Ram Navmi 2026: राम नवमी के मौके पर अयोध्या की राम जन्मभूमि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है. यदि आप इस दौरान अयोध्या जाने का मन बना रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि, सुरक्षित और यादगार यात्रा के लिए कुछ तैयारियां और सावधानियां जरूर बरतें.

राम नवमी के दौरान अयोध्या के मंदिरों में अलग-अलग धार्मिक आयोजन और खास पूजा अर्चना की जाती है. इस दौरान भारी भीड़, यातायात जाम और कड़ी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखने को मिलता है. ये सभी बातें हर यात्री को ध्यान में जरूर रखनी चाहिए.

इस लेख के माध्यम से हम उन प्रमुख बिंदुओं की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिन्हें आपको अयोध्या यात्रा के दौरान ध्यान में रखना चाहिए.

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राम मंदिर दर्शन के लिए कब जाना उचित?

यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं, तो अपने मंदिर दर्शन की योजना या तो सुबह जल्दी या शाम के शुरुआती घंटों के दौरान बनाएं, जैसे-जैसे दिन बढ़ता है, भीड़ भी बढ़ती चली जाती है, इसलिए सुबह के समय राम मंदिर के दर्शन करना सबसे उपयुक्त माना जाता है.

अपना होटल पहले से ही बुक कर लें

राम नवमी के दौरान अयोध्या में काफी भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए अपने होटल या धर्मशाला को जाने से पहले ही बुक करना सही विक्लप है.

इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी बुकिंग कर सकते हैं या स्थानीय धर्मशालाओं का विकल्प चुन सकते हैं.

इस व्यस्तता भरे मौसम के दौरान अपनी बुकिंग में देरी करने से उपयुक्त आवास को खोजने में कठिनाई हो सकती है, या उपलब्ध विकल्प काफी ज्यादा महंगे साबित हो सकते हैं.

आमतौर पर आप घटनास्थल पर पहुंचने तक का इंतजार करते हैं, तो आपको अच्छा आवास खोजने में मुश्किल आ सकती है या उपलब्ध विकल्प काफी महंगे साबित हो सकते हैं.

रामनवमी पर बच्चो और बुजुर्गों का रखें ख्याल

रामनवमी के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और भलाई का खास ध्यान देना जरूरी है.

अगर आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को मजबूती से पकड़े रहें और सुनिश्चित करें कि, आपने अपने समह के बुजुर्ग सदस्यों के लिए आरामदायक व्यवस्था कर ली है.

इसके अलावा छोटे बच्चे के पास एक कागज पर उनका नाम, पता, उनके माता पिता का नाम और फोन नंबर लिखकर रखने को दे दे.

नियमों और विनियमों का पालन करें

अयोध्या में रामनवमी के दौरान पुलिस और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है. अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के अज्ञात वस्तु को छूने या अनाधिकृत स्थान पर जाने से बचें. अपना मोबाइल फोन, जरूरी दस्तावेज और पर्याप्त नकद हमेशा अपने पास रखें.

क्या रामनवमी पर अयोध्या जाना जरूरी है?

यदि आप रामनवमी के धार्मिक और सांस्कृतिक सार का अनुभव करना चाहता हैं, तो आपको अयोध्या जाना जरूरी है. हालांकि इसके लिए ज्यादा सावधानी और पूर्व की योजना की जरूरत है. भीड़, सुरक्षा, सेहत और आवास से जुड़ी तैयारियों के बगैर यात्रा करना मुश्किल और असुविधाजनक हो सकता है.

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