति हो जाएगी और ईद-उल-फितर मनाया जाएगा.

भारत में 18 फरवरी 2026 को रमजान का चांद देखा गया और 19 फरवरी से रमजान की शुरुआत हो गई. अब 20 फरवरी को जुमे के दिन रोजेदार दूसरा रोजा रखेंगे. शुक्रवार यानी जुमे का दिन पड़ने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा. क्योंकि इस्लाम में जुमे का पाक दिन माना जाता है.

दूसरे रोजे के सेहरी-इफ्तार का समय

शुक्रवार 20 फरवरी को रोजेदार रमजान का दूसरा रोजा शुरू करेंगे. सुबह फज्र की अजान से पहले सेहरी की जाएगी और फिर शाम में इफ्तार किया जाएगा. वैसे तो रोजे पर सेहरी और इफ्तार का समय क्रमशः सुबह 5:36 बजे और शाम 6:15 बजे के बीच रहेगा. लेकिन अलग-अलग शहरों के समय में अंतर होता है. इसलिए रोजेदार यहां देखें अपने शहर के अनुसार सेहरी-इफ्तार का समय.

शहर का नाम (City Name) सेहरी समय (20 February Sehri Timing) इफ्तार समय (20 February Iftar Timing)

दिल्ली (Delhi) 05:35 AM 06:16 PM नोएडा (Noida) 05:36 AM 06:16 PM चेन्नई (Chennai) 05:35 AM 06:16 PM लखनऊ (Lucknow) 05:20 AM 06:03 PM पुणे (Pune) 05:46 AM 06:37 PM मुंबई (Mumbai) 05:50 AM 06:52 PM कोलकाता (Kolkata) 04:49 AM 05:37 PM हैदराबाद (Hyderabad) 05:26 AM 06:21 PM पटना (Patna) 05:04 AM 05:46 PM भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:49 AM 05:58 PM जयपुर (Jaipur) 05:51 AM 06:23 PM इंदौर (Indore) 05:39 AM 06:27 PM बेंगलुरु (bengaluru) 05:28 AM 06:28 PM अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:52 AM 06:39 PM सूरत (Surat) 05:50 AM 06:40 PM रांची (Ranchi) 05:01 AM 05:48 PM कानपुर (Kanpur) 05:22 AM 06:05 PM

रमजान के दूसरा रोजे के महत्व

रमजान में मुसलमानों के लिए रोजा रखना ईमान की कसावट है. रोजा अल्लाह की बंदिगी करने की ख्वाहिश को गति देता है. अल्लाह का फरमान है ‘या अय्युहल्लज़ीना आमुन कुतेबा अलयकुमस्स्याम’ यानी ऐ कुरआन ए पाक को मानने वालों तुम पर रोजा फर्ज है. वहीं रमजान का दूसरा रोजा ख्वाहिशों पर काबू पाने की शक्ति देता है.

