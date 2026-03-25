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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मराम नवमी पर अयोध्या यात्रा की योजना बना रहे हैं? इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखें, वरना हो सकती है मुसीबत!

राम नवमी पर अयोध्या यात्रा की योजना बना रहे हैं? इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखें, वरना हो सकती है मुसीबत!

Ram Navmi 2026: रामनवमी का त्योहार इस साल 26 मार्च को है. ऐसे में जो भी श्रद्धालु इस राम नवमी के मौके पर अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहा है, कुछ जरूरी बातों को जान लें.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Mar 2026 04:54 PM (IST)
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Ram Navmi 2026: राम नवमी के मौके पर अयोध्या की राम जन्मभूमि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है. यदि आप इस दौरान अयोध्या जाने का मन बना रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि, सुरक्षित और यादगार यात्रा के लिए कुछ तैयारियां और सावधानियां जरूर बरतें. 

राम नवमी के दौरान अयोध्या के मंदिरों में अलग-अलग धार्मिक आयोजन और खास पूजा अर्चना की जाती है. इस दौरान भारी भीड़, यातायात जाम और कड़ी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखने को मिलता है. ये सभी बातें हर यात्री को ध्यान में जरूर रखनी चाहिए.

इस लेख के माध्यम से हम उन प्रमुख बिंदुओं की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिन्हें आपको अयोध्या यात्रा के दौरान ध्यान में रखना चाहिए. 

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राम मंदिर दर्शन के लिए कब जाना उचित?

यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं, तो अपने मंदिर दर्शन की योजना या तो सुबह जल्दी या शाम के शुरुआती घंटों के दौरान बनाएं, जैसे-जैसे दिन बढ़ता है, भीड़ भी बढ़ती चली जाती है, इसलिए सुबह के समय राम मंदिर के दर्शन करना सबसे उपयुक्त माना जाता है. 

अपना होटल पहले से ही बुक कर लें

राम नवमी के दौरान अयोध्या में काफी भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए अपने होटल या धर्मशाला को जाने से पहले ही बुक करना सही विक्लप है. 

इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी बुकिंग कर सकते हैं या स्थानीय धर्मशालाओं का विकल्प चुन सकते हैं. 

इस व्यस्तता भरे मौसम के दौरान अपनी बुकिंग में देरी करने से उपयुक्त आवास को खोजने में कठिनाई हो सकती है, या उपलब्ध विकल्प काफी ज्यादा महंगे साबित हो सकते हैं. 

आमतौर पर आप घटनास्थल पर पहुंचने तक का इंतजार करते हैं, तो आपको अच्छा आवास खोजने में मुश्किल आ सकती है या उपलब्ध विकल्प काफी महंगे साबित हो सकते हैं. 

रामनवमी पर बच्चो और बुजुर्गों का रखें ख्याल

रामनवमी के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और भलाई का खास ध्यान देना जरूरी है. 

अगर आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को मजबूती से पकड़े रहें और सुनिश्चित करें कि, आपने अपने समह के बुजुर्ग सदस्यों के लिए आरामदायक व्यवस्था कर ली है. 

इसके अलावा छोटे बच्चे के पास एक कागज पर उनका नाम, पता, उनके माता पिता का नाम और फोन नंबर लिखकर रखने को दे दे. 

नियमों और विनियमों का पालन करें

अयोध्या में रामनवमी के दौरान पुलिस और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है. अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के अज्ञात वस्तु को छूने या अनाधिकृत स्थान पर जाने से बचें. अपना मोबाइल फोन, जरूरी दस्तावेज और पर्याप्त नकद हमेशा अपने पास रखें.

क्या रामनवमी पर अयोध्या जाना जरूरी है?

यदि आप रामनवमी के धार्मिक और सांस्कृतिक सार का अनुभव करना चाहता हैं, तो आपको अयोध्या जाना जरूरी है. हालांकि इसके लिए ज्यादा सावधानी और पूर्व की योजना की जरूरत है. भीड़, सुरक्षा, सेहत और आवास से जुड़ी तैयारियों के बगैर यात्रा करना मुश्किल और असुविधाजनक हो सकता है. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 25 Mar 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Ram Navmi Ram Navmi 2026
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